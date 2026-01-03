Plano de saúde foi condenado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamen...Leia na coluna de hoje

Edson Alkontar - poeta de MS
"... o que era sadio, virou doentio. o que era decente, se fez delinquente. E os velhos deveres ficaram pra trás! Era uma vez...”
FELPUDA
Plano de saúde foi condenado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil a uma paciente que aspirou uma broca odontológica durante um procedimento de obturação. De acordo com o processo, a broca da caneta se desprendeu e acabou sendo aspirada pela paciente, então criança. A peça só foi expelida naturalmente cinco dias após o incidente, período em que a paciente enfrentou sofrimento físico e intenso abalo emocional. Absurdo perde!
De saída
O Comitê de Saúde criado pela Prefeitura de Campo Grande caminha para a extinção. O primeiro passo foi dado: o médico urologista Marcelo Luiz Brandão Vilela foi nomeado como secretário municipal de Saúde. Esse grupo, criado em 2025, é temporário e vinha sendo alvo de muitas críticas. Em março, ele será desfeito.
Risco
O vereador de Corumbá Élio Moreira Junior tem um problema a resolver, pois poderá ser submetido ao Conselho de Ética pela agressão a um vendedor ambulante. Em nota oficial, o presidente da Câmara Municipal informou que “vai ouvir as partes envolvidas e, se necessário, encaminhar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para as providências cabíveis”. Vídeo postado na internet mostra Élio derrubando a bicicleta e a caixa de isopor com salgados da vítima.
Aí...
Tudo ocorreu porque o ambulante estava em frente à loja de Élio, que não queria que ele ficasse lá. Surgiu discussão e o vereador partiu para a agressão. O vendedor chegou a gravar um vídeo afirmando que tudo estava resolvido. Depois, em nova postagem, disse ter sido coagido a gravar o vídeo “colocando panos quentes”
Aniversariantes
SÁBADO (3)
- Eduardo José Monteiro Serrano,
- Ana Maria Medeiros Navarro Santos,
- Carlos Alberto Victoriano,
- Luciano Coelho,
- Maria Pedrossian de Abrantes,
- Antonio Souza Ribas,
- Felipe Todesco,
- Etelvina Hoffmann Sperotto,
- Lucylene Costa dos Santos Britto,
- Marisa Oshiro Tibana,
- Oswaldo Kenso Maekawa,
- Paulo Tetsuaki Joboji,
- Irene Corrêa,
- Rigoberto Americo de Oliveira,
- Luiz Gilberto Salina Olazar,
- Marcus Vinicius Freitas Moraes,
- Marco Aurélio Rondon,
- Ary Corrêa Júnior,
- Ana Leda Dias Barbosa Lopes,
- Katiane Coronel dos Santos,
- Idalina Oliveira dos Reis,
- José de Abreu Bianco,
- Altamiro Ale,
- Dr. Renato Fontão,
- Alberto José Sirena Filho,
- Soraya Carvalho de Sousa Epelbaum,
- Christian Allan Hideo Kasaya,
- Nathalia Potrich,
- Gonçalo Pereira,
- Gelson Pavoni,
- Alaíde Ferreira Prediger,
- Ivanete Deleclodi Marques,
- Walmir Marques Arantes,
- João Ricardo Fernandes e Couto Citino,
- Jorge Meres Dib,
- Dorival Eufrasio Leite,
- João Aires da Silva,
- Wilson Galvão Vasconcelos,
- Marcilio Kamiya,
- João Roberto Dias,
- Jane Regina Dias,
- Tânia Regina Estevão de Andrade,
- Márcia Galdino,
- Gustavo Arruda,
- Ambrolina Orgis Novaes,
- Judith Piragibe da Rocha,
- Mônica Ferreira de Souza,
- Ramão Moacir Machado,
- Luiz Cezar Ferronatto,
- Elaine Beatriz Losch Abaid,
- Fernando Henrique Paes,
- Adriana Coutinho Pimentel Corrêa,
- Giovanna da Motta Rottili,
- José Orivaldo Santos Rocha,
- Tânia Cardoso da Silva,
- Necy Godoy Leite,
- Cláudia Izone Ribas,
- Maria Braga Machado,
- Carlos Eugídio de Moraes Vaccari,
- Meire de Oliveira da Costa Feliz,
- Élia Maria de Barros Alves,
- Laísa Oliveira,
- Maria Paniagua Thiele,
- Nádia Conrado,
- Suely de Souza,
- Suzana Martins,
- Pedro Paulo Nogueira,
- Vivianne Lima,
- Katsuo Suetake,
- Kethi Marlem Forgiarini Vasconcelos,
- Gustavo Antonio Sanches Pellicioni,
- Felipe Neri Horwath Almeida,
- Dalvio Tschinkel,
- Mariana Batista Nunes da Cunha,
- Claus Dieter Muller.
