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AGENDA CULTURAL

Programação cultural do fim de semana tem aula de defesa pessoal, show, teatro e muito mais

Programação cultural inclui atividades voltadas ao Mês da Mulher, espetáculos de teatro e dança, shows musicais, eventos para crianças, cinema ao ar livre, feiras criativas e ações solidárias

Mariana Piell

Mariana Piell

13/03/2026 - 08h30
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Dentro das ações do Mês da Mulher, o Shopping Norte Sul Plaza promove amanhã uma aula experimental gratuita de autodefesa urbana voltada ao público feminino. A atividade começa às 18h, na Praça de Eventos do shopping.

Destinada às mulheres, aula experimental gratuita acontece amanhã, às 18h, no Shopping Norte Sul PlazaAULA Defesa Pessoal - Destinada às mulheres, aula experimental gratuita acontece amanhã, às 18h, no Shopping Norte Sul Plaza
Foto: Divulgação

A aula será conduzida pelo mestre em artes marciais Tiago Brandão, da academia Brandão Fight Defesa Pessoal. A proposta é apresentar técnicas práticas e acessíveis que podem ser aplicadas em situações de risco no cotidiano. A atividade tem duração aproximada de 45 minutos e é aberta a mulheres de todas as idades.

Além da aula, o evento contará com sorteio de brindes entre as participantes. Quem desejar também poderá contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. A doação é opcional, mas garante participação nos sorteios realizados durante a atividade.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

As crianças também terão várias opções de lazer e cultura neste fim de semana. No Sesc Teatro Prosa, amanhã, às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites.

A peça conta a história de Arareca, uma arara que luta pela preservação da natureza em uma jornada divertida e educativa. A montagem utiliza mais de 50 bonecos em cena e tem classificação livre. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra atração voltada ao público infantil é o espetáculo “O Lugar Mais Lindo da Minha Cidade”, que inicia nova temporada entre os dias 15 e 22, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária.

A peça utiliza a linguagem do teatro de objetos para contar às crianças a história da chegada do trem e sua importância para o desenvolvimento da cidade.

Inspirado em memórias da antiga ferrovia da região, o espetáculo busca aproximar o público infantil do patrimônio histórico local. A temporada contará com oito apresentações gratuitas, além de visitas guiadas ao complexo ferroviário e rodas de conversa sobre memória e patrimônio cultural.

Nos shoppings da Capital também não faltam opções para os pequenos. O Shopping Campo Grande recebe a Arena Nickelodeon, atração temática inspirada em personagens famosos das animações “Patrulha Canina”, “Bob Esponja” e “Dora, a Aventureira”.

O espaço conta com circuitos de atividades interativas, pista de patinetes, piscina de bolinhas e cenários temáticos inspirados nos desenhos. A atração é indicada para crianças até 10 anos e funciona diariamente.

Ainda no shopping, o parque indoor Yuup Experience segue em funcionamento com mais de 20 atrações, incluindo trampolins, infláveis gigantes, áreas de basquete e espaços dedicados aos pequenos.

DANÇA, MÚSICA E AUDIOVISUAL

A programação cultural também inclui espetáculos voltados ao público adulto. Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, com a bailarina Maria Fernanda Figueiró.

A apresentação propõe reflexões sobre gênero, subjetividade e as violências que atravessam os corpos e as identidades. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.

Outro destaque é a despedida do duo musical Vozmecê, formado por Namaria Schneider e Pedro Fattori.

Hoje, das 19h às 22h, o Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, recebe uma programação especial que inclui a exibição de dois documentários sobre a cena musical independente do Estado: “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS” e “Cena Alternativa MS – Geração 20”.

Após as exibições, o duo sobe ao palco para um pocket show de despedida, com repertório que reúne músicas dos trabalhos autorais e canções que marcaram sua trajetória na cena cultural sul-mato-grossense. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

DESPEDIDA Vozmecê - Antes de se mudar para São Paulo, duo se despede de Campo Grande com show e estreia de documentários
Foto: Manu Komiyama


Este sábado também será marcado por shows e encontros da cena musical local. A cantora e compositora Beca Rodrigues celebra nove anos de carreira com um evento multiartístico no Jardim Secreto, a partir das 20h.

