Correio B

Felpuda

Plano de saúde foi condenado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamen...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (3) e domingo (4)

Ester Figueiredo

03/01/2026 - 00h02
Edson Alkontar - poeta de MS

"... o que era sadio, virou doentio. o que era decente, se fez delinquente. E os velhos deveres ficaram pra trás! Era uma vez...”

 

FELPUDA

Plano de saúde foi condenado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil a uma paciente que aspirou uma broca odontológica durante um procedimento de obturação. De acordo com o processo, a broca da caneta se desprendeu e acabou sendo aspirada pela paciente, então criança. A peça só foi expelida naturalmente cinco dias após o incidente, período em que a paciente enfrentou sofrimento físico e intenso abalo emocional. Absurdo perde!

Prevista para o início deste ano a entrega à marinha do brasil da Fragata “Tamandaré” (F200) que está conduzindo testes de mar, em estágio de avaliações técnicas. o navio deixou o estaleiro brasil sul, da empresa TKms, em itajaí (sC), no dia 3 de dezembro, com militares e civis a bordo. de acordo com o futuro comandante da F200, o Capitão de Fragata gustavo Cabral Thomé, essas provas têm o objetivo de confirmar a robustez, a segurança e a confiabilidade do navio. a Fragata “Tamandaré” incorpora tecnologia de ponta, conta com avançado sistema de combate integrado, sensores de última geração, incluindo radares de vigilância aérea e de superfície, sonar de casco, além de sistemas eletro-ópticos e infravermelhos. enquanto isso, a Fragata “jerônimo de albuquerque” (F201), a segunda da classe, já está na água, recebendo os sistemas e os equipamentos necessários.
Ana Ivanilde Cáceres de Brites e Clementino Ferreira de Brites, que comemoram Bodas de Ouro (50 anos) neste sábado.

 

Didi Wagner

De saída

O Comitê de Saúde criado pela Prefeitura de Campo Grande caminha para a extinção. O primeiro passo foi dado: o médico urologista Marcelo Luiz Brandão Vilela foi nomeado como secretário municipal de Saúde. Esse grupo, criado em 2025, é temporário e vinha sendo alvo de muitas críticas. Em março, ele será desfeito.

Risco

O vereador de Corumbá Élio Moreira Junior tem um problema a resolver, pois poderá ser submetido ao Conselho de Ética pela agressão a um vendedor ambulante. Em nota oficial, o presidente da Câmara Municipal informou que “vai ouvir as partes envolvidas e, se necessário, encaminhar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para as providências cabíveis”. Vídeo postado na internet mostra Élio derrubando a bicicleta e a caixa de isopor com salgados da vítima.

Aí...

Tudo ocorreu porque o ambulante estava em frente à loja de Élio, que não queria que ele ficasse lá. Surgiu discussão e o vereador partiu para a agressão. O vendedor chegou a gravar um vídeo afirmando que tudo estava resolvido. Depois, em nova postagem, disse ter sido coagido a gravar o vídeo “colocando panos quentes”

Aniversariantes

SÁBADO (3)