DOMINGO (4)
- Fabiana de Oliveira Souza Domingos,
- Dra. Gyselle Saddi Tannous,
- Flávia Rodrigues Figueiredo Fernandes,
- Kamala Escalante,
- Adriano Straliotto,
- Clodoaldo Diniz Jeronimo,
- Gisela Silva Suppo,
- Iben Omar Coutinho Ismael,
- Masao Mihashi,
- Sebastião Aquino,
- Neli Irder Espinosa,
- Marcio Fernandes,
- Dr. Valdemar Ludvig,
- Amavel Teodoro Brandão,
- Alessandre Vieira,
- Sonia Maria Closa Scanoni,
- Luiz Fernando Duarte,
- João Nicomedes Dussel Arce,
- José Carlos Aguilera,
- Isael Tonietti,
- Carlos Echeverria Molina,
- Fátima Lobo Schettini Figueiredo,
- Ana Cristina Camargo de Castro,
- Thalita Coury Derzi,
- Eduardo Takeyoshi Tamashiro,
- Dra. Terezinha Rosa Alves Mandetta,
- Maria Gessi Militão Camargo,
- Marta Teixeira de Queiroz,
- Carmen Viviane Adorno Figueiredo,
- Rudnei Pereira dos Santos,
- Diomar Martins de Oliveira,
- Maria das Graças Alves Barcelos,
- Iracema Godoy,
- Oneide Luzardo de Souza,
- Edmir Coelho,
- Graciela Acosta,
- Solange Inês Porto,
- Neide Tavares Lomba,
- Neusa Ayako Itinose,
- Adayr Domingos Cherubim,
- Marcelo Rodrigues Bonfim,
- Luiz Carlos Bachega,
- Aparecida de Fátima Chaparro,
- Fernando de Freitas Elias,
- Renato Massaro Maezuka,
- Laelcio das Neves Ferreira de Morais,
- Maria Emília Luzardo,
- Karina Marissa Fernandes Xavier Rossatti,
- Zuleika Aparecida Marques Lima,
- Antonio Elesbão Júnior,
- Dr. César Batista Tabosa,
- Nelson Pifer,
- Antônio Mendes da Costa,
- Mayko Vareiro Lopes,
- Clóvis Valdir Joris,
- Marlene Correa de Souza,
- Carlos Roberto Cornachini,
- Najla Khamis Suleiman Barros,
- Satiko Iwamoto Marbayachi,
- Anibal Bess,
- Marcelo Augusto Lins de Oliveira,
- Eliano Carlos Faccin,
- Thabata Athayde Teixeira,
- Vanessa Teston Cipolla,
- Carla Andrea Novaes de Matos Salgueiro,
- Palmira Brito Felice,
- Sirlei Salete Golin Brustolin,
- Fernando Martinez Ludvig,
- Susana Alves da Motta,
- José Mansur Júnior,
- Felipe Di Benedetto Júnior,
- Cintya Megumi Tanaka,
- Eugênio Aquilino da Cunha Ratier.