Além do show autoral, a programação inclui participações de artistas da cena independente, como duo Vozmecê, Projeto Kzulo, Silveira e Peralta MC.

O evento também contará com discotecagem da DJ LadyAfroo, além da Feirinha do Laricas, que reúne brechós, artesanato e produções de artistas visuais da Capital. Haverá ainda flash tattoo e intervenções artísticas ao longo da noite. Ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 pelo telefone (67) 998151-5511.

Outra atração musical é o show da compositora Lenilde Ramos, que se apresenta neste  sábado, às 21h, no Ateliê Ramona Rodrigues. A apresentação promete um repertório que mistura música regional, raiz e rock, em um espetáculo intimista com lugares limitados.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99903-3550 por R$ 70.

CINEMA AO AR LIVRE E CAFÉ

Para quem prefere atividades ao ar livre, o Parque Villaggio Santa Inês celebra seu primeiro aniversário com uma sessão especial de cinema ao ar livre, amanhã, às 17h.

O projeto Cine-Park exibirá a comédia “Minha Irmã e Eu”, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. O público é convidado a levar cadeiras, banquinhos ou cangas para assistir ao filme ao pôr do sol. Pipoca e água serão distribuídas gratuitamente durante a sessão.

Já os amantes da cultura do café poderão participar do Campo Grande Coffee Festival, que acontece hoje, às 19h, no Tigre Café. O evento reúne baristas e apreciadores da bebida em uma competição de latte art, técnica que transforma a espuma do café em desenhos artísticos.

EVENTO Coffee Festival - Competição de Latte Art reúne baristas e apreciadores de café no Tigre CaféEVENTO Coffee Festival - Competição de Latte Art reúne baristas e apreciadores de café no Tigre Café
Foto: Divulgação

PETS

AMICATS Feira de Adoção - Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável na Cobasi neste sábado, das 9h às 15hAMICATS Feira de Adoção - Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável na Cobasi neste sábado, das 9h às 15h
Foto: Divulgação

Os apaixonados por animais também terão programação especial neste fim de semana. A ONG Amicats promove uma feira de adoção de gatinhos filhotes amanhã, das 9h às 15h, na unidade da Cobasi.

Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável. Todos já estão vermifugados e aguardam por novos lares.

Outra feira de adoção acontece no Shopping Bosque dos Ipês, das 16h às 20h, com animais resgatados pelo projeto Vida Animais.

No mesmo local também haverá atendimento do Castramóvel, com vacinação antirrábica, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração gratuita de animais de famílias com renda até três salários mínimos.

O shopping ainda recebe uma ação educativa sobre prevenção à dengue, com atividades interativas voltadas especialmente para crianças.

FEIRAS E BAZAR

Hoje, das 7h às 19h, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. A renda será destinada ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José, que atende mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região das Moreninhas.

Já as feiras culturais continuam sendo ponto de encontro tradicional na cidade.

Confira a programação:

Feira do Baobá, hoje, das 18h às 22h, na Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara);
Feira Mixturô, amanhã, das 17h às 22h, na Praça do Peixe;
Feira Bosque da Paz, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz.

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Adeus

Duo Vozmecê deixa Mato Grosso do Sul para voar mais alto em São Paulo

Dupla formada pelo casal Namaria Schneider e Pedro Fattori lança os documentários "CenAlternativa MS Geração 20" e "TropicaPolca" e faz show antes de mudança para São Paulo

12/03/2026 09h30

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Após oito anos de trajetória musical em Mato Grosso do Sul, Namaria Schneider e Pedro Fattori vão se mudar para São Paulo em busca de expandir e alavancar a carreira

Após oito anos de trajetória musical em Mato Grosso do Sul, Namaria Schneider e Pedro Fattori vão se mudar para São Paulo em busca de expandir e alavancar a carreira Manu Komiyama

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Depois de oito anos de trajetória na cena cultural de Mato Grosso do Sul, o duo Vozmecê fará sua despedida de Campo Grande com uma noite especial dedicada à música autoral e ao registro da produção independente do Estado. O evento acontece amanhã, das 19h às 22h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A programação reúne a estreia dos dois documentários inéditos “CenAlternativa – MS Geração 20” e “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS”, seguida por um pocket show intimista do duo. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.

