Programação cultural do fim de semana tem aula de defesa pessoal, show, teatro e muito mais - Divulgação

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Dentro das ações do Mês da Mulher, o Shopping Norte Sul Plaza promove amanhã uma aula experimental gratuita de autodefesa urbana voltada ao público feminino. A atividade começa às 18h, na Praça de Eventos do shopping.

AULA Defesa Pessoal - Destinada às mulheres, aula experimental gratuita acontece amanhã, às 18h, no Shopping Norte Sul Plaza

Foto: Divulgação Destinada às mulheres, aula experimental gratuita acontece amanhã, às 18h, no Shopping Norte Sul PlazaFoto: Divulgação

A aula será conduzida pelo mestre em artes marciais Tiago Brandão, da academia Brandão Fight Defesa Pessoal. A proposta é apresentar técnicas práticas e acessíveis que podem ser aplicadas em situações de risco no cotidiano. A atividade tem duração aproximada de 45 minutos e é aberta a mulheres de todas as idades.

Além da aula, o evento contará com sorteio de brindes entre as participantes. Quem desejar também poderá contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. A doação é opcional, mas garante participação nos sorteios realizados durante a atividade.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

As crianças também terão várias opções de lazer e cultura neste fim de semana. No Sesc Teatro Prosa, amanhã, às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites.

A peça conta a história de Arareca, uma arara que luta pela preservação da natureza em uma jornada divertida e educativa. A montagem utiliza mais de 50 bonecos em cena e tem classificação livre. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra atração voltada ao público infantil é o espetáculo “O Lugar Mais Lindo da Minha Cidade”, que inicia nova temporada entre os dias 15 e 22, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária.

A peça utiliza a linguagem do teatro de objetos para contar às crianças a história da chegada do trem e sua importância para o desenvolvimento da cidade.

Inspirado em memórias da antiga ferrovia da região, o espetáculo busca aproximar o público infantil do patrimônio histórico local. A temporada contará com oito apresentações gratuitas, além de visitas guiadas ao complexo ferroviário e rodas de conversa sobre memória e patrimônio cultural.

Nos shoppings da Capital também não faltam opções para os pequenos. O Shopping Campo Grande recebe a Arena Nickelodeon, atração temática inspirada em personagens famosos das animações “Patrulha Canina”, “Bob Esponja” e “Dora, a Aventureira”.

O espaço conta com circuitos de atividades interativas, pista de patinetes, piscina de bolinhas e cenários temáticos inspirados nos desenhos. A atração é indicada para crianças até 10 anos e funciona diariamente.

Ainda no shopping, o parque indoor Yuup Experience segue em funcionamento com mais de 20 atrações, incluindo trampolins, infláveis gigantes, áreas de basquete e espaços dedicados aos pequenos.

DANÇA, MÚSICA E AUDIOVISUAL

A programação cultural também inclui espetáculos voltados ao público adulto. Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, com a bailarina Maria Fernanda Figueiró.

A apresentação propõe reflexões sobre gênero, subjetividade e as violências que atravessam os corpos e as identidades. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.

Outro destaque é a despedida do duo musical Vozmecê, formado por Namaria Schneider e Pedro Fattori.

Hoje, das 19h às 22h, o Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, recebe uma programação especial que inclui a exibição de dois documentários sobre a cena musical independente do Estado: “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS” e “Cena Alternativa MS – Geração 20”.

Após as exibições, o duo sobe ao palco para um pocket show de despedida, com repertório que reúne músicas dos trabalhos autorais e canções que marcaram sua trajetória na cena cultural sul-mato-grossense. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

DESPEDIDA Vozmecê - Antes de se mudar para São Paulo, duo se despede de Campo Grande com show e estreia de documentários

Foto: Manu Komiyama



Este sábado também será marcado por shows e encontros da cena musical local. A cantora e compositora Beca Rodrigues celebra nove anos de carreira com um evento multiartístico no Jardim Secreto, a partir das 20h.

Além do show autoral, a programação inclui participações de artistas da cena independente, como duo Vozmecê, Projeto Kzulo, Silveira e Peralta MC.

O evento também contará com discotecagem da DJ LadyAfroo, além da Feirinha do Laricas, que reúne brechós, artesanato e produções de artistas visuais da Capital. Haverá ainda flash tattoo e intervenções artísticas ao longo da noite. Ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 pelo telefone (67) 998151-5511.

Outra atração musical é o show da compositora Lenilde Ramos, que se apresenta neste sábado, às 21h, no Ateliê Ramona Rodrigues. A apresentação promete um repertório que mistura música regional, raiz e rock, em um espetáculo intimista com lugares limitados.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99903-3550 por R$ 70.

CINEMA AO AR LIVRE E CAFÉ

Para quem prefere atividades ao ar livre, o Parque Villaggio Santa Inês celebra seu primeiro aniversário com uma sessão especial de cinema ao ar livre, amanhã, às 17h.

O projeto Cine-Park exibirá a comédia “Minha Irmã e Eu”, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. O público é convidado a levar cadeiras, banquinhos ou cangas para assistir ao filme ao pôr do sol. Pipoca e água serão distribuídas gratuitamente durante a sessão.

Já os amantes da cultura do café poderão participar do Campo Grande Coffee Festival, que acontece hoje, às 19h, no Tigre Café. O evento reúne baristas e apreciadores da bebida em uma competição de latte art, técnica que transforma a espuma do café em desenhos artísticos.

EVENTO Coffee Festival - Competição de Latte Art reúne baristas e apreciadores de café no Tigre Café

Foto: Divulgação Competição de Latte Art reúne baristas e apreciadores de café no Tigre CaféFoto: Divulgação

PETS

AMICATS Feira de Adoção - Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável na Cobasi neste sábado, das 9h às 15h

Foto: Divulgação Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável na Cobasi neste sábado, das 9h às 15hFoto: Divulgação

Os apaixonados por animais também terão programação especial neste fim de semana. A ONG Amicats promove uma feira de adoção de gatinhos filhotes amanhã, das 9h às 15h, na unidade da Cobasi.

Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável. Todos já estão vermifugados e aguardam por novos lares.

Outra feira de adoção acontece no Shopping Bosque dos Ipês, das 16h às 20h, com animais resgatados pelo projeto Vida Animais.

No mesmo local também haverá atendimento do Castramóvel, com vacinação antirrábica, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração gratuita de animais de famílias com renda até três salários mínimos.

O shopping ainda recebe uma ação educativa sobre prevenção à dengue, com atividades interativas voltadas especialmente para crianças.

FEIRAS E BAZAR

Hoje, das 7h às 19h, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. A renda será destinada ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José, que atende mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região das Moreninhas.

Já as feiras culturais continuam sendo ponto de encontro tradicional na cidade.

Confira a programação:

Feira do Baobá, hoje, das 18h às 22h, na Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara);

Feira Mixturô, amanhã, das 17h às 22h, na Praça do Peixe;

Feira Bosque da Paz, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz.

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