Confira a coluna Diálogo na íntegra, de sábado e domingo, 20/21 de maio de 2023

Raquel Naveira - escritora brasileira

"Agora, lava-me as mãos. Isso, esfrega a palma até que minha alma não sinta mais culpa de nenhum dos meus atos”.

FELPUDA

Derrotada na urna, assim como certa cara-metade, a qual também perdeu o pomposo cargo que era responsável, figurinha não ficou na rua da amargura por muito tempo, não. Foi nomeada com polpudo salário em secretaria, mesmo tendo atuado que só contra quem, hoje, tornou-se seu patrão. Nos bastidores, há quem diga que, em breve, seu parceiro também poderá ser acolhido “sob as asas amigas”. Como se vê…

Foto: Divulgação/Embraer

Os testes com carros voadores em túnel de vento foram concluídos com sucesso, segundo a fabricante de aeronaves Eve, controlada pela Embraer. Os túneis de vento são instalações que têm como objetivo principal simular o movimento e o efeito do ar e dos ventos para a realização de estudos.

Os experimentos foram realizados nos últimos meses e encerrados recentemente. A expectativa é que os chamados eVTOLs (da sigla em inglês para aeronaves de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) tenham as operações comerciais iniciadas em 2026. Nessa previsão, as viagens terão duração de cerca de 15 minutos e deverão custar entre US$ 50

e US$ 100, mas a ideia da empresa é reduzir os valores.

As aeronaves serão operadas sem piloto, com seu gerenciamento feito por um sistema de controle de tráfego aéreo. Até 2026, a Embraer busca permitir a operação simultânea de 200 e VTOLs no Rio de Janeiro e de outros 300 em São Paulo.

Loreta Zardo e Babete Abreu, brindando a chegada de Babete

aos 90 anos de vida. Tim-tim! Foto: Arquivo pessoal

Helena Barbero. Foto: Rodrigo Zorzi

Esparramo

Em cidade do interior de MS, litros e litros de suor devem estar enchendo baldes nas residências de uns e outros, após operação do Ministério Público do Estado, em ação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), realizada no dia 18, quando foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão.

O trabalho é a sequência da investigação que apura esquema de corrupção na atividade administrativa do município, vigente desde 2017. O grupo é acusado de peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações, associação criminosa e sonegação fiscal. Mais um pouco, faltariam artigos nos códigos Civil e Penal.

Do bem

No dia 25, na Assembleia Legislativa de MS, por intermédio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, os servidores participarão da campanha de doação de sangue e medula óssea, em ação conjunta com o Hemosul e a Sefaz. Será das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Parceiros

Egito e Índia se tornaram dois novos destinos para exportação de produtos agropecuários brasileiros. Esses países autorizaram importação de gelatina e colágeno, bem como de refresco de açaí.

Aniversariantes