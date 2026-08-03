Campo Grande deve receber unidade de mega academia

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Com uma academia a cada esquina, Campo Grande vai ganhar mais um mega empreendimento do ramo. Nos últimos anos, o mercado fitness tem crescido na Capital e já tem gente brincando que as academias estão entrando na mesma disputa das farmácias: basta abrir uma rua para aparecer mais uma.

Uma nova mega academia deve entrar nesse cenário. A unidade, que ainda não teve o endereço confirmado oficialmente, será construída do zero e promete uma estrutura de alto padrão, com equipamentos modernos, funcionamento 24 horas, estacionamento e espaços voltados tanto para atletas quanto para quem busca melhorar a qualidade de vida.

O Correio do Estado apurou que um dos possíveis locais para receber o empreendimento é o terreno onde funcionava o antigo Hipermercado Extra, na Rua Maracaju. O prédio que existia no endereço foi demolido em abril e atualmente o espaço se transformou em um grande canteiro de obras.

A confirmação oficial do endereço e do cronograma de implantação ainda não foi divulgada pela empresa responsável pelo projeto.

A nova operação faz parte da expansão de uma marca já conhecida no segmento de treinamento de alta performance em outras cidades brasileiras. A proposta é trazer para Campo Grande um modelo diferente das academias tradicionais, com foco em estrutura, comunidade e experiência para os frequentadores.

Diferentemente de outras unidades, o projeto da Capital será construído desde o início, permitindo uma estrutura planejada especialmente para o funcionamento da academia. A expectativa é que a obra tenha um prazo maior justamente pela complexidade da implantação.

A escolha de Campo Grande acompanha um movimento de crescimento do setor fitness na cidade, que tem recebido novos empreendimentos voltados ao público que busca desde treinos convencionais até espaços mais especializados.