Pet B+: Escolhas alimentares erradas comprometem a saúde dos pets

Correio B

A temporada de 'doces ou travessuras' já começou e por isso, preparamos uma lista completa para ajudar na hora de decidir como curtir a época mais 'assustadora' do ano

Comemorado no dia 31 de outubro, as festas de Halloween já iniciaram e devem seguir até o início de novembro, dando aos campo-grandenses a chance de comemorar nas mais diversas ocasiões possíveis. A programação deste ano inclui cinema com clássicos do terror, concurso de fantasia, cardápio temático em restaurantes e muitas festas, tanto para adultos quanto para as crianças, confira:

Clássicos do terror

Em alusão ao Halloween, celebrado no dia 30 de outubro, os amantes do cinema terão a opção de assistir a clássicos do terror e películas mais atuais na telona dos cinemas de Campo Grande.

No Shopping Campo Grande, a programação da Temporada de Terror Cinemark exibe oito filmes do dia 31 de outubro a 6 de novembro, com ingressos a partir de R$ 13. Serão exibidos:

O Exorcista (31/10)

Aterrorizante (1°/11)

A Morte do Demônio – A Ascensão (02/11)

Hereditário (3/11)

Telefone Preto (4/11)

O Iluminado (5/11)

Tubarão (6/11)

Já no UCI Day Terror, no Shopping Bosque dos Ipês, a entrada custará R$ 12 e um combo promocional por R$ 35. As exibições serão todas no dia 31 de outubro.

Aterrorizante 3

Sting: A Aranha Assassina

Não Solte!

O Iluminado (5/11)

Sorria 2

Restaurantes temáticos

Neste tópico, criatividade é o que não falta, e para aqueles que optarem por comidas "monstruosas", a Joga Burger preparou um cardápio pra lá de "assustador", ele estará disponível a partir do dia 24/10 e inclui lanches, nachos, sobremesas e muita coisa divertida; confira:

Outra opção é o restaurante Plataforma 9 ZE/RO, considerado o primeiro e único espaço temático do Harry Potter no Mato Grosso do Sul. De acordo com o local, haverá uma "Noite das Bruxas" no dia 31/10, "vista sua fantasia e prepare-se para uma experiência única e cheia de surpresas".

Data: 31 de outubro

Horário: Das 18h às 22h

Local: R. Júlio Dantas, 90 - Jardim São Bento

Para a criançada

Essas dicas vão para os papais e mamães que pretendem se divertir com os pequenos, neste sábado (26), o Bosque dos Ipês está com programação especial, a partir das 15h terá concurso de vassoura decorada, melhor fantasia, e corrida de vassoura, todas cm premiação no final. A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita na hora.

Já a partir das 16h30, nas lojas sinalizadas terá o famoso 'doces ou travessuras' para crianças até 12 anos. É importante se atentar às identificações nas vitrines e levar baldinhos em sacolas. Além disso, diversas lojas estarão com decoração, pintura facial e descontos em produtos variados.

O Shopping Norte Sul também terá uma programação diferente neste sábado (26), a partir das 14h será realizada distribuição de pipoca e algodão doce, pintura facial e caça aos doces, confira:

Para os adultos

Quem achou que não teria programação para os adultos, se enganou, no dia 1 de novembro, o Buteco do Miau sediará a festa de Halloween 'Circo do Terror', será a partir das 21h e a entrada custará R$15. Donos do evento, a banda Ovelhas Elétricas irá preparar uma super decoração temática, misturando circo e cyberpunk, também terá um desfile de fantasia com premiação ao final e a apresentação de quatro bandas regionais: Paranömia, I’m Pistol, Ovelhas Elétricas e Insetos Insuportáveis.

Há também a opção do Blues Bar que está promovendo a 7 edição do Halloween, neste sábado (26) a atração principal será a banda Evanescence Cover SP, com abertura da banda Kefla. A festa contará com maquiagem gratuita até 00h, concurso de melhor fantasia, decoração temática, sorteio de brindes e drinks exclusivos. Vale lembrar que os ingressos são limitados.

O bar Uatahell será palco da festa "Baile Vamp", neste sábado (26), ele será baseado no filme Entrevista com o Vampiro, e contará com drinks especiais, atrações e decoração temática. Já no dia 1 de novembro, o bar fará o Halloween Cronosfera, onde será exibido o filme Extermínio e terá a apresentação da banda Herezia.

Para quem não abre mão de um open bar, a festa Cadê meu Crush? está com tema especial esse ano, o "Mundo Invertido" promete agitar a noite. Será no dia 9 de novembro, a partir das 22h.