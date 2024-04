Peça da Cia Ofit volta em curta temporada no Teatro Aracy Balabanian

Cenas do espetáculo teatral "Todo Redemoinho Começa com Um Sopro"; as apresentações começam às 20h e os ingressos são distribuídos meia hora antes - Fotos: Divulgação / Vaca Azul

Mais uma programação bacana ocupa o Centro Cultural José Octávio Guizzo a partir de amanhã. A peça “Todo Redemoinho Começa com Um Sopro” estará em cartaz, de quinta-feira a sábado, no Teatro Aracy Balabanian, que passou por reforma e foi reinaugurado recentemente.

Gratuitas, as sessões serão sempre às 20h, com distribuição de ingressos meia hora antes de cada apresentação. O teatro fica situado no centro cultural. O endereço é Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro.

Com a recente reinauguração do Teatro Aracy Balabanian, a Cia Ofit escolheu o espaço para receber a peça por ser um local que já foi cenário de muitos trabalhos artísticos de Mato Grosso do Sul. Inclusive, o grupo já desenvolveu alguns dos seus projetos no ambiente do Aracy.

“Para nós, é a retomada de um espaço importante para o teatro sul-mato-grossense. A Ofit já esteve naquele palco com ‘A Serpente’, ‘No Gosto Doce e Amargo das Coisas de que Somos Feitos’ e tantos outros espetáculos. Inclusive, ‘No Gosto Doce e Amargo’ é uma peça que inspirou a criação da dramaturgia de ‘Todo Redemoinho Começa com Um Sopro’”, destaca o diretor da Cia Ofit, Nill Amaral.

ENREDO

E por falar em simbologia e lugares de memórias, o espetáculo, que já vem sendo encenado há mais de 5 anos e passou por diversas cidades de MS, traz em sua trama algo que vai ao encontro do Teatro Aracy Balabanian.

Trata-se da história que está impregnada na parede de todo e qualquer imóvel, seja lar ou comércio, pois todo ponto físico guarda consigo uma narrativa à espera de atenção – espectador ou ouvinte.

Em “Todo Redemoinho Começa com Um Sopro”, a dramaturgia traz a história de uma casa que, já sem sua moradora original, recebe dois jovens que têm a missão de empacotar objetos dessa mulher e, assim, esvaziar o local. Um gesto a princípio simples, mas que, no decorrer da história, revela um verdadeiro inventário de significados estranhamente encaixotados. Memórias esquecidas à espera de um visitante.

Para a atriz Karine Araújo, que protagonizou o espetáculo “Groselha”, com direção e produção da Cia Ofit, fazer parte de “Todo Redemoinho Começa com Um Sopro” é a oportunidade de ter uma nova vivência artística.

“Antes de tudo, é um prazer entrar para o elenco, trabalhar com o Nill sempre implica muito aprendizado, e é muito bom dividir a cena com o Samir e com a Nadja”, enfatiza a jovem atriz, que já esteve em cena pela Ofit com o espetáculo “Groselha”.

“É um processo totalmente diferente, pois em ‘Groselha’ o desafio era trazer a força e todas as simbologias do peso de ser mulher, e ‘Todo Redemoinho’ diz muito sobre a vida e sobre como entendemos o fim sob a perspectiva de mais de uma personagem”.

PROGRAMAÇÃO

Idealizada pela Cia Teatral Ofit, a 2ª edição da Semana Clarice Lispector em Cena promove palestras, performances, bate-papo e a apresentação do espetáculo “Todo Redemoinho Começa com Um Sopro”, elaborada a partir dos ecos de outra montagem da Cia Teatral Ofit, “No Gosto Doce e Amargo das Coisas de que Somos Feitos”, concebida em 2007.

Com dramaturgia de Éder Rodrigues e direção de Nill Amaral, o espetáculo conta no elenco com Nádja Mitidiero, Samir Henrique, Karine Araújo e Luciana Kreutzer (participação em vídeo). Na coordenação de criação de espaço e visualidade da cena, Gil Esper; na iluminação e montagem, Rodrigo Bento e Dudu Leite; na videografia e design de arte, Bruno Augusto; e na produção, Cia Ofit.

O projeto conta com apoio cultural do Centro Cultural José Octávio Guizzo, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), do governo de Mato Grosso do Sul, do Sesc-MS, da Fecomércio-MS, da Rádio Uniderp FM – Fundação Manoel de Barros, da Dico Panificadora e da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (Facale/UFGD).

A 2ª edição da Semana Clarice Lispector em Cena contará também com a performance teatral “Memória MS”, amanhã e nos dias 17 e 18, às 19h, também no Teatro Aracy Balabanian. Trabalho que conta no elenco com André Tristão, Estefânia Bueno, Camila Brito, Nilce Maciel, Pepa Quadrini e Camila Morosini. Com direção e dramaturgia de André Tristão.

Para mais informações sobre a 2ª edição da Semana Clarice Lispector em Cena, acesse as redes sociais (Instagram e Facebook) @ofitcia ou @fundacaodeculturams.

Serviço

“Todo Redemoinho Começa com um Sopro”

Data: 11 a 13 de abril.

Horário e local: às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro, Campo Grande.

Entrada franca. Classificação 12 anos.

“Memória MS”, nos dias 11, 17 e 18 de abril, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada franca.