  • Eduardo José Monteiro Serrano,
  • Ana Maria Medeiros Navarro Santos,
  • Carlos Alberto Victoriano,
  • Luciano Coelho,
  • Maria Pedrossian de Abrantes,
  • Antonio Souza Ribas,
  • Felipe Todesco,
  • Etelvina Hoffmann Sperotto,
  • Lucylene Costa dos Santos Britto,
  • Marisa Oshiro Tibana,
  • Oswaldo Kenso Maekawa,
  • Paulo Tetsuaki Joboji,
  • Irene Corrêa,
  • Rigoberto Americo de Oliveira,
  • Luiz Gilberto Salina Olazar,
  • Marcus Vinicius Freitas Moraes,
  • Marco Aurélio Rondon,
  • Ary Corrêa Júnior,
  • Ana Leda Dias Barbosa Lopes,
  • Katiane Coronel dos Santos,
  • Idalina Oliveira dos Reis,
  • José de Abreu Bianco,
  • Altamiro Ale,
  • Dr. Renato Fontão,
  • Alberto José Sirena Filho,
  • Soraya Carvalho de Sousa Epelbaum,
  • Christian Allan Hideo Kasaya,
  • Nathalia Potrich,
  • Gonçalo Pereira,
  • Gelson Pavoni,
  • Alaíde Ferreira Prediger,
  • Ivanete Deleclodi Marques,
  • Walmir Marques Arantes,
  • João Ricardo Fernandes e Couto Citino,
  • Jorge Meres Dib,
  • Dorival Eufrasio Leite,
  • João Aires da Silva,
  • Wilson Galvão Vasconcelos,
  • Marcilio Kamiya,
  • João Roberto Dias,
  • Jane Regina Dias,
  • Tânia Regina Estevão de Andrade,
  • Márcia Galdino,
  • Gustavo Arruda,
  • Ambrolina Orgis Novaes,
  • Judith Piragibe da Rocha,
  • Mônica Ferreira de Souza,
  • Ramão Moacir Machado,
  • Luiz Cezar Ferronatto,
  • Elaine Beatriz Losch Abaid,
  • Fernando Henrique Paes,
  • Adriana Coutinho Pimentel Corrêa,
  • Giovanna da Motta Rottili,
  • José Orivaldo Santos Rocha,
  • Tânia Cardoso da Silva,
  • Necy Godoy Leite,
  • Cláudia Izone Ribas,
  • Maria Braga Machado,
  • Carlos Eugídio de Moraes Vaccari,
  • Meire de Oliveira da Costa Feliz,
  • Élia Maria de Barros Alves,
  • Laísa Oliveira,
  • Maria Paniagua Thiele,
  • Nádia Conrado,
  • Suely de Souza,
  • Suzana Martins,
  • Pedro Paulo Nogueira,
  • Vivianne Lima,
  • Katsuo Suetake,
  • Kethi Marlem Forgiarini Vasconcelos,
  • Gustavo Antonio Sanches Pellicioni,
  • Felipe Neri Horwath Almeida,
  • Dalvio Tschinkel,
  • Mariana Batista Nunes da Cunha,
  • Claus Dieter Muller.

DOMINGO (4)

  • Fabiana de Oliveira Souza Domingos,
  • Dra. Gyselle Saddi Tannous,
  • Flávia Rodrigues Figueiredo Fernandes,
  • Kamala Escalante,
  • Adriano Straliotto,
  • Clodoaldo Diniz Jeronimo,
  • Gisela Silva Suppo,
  • Iben Omar Coutinho Ismael,
  • Masao Mihashi,
  • Sebastião Aquino,
  • Neli Irder Espinosa,
  • Marcio Fernandes,
  • Dr. Valdemar Ludvig,
  • Amavel Teodoro Brandão,
  • Alessandre Vieira,
  • Sonia Maria Closa Scanoni,
  • Luiz Fernando Duarte,
  • João Nicomedes Dussel Arce,
  • José Carlos Aguilera,
  • Isael Tonietti,
  • Carlos Echeverria Molina,
  • Fátima Lobo Schettini Figueiredo,
  • Ana Cristina Camargo de Castro,
  • Thalita Coury Derzi,
  • Eduardo Takeyoshi Tamashiro,
  • Dra. Terezinha Rosa Alves Mandetta,
  • Maria Gessi Militão Camargo,
  • Marta Teixeira de Queiroz,
  • Carmen Viviane Adorno Figueiredo,
  • Rudnei Pereira dos Santos,
  • Diomar Martins de Oliveira,
  • Maria das Graças Alves Barcelos,
  • Iracema Godoy,
  • Oneide Luzardo de Souza,
  • Edmir Coelho,
  • Graciela Acosta,
  • Solange Inês Porto,
  • Neide Tavares Lomba,
  • Neusa Ayako Itinose,
  • Adayr Domingos Cherubim,
  • Marcelo Rodrigues Bonfim,
  • Luiz Carlos Bachega,
  • Aparecida de Fátima Chaparro,
  • Fernando de Freitas Elias,
  • Renato Massaro Maezuka,
  • Laelcio das Neves Ferreira de Morais,
  • Maria Emília Luzardo,
  • Karina Marissa Fernandes Xavier Rossatti,
  • Zuleika Aparecida Marques Lima,
  • Antonio Elesbão Júnior,
  • Dr. César Batista Tabosa,
  • Nelson Pifer,
  • Antônio Mendes da Costa,
  • Mayko Vareiro Lopes,
  • Clóvis Valdir Joris,
  • Marlene Correa de Souza,
  • Carlos Roberto Cornachini,
  • Najla Khamis Suleiman Barros,
  • Satiko Iwamoto Marbayachi,
  • Anibal Bess,
  • Marcelo Augusto Lins de Oliveira,
  • Eliano Carlos Faccin,
  • Thabata Athayde Teixeira,
  • Vanessa Teston Cipolla,
  • Carla Andrea Novaes de Matos Salgueiro,
  • Palmira Brito Felice,
  • Sirlei Salete Golin Brustolin,
  • Fernando Martinez Ludvig,
  • Susana Alves da Motta,
  • José Mansur Júnior,
  • Felipe Di Benedetto Júnior,
  • Cintya Megumi Tanaka,
  • Eugênio Aquilino da Cunha Ratier.

Ano político, o que os astros revelam sobre 2026?

Entre as principais previsões, o próximo ano será de coragem, amadurecimento emocional e grandes transformações

2026 será um ano de amadurecimento e novos ciclos

2026 será um ano de amadurecimento e novos ciclos Divulgação

Depois de um 2025 marcado por intensas transformações e mudanças significativas no cenário astrológico, o ano de 2026 chega trazendo mudanças profundas tanto no plano individual quanto no coletivo. 

A astróloga e terapeuta sistêmica Jussara Mathos conversou com o Correio B e analisou o próximo ano como um marco de consolidação de processos iniciados anteriormente. 

“Antes de compreendermos as energias que se consolidam em 2026, é fundamental olhar para 2025 como um ano de passagem, testes e encerramentos”, explicou. Para ela, o último ano funcionou como um “portal de transição”, onde velhas estruturas começaram a ruir, enquanto novas ainda não estavam totalmente definidas. 

Para Jussara, 2025 foi marcado por retrogradações e movimentos astrológicos que impediram fixações definitivas. 

“Planetas lentos tocaram novos territórios, mas recuaram, criando uma sensação coletiva de instabilidade, confusão e, ao mesmo tempo, expectativa. Muitos sentiram que algo estava mudando, mesmo sem conseguir ainda nomear exatamente o quê”, relembrou. 

No nível pessoal, 2025 foi um ano de muita “confusão emocional, cansaço, revisões profundas de identidade, encerramentos necessários e perda de referências antigas”, marcado por períodos onde muitas pessoas puderam perceber relações que não faziam mais sentido, assim como trabalhos que não agregavam e crenças que precisavam ser revistas, além da urgência do autocuidado emocional. 

2026 será um ano de amadurecimento e novos ciclos

Jussara Mathos, astróloga, terapeuta Sistêmica e autora do livro Caminhos – Mudando a Rota (lançado na 1ª Bienal do MS)

O que esperar para 2026

A astróloga afirma que 2026 chega em um dos períodos mais significativos de transformação astrológica das últimas décadas, marcado por reestruturação profunda da vida pessoal e coletiva, o que exige consciência, maturidade emocional e adaptação a novos tempos. 

“A regra é clara: o mundo e as pessoas não poderão mais funcionar como antes”, alerta. 

Um dos principais destaques astrológicos é a entrada definitiva de Saturno e Netuno em Áries. 

Netuno deixa Peixes definitivamente no dia 26 de janeiro de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2012, permanecendo em Áries até 2039, enquanto Saturno ingressa em 13 de fevereiro, onde permanece até abril de 2028. 

Juntos, os trânsitos indicam um período que exige ação consciente, maturidade emocional e responsabilidade pelas próprias decisões. 

“Saturno exige maturidade e compromisso com quem somos. Netuno dissolve fantasias, expondo incoerências entre discurso e prática. Juntos, eles pedem coragem para agir com consciência, transformando sonhos em atitudes sustentáveis”. 

Outro ponto relevante para o próximo ano é a passagem de Júpiter por Câncer até o dia 30 de junho de 2026, ampliando temas ligados à família, emoções, histórias pessoais e ao pertencimento. 

“Esse trânsito lembra que não existe avanço real sem base emocional. Em meio a tantas mudanças externas, cresce a necessidade de cuidar das relações, da vida interior e das raízes afetivas”, explica. 

No plano individual, Júpiter em Câncer favorece cura emocional, reconciliações e fortalecimento de vínculos. 

Já no coletivo, amplia debates sobre cuidados, proteção social, saúde emocional e acolhimento. 

A partir do segundo semestre, com a entrada de Júpiter em Leão, que se estende até julho de 2027, ganham forças temas como criatividade, visibilidade, liderança e autoconfiança. 

Política e alta tecnologia

Em um ano de eleições, as influências astrológicas se intensificam. No campo social e político, Plutão em Aquário continua sendo um dos trânsitos mais impactantes. 

“Velhas estruturas tendem a ruir para dar lugar a modelos mais horizontais, ainda que esse processo envolva crises, tensões e confrontos com o que estava oculto”, observa. 

Essas energias ganham ainda mais peso em 2026. A sociedade se torna menos tolerante a lideranças desconectadas da realidade e mais exigente quanto à transparência e responsabilidade. 

Saturno em Áries reforça a cobrança por posicionamento, coerência e maturidade no exercício do poder. 

Urano em Gêmeos, que se estabelece definitivamente em abril de 2026, aponta para mudanças aceleradas na comunicação, no uso da tecnologia e na circulação de informações. 

“A velocidade da informação aumenta, mas junto com ela cresce também o risco de desinformação, manipulação de discursos e superficialidade”, alerta. 

A partir de 30 de junho de 2026, com a entrada de Júpiter em Leão, surge um ponto de atenção. 

“Júpiter amplia tudo o que toca e, em Leão, potencializa o desejo de visibilidade, reconhecimento e protagonismo. Em contextos eleitorais, isso pode inflamar egos, estimular personalismos, disputas por poder e narrativas centradas mais na imagem do que no conteúdo”. 

Para Jussara, o risco desse trânsito está no excesso. Por exemplo, em discursos sem sustentação, polarizações intensificadas e decisões tomadas para alimentar vaidades. 

Por outro lado, se bem integrado, pode favorecer lideranças inspiradoras, mobilizando pessoas a partir de valores reais, propósito e presença consciente. 

Esse cenário se intensifica com a entrada de Urano em Gêmeos, em 26 de abril de 2026, já que Urano acelera mudanças e Gêmeos rege a informação, a comunicação e os meios digitais. 

“Em um ano de eleições, esse trânsito amplia o papel das redes, da tecnologia e das inteligências artificiais na construção de narrativas, na disseminação de dados e na formação de opinião pública”. 

A mensagem central para 2026

Para a astróloga, mais do que prever acontecimentos pontuais, o céu de 2026 convida à consciência, revelação e recolhimento. 

“Estamos vivendo um tempo de transição profunda, em que nada acontece de forma desconectada. Os pequenos movimentos dialogam com os grandes ciclos, e o cotidiano reflete aquilo que está sendo transformado em nível coletivo e interno. A astrologia, nesse sentido, não fala de destino fixo, mas de consciência de tempo. O céu aponta tendências, revela climas e sinaliza aprendizados, mas a forma como atravessamos esses movimentos continua sendo uma escolha humana”, afirma. 

Para o próximo ano, o que se espera é presença no agora, coragem para iniciar novos ciclos, responsabilidade emocional para sustentar escolhas e consciência para passar por transformações. 

“Talvez esse seja o maior ensinamento desse ciclo: ler o céu não é prever o que vai acontecer, mas aprender a caminhar com mais lucidez, responsabilidade e verdade dentro do tempo que estamos vivendo”, finaliza. 


 

Confira dicas para se conectar melhor com crianças e adolescentes durante as férias

Especialista aponta que diálogo aberto e planejamento conjunto de atividades podem contribuir para redução de conflitos e acidentes durante a convivência doméstica ou nos programas de lazer

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e social

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e social Divulgação

A convivência familiar entre pais e filhos aumenta no período de férias escolares, representando uma oportunidade para o fortalecimento de laços, mas também um desafio para o planejamento de atividades e da boa convivência.

O aumento do convívio e a quebra da rotina podem elevar o nível de estresse e o atrito entre pais e filhos, muitas vezes intensificados pela pressão por proporcionar lazer e pela sobrecarga de responsabilidades.

É fundamental que mesmo durante o descanso seja mantida uma rotina. Ainda que haja um pouco mais de flexibilidade, é importante estabelecer horários de sono e de descanso, refeições balanceadas e atividades diversas sem uso de telas.

Isso auxilia no bem-estar e no desenvolvimento saudável. Além de beneficiar a saúde de modo geral, acordos preestabelecidos, ainda que mais flexíveis, facilitam o retorno às atividades escolares no início do ano letivo.

“Durante o período de férias, é fundamental preservar uma rotina que contemple momentos de lazer, mas também horários regulares. A manutenção de horários para dormir e acordar contribui para a preservação do ritmo biológico das crianças, refletindo diretamente em seu desenvolvimento físico, mental e emocional. Além disso, envolver os filhos em algumas decisões, como a definição da programação das atividades, pode favorecer o sentimento de participação e reduzir situações de frustração”, afirma a pedagoga Leia de Almeida.

Leia é doutora em Educação e uma das gerentes de uma rede de ensino que atua em 25 dos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Ela destaca que a comunicação e o planejamento participativo são essenciais para mitigar o risco de conflitos.

Confira algumas dicas para conseguir um período de descanso seguro e harmonioso.

SENSIBILIDADE

Este período pode gerar o aumento dos conflitos familiares, muitas vezes intensificados pela sobrecarga de responsabilidades e pela pressão por proporcionar lazer. Uma pesquisa de 2023, realizada pela rede de coworking IWG, revelou que 62% dos pais consideram estressante conciliar trabalho e cuidados com os filhos nas férias escolares.

Consequentemente, mais da metade usa suas folgas anuais para cumprir essas responsabilidades pessoais, enquanto apenas 10% aproveitam integralmente seus dias de férias nesse período.

Uma alternativa é recorrer às colônias de férias, contar com o apoio da rede familiar ou, ainda, organizar um rodízio entre os pais da escola para acompanhar as crianças.

Eles costumam querer visitar os amigos e se envolver com eles em atividades diferentes. Estimular isso, pode ampliar o vínculo que ajudará no retorno depois.

Leia explica que, muitas vezes, pelo aumento do convívio familiar com os filhos, algumas preocupações já existentes com certos comportamentos, tais como birras, agressividade, apatia, isolamento, rebeldia ou problemas relacionados ao sono e à alimentação acabam se acentuando, o que pode gerar conflitos.

“É importante desenvolver ainda mais a sensibilidade para buscar compreender as causas e os motivos disso estar acontecendo. A escuta atenta, o diálogo é sempre a melhor alternativa. Busque se conectar com a criança, com o adolescente, com seu filho ou sua filha. Desligue-se também das suas telas por algum momento e olhe no olho deles e delas, explique o motivo de suas preocupações ou curiosidades com afeto e empatia”, recomenda.

PROGRAMAÇÃO

A programação deve ser leve e variada. É importante limitar o tempo de uso de telas pelas crianças e adolescentes durante as férias escolares.

O aumento do uso de dispositivos eletrônicos é comum nesse período, mas o excesso pode afetar negativamente o sono, a concentração e a interação social. Uma sugestão é estabelecer horários específicos para o uso da tecnologia, equilibrando-os com brincadeiras e atividades físicas.

Além disso, uma programação leve e variada pode estimular o aprendizado e o desenvolvimento dos jovens. Opções como passeios ao ar livre, visitas a museus ou bibliotecas, oficinas artísticas e jogos educativos em família são mais que bem-vindas.

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e socialFoto: Divulgação

“São momentos importantes para formação das crianças e dos adolescentes. Não só fortalecem os laços afetivos, mas também criam memórias duradouras”, diz a educadora.

PLANEJAR

É importante envolver todos os integrantes no planejamento. Que tal fazer algo diferente da rotina? Atividades como passar o dia em um familiar, viajar, conhecer um lugar novo ou encontrar os amigos podem envolver todos os participantes.

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e socialFoto: Divulgação

É fundamental que todos compartilhem seus desejos e expectativas, seja para atividades em grupo, novas aventuras ou experiências gastronômicas. Da mesma forma, é crucial estabelecer limites claros e horários de sono e refeições.

“Uma comunicação familiar aberta, envolvendo crianças e adolescentes nas decisões sobre viagens ou rotinas, pode aumentar a autonomia dos membros e diminuir a chance de frustrações”, observa Leia.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Promover ambientes seguros e protetivos também deve fazer parte dos cuidados para este período. O recesso escolar costuma trazer um aumento significativo nos riscos para as crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante as férias, há um crescimento de até 25% nos acidentes envolvendo esse público, sendo a maioria dentro de casa.

As ocorrências mais comuns incluem quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações. Para reduzir esses riscos, é essencial que haja uma conversa objetiva com as crianças sobre os perigos e que a vigilância seja constante por parte de um adulto responsável.

Entre as recomendações estão: nunca deixar crianças sozinhas em ambientes aquáticos; manter medicamentos e produtos de limpeza em suas embalagens originais, guardados em locais altos e trancados, fora do alcance infantil; e garantir o uso de equipamentos de proteção individual – como capacete, joelheiras e cotoveleiras – em atividades com skate ou bicicleta.

Além da prevenção de acidentes, promover ambientes seguros e protetivos também significa cuidar das relações sociais das crianças. É importante que estejam sempre acompanhadas por pessoas confiáveis, evitando situações de constrangimento ou exposição a riscos emocionais.

A atenção dos adultos deve incluir a observação de possíveis mudanças de comportamento, que podem sinalizar desconforto ou experiências negativas.

Dessa forma, a proteção vai além do físico, abrangendo também o bem-estar emocional e social, assegurando que as férias sejam vividas com segurança, alegria e tranquilidade.