Formado pelo casal Namaria Schneider e Pedro Fattori, o Vozmecê construiu uma trajetória marcada pela mistura de referências sonoras e por uma atuação independente que ajudou a fortalecer a música alternativa no Estado. A apresentação marca o encerramento de um ciclo antes da mudança dos artistas para a cidade de São Paulo.

DESPEDIDA

Para os músicos, o evento foi pensado como uma forma de agradecer ao público que acompanhou a trajetória do projeto. Segundo o casal, a despedida carrega sentimentos mistos, entre nostalgia e expectativa por novos caminhos.

“Depois de oito anos vivendo muita coisa aqui em Campo Grande, esse momento tem um sentimento bem misto para a gente. Ao mesmo tempo em que existe uma emoção grande de olhar para trás e perceber tudo que foi construído, também existe um sentimento de fechamento de ciclo”, afirma Namaria.

O duo começou a trajetória ainda jovem, tocando nas ruas e construindo sua carreira de forma independente. Ao longo dos anos, acumulou apresentações em diferentes cidades brasileiras, viagens e projetos autorais que ajudaram a consolidar seu nome na cena alternativa regional.

“A gente começou o Vozmecê muito jovem, tocando na rua, descobrindo caminhos, viajando pelo Brasil. Grande parte dessa trajetória aconteceu a partir daqui”, diz Pedro Fattori. “Essa despedida tem muito mais um sentido de agradecer e compartilhar com as pessoas que acompanharam esse processo”, pontua.

INFLUÊNCIAS

A sonoridade do Vozmecê é marcada por uma combinação pouco convencional de estilos, que inclui polca paraguaia, psicodelia, baião, rock, axé e elementos da música experimental. Essa mistura nasceu tanto da convivência com artistas locais quanto das experiências vividas durante viagens pelo País.

Segundo o casal, a identidade musical do projeto foi moldada pelas influências culturais de Mato Grosso do Sul, estado marcado pela proximidade com países vizinhos e por uma diversidade de tradições.

“Tem uma influência muito forte dessa região de fronteira, com ritmos como a polca paraguaia, o chamamé e a guarânia”, explica Namaria. “Mas também fomos encontrando referências nas viagens pelo Brasil, como o baião no Nordeste e algumas vertentes do samba e da música experimental”, destaca.

Uma das experiências mais marcantes da trajetória do duo foi o período em que viveram de forma itinerante dentro de uma van, percorrendo 17 estados e realizando apresentações de arte de rua. Segundo os artistas, essa fase ajudou a consolidar sua visão artística.

“A rua acabou sendo uma espécie de escola, porque você aprende a lidar diretamente com as pessoas, com o improviso e com a realidade do cotidiano”, relembra Fattori.

Após oito anos de trajetória musical em Mato Grosso do Sul, Namaria Schneider e Pedro Fattori vão se mudar para São Paulo em busca de expandir e alavancar a carreiraÁlbum “TropicaPolca”, do Vozmecê, foi lançado em 2024 - Foto: Reprodução

DOCUMENTÁRIOS

A noite de despedida também marca o lançamento de dois documentários produzidos pelo duo e contemplados pela Lei Paulo Gustavo.

Dirigido por Namaria Schneider, “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS” tem cerca de 30 minutos e acompanha o processo de criação do álbum “TropicaPolca”, lançado em 2024. O filme mostra os bastidores da produção musical independente, incluindo gravações realizadas em casa, experimentações sonoras e os desafios enfrentados por artistas que produzem de forma autônoma.

“Muitas vezