Pet B+: Verão causa maior incidência de doenças parasitárias

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Rafael Bello poeta brasileiro

Me pego sozinho, vizinho de mim, jardim da solidão para florir borboletas de lagartas largadas em gavetas”.

FELPUDA

Neste ano de campanha eleitoral, em que a conquista do poder está em jogo tanto no Executivo quanto no Legislativo de Campo Grande, tem gente comentando que certas figurinhas não poderão ficar muito lépidas e fagueiras. A explicação é que devem ter na lembrança, para não pisar em falso, conhecido filme e suas duas sequências. A saber: “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado”, “Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado” e “Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado”. Essa gente...

Quietos

O ato na Avenida Paulista, embora cantado em verso e prosa nas redes sociais de parlamentares daqui, não mereceu nem sequer citação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por parte dos deputados bolsonaristas. Aliás, nesta semana, houve até rasgação de seda entre duas figuras representativas da direita e da esquerda, em um momento da sessão. Uma coisa...

Ladeira

E o MDB, hein?… Chegou a ter um presidente da República, governou Mato Grosso do Sul por oito anos e hoje briga para não sair do mapa do poder. Atualmente, tem três governadores, e todos terão de deixar suas cadeiras em 2026.

Escanteio

Há quem diga que o silêncio entre os bolsonaristas teria sido o reflexo do escanteio que alguns levaram nesse período de definições de nomes para a pré-candidatura a prefeito de Campo Grande. Como nos meios políticos é dada como certa a aliança do PL com o PP, que ocuparia a cabeça da chapa, o jeito foi adotar uma espécie de “apagão ideológico”, pelo menos, durante as sessões.

Causando

O deputado cassado Rafael Tavares foi lembrado na sessão do dia 29 da Assembleia Legislativa de MS, por ter feito postagem criticando integrantes da CCJ, que rejeitaram seu projeto relacionado à criança e ao adolescente. A proposta foi barrada por ser inconstitucional. Integrantes da comissão não pouparam críticas ao ex-colega, e um parlamentar chegou a dizer que enviaria a ele um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para que se inteirasse sobre a legislação.

No comando

A cerimônia de posse da nova diretoria do Instituto Brasileiro de Direito de Família em MS ocorreu no dia 26 de fevereiro. Na oportunidade, a advogada Ana Maria Medeiros Navarro Santos assumiu a presidência. Também foram empossados os advogados: Nathallia Maksoud, vice-presidente; Luciana Azambuja Roca, secretária-geral; Líbera Copetti Truzzi, secretária-adjunta; Elder Dutra, 1º tesoureiro; e Bruno Romero, 2º tesoureiro.

Fotos: Gerson Walber

colaborou tatyane gameiro