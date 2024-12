Poesia, imagem e som: poeta de MS explora intermidialidade em nova obra

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

A semana se aproxima do fim, e os planetas apontam para novas perspectivas no amor e na vida social. Fique de olho nas oportunidades e veja o que pode transformar seu dia.

Áries

Uma vontade de desapegar dá o tom do dia, geograficamente, material ou emocionalmente. Se está sofrendo por algo, seus sentimentos irão passar pela razão e você vai buscar novas experiências, principalmente que te estimulem intelectualmente. Se estiver confortável emocionalmente, esta zona irá te incomodar e você vai querer fazer algo novo que expanda e mude positivamente a rotina.

Touro

Para um(a) taurina(o) que gosta de estabilidade, hoje você está pensando em formas de progresso nos seus compromissos com o mundo e na vida profissional, e isso exige flexibilidade e saída da zona de conforto. E está certíssima(o). Aproveite para achar formas de ter mais de uma fonte de renda e os avanços tecnológicos do seu nicho ou interesse. Você sabe se reinventar muito bem.

Gêmeos

Será que você não está precisando mudar a rota, a visão de mundo, o destino de uma viagem, as metas? Expandir seu olhar para outros horizontes te trará uma maior clareza e uma libertação. Hoje é um dia de sorte em relação às oportunidades, bem como a defender seu ponto de vista e ter um esclarecimento maior sobre a vida ou alguma questão.

Câncer

A questão ficou muito maior na sua cabeça do que fato ela é. Que bicho-papão é este que está te atormentando? Hoje, você vai querer encerrar com tudo que tem crescido sem pedir licença. Estudar ferramentas terapêuticas será seu passatempo preferido. Tem muito conhecimento que não sabia que existia para se apropriar. Se estude!

Leão

Leonina(o), hoje é dia de tratar amante como amigo e amigo como amante. Se for solteiro, a necessidade de se relacionar vai estar alta, então há boas chances de socializar e encontrar alguém com quem dividir momentos afetuosos - quem sabe por mensagens de texto? Se for comprometido, um estímulo intelectual e uma aventura apimentariam a relação.

Virgem

Hoje tende a ser um dia de sorte no ambiente profissional ou no que você tem se dedicado na sua vida, seus compromissos com o mundo. Pense numa forma de implantar alguma mudança progressista no seu ambiente de trabalho, rotina e até na sua saúde, porque pode vir uma boa recompensa que te fará feliz.

Libra

Ser diferente ou assumir sua própria excentricidade: essa é a chave de ouro. O dia tende a ser prazeroso, onde doses de autoestima podem te colocar num holofote e não só sua beleza, mas o que fala chama atenção, seu acúmulo de conhecimento atrairá olhares. Por isso, não reprima suas experiências de vida num bom papo com alguém, isso pode lhe abrir portas!

Escorpião

Lidar com questões familiares ou da sua casa vai estar mais fácil hoje. Bem provável que você tenha que assumir algum papel cuidador, seja gerenciando recursos que não são exatamente seus, mas que chegaram até você, seja solucionando suas dívidas. É um excelente dia para resolver pendências financeiras de modo que deixe suas bases mais firmes.

Sagitário

Racionalizar suas emoções será uma tarefa fácil, o que não estava passando pelo crivo da consciência, hoje passa. O dia está fértil também para comunicação com assuntos estrangeiros, estudar idiomas, fazer contato com alguma parceria de negócios que queria formar ou, caso esteja em um relacionamento, sextar fazendo uma viagem curta, ir em algum lugar inovador ou inovar a rotina do casal.

Capricórnio

Capricornianos, vocês já gostam de um reconhecimento profissional, aí vem um céu como este para entregar boas oportunidades para vocês! Tanto ao nível de nutrição emocional através de uma valorização alheia, quanto de um dinheiro chegando pelo trabalho que executaram, aproveite o dia para se destacar pela sua inteligência e aceitarem seu jeito único de ser.

Aquário

Se ontem o mar não estava para peixe, hoje é um dia para você ter uma comunicação afetuosa em algum romance ou ter ideias inovadoras e grandiosas em algum projeto, te trazendo uma maravilhosa sensação de estar sendo sua melhor versão, fiel a você mesmo. Se conecte com suas emoções porque delas sairá sua criatividade.

Peixes

Sua espiritualidade tentará conversar com você hoje por meio de sonhos ou mensagens bem simbólicas. Tem coisas positivas em relação à sua ancestralidade que você pode captar, podendo ser um dom, mudança de casa para um lugar mais distante e melhor, notícias de gravidez ou família aumentando, história da gestação da sua mãe com você. Hoje é um dia de lucros mentais, aproveite!

Astral do dia

É, hoje não é um dia de muita gratiluz. Algumas raivas reprimidas podem minar suas emoções, principalmente em relação a experiências com autoritarismo ou figuras de autoridade, no qual ambas deixaram um ar de cerceamento da sua liberdade de agir e pensar. Pense numa forma estratégica de impor limites ao que te oprime. Para intensificar os desconfortos emocionais, uma forte necessidade de rompimento vai surgir diante de situações que estão insustentáveis de serem levadas adiante. Portanto, cuidado com o impulso emocional de sair encerrando ciclos, talvez possa ser sim um fim de um ciclo, ou talvez a culminação de desgastes esteja apenas te fazendo usar a lógica em situações desfocadas, reprimidas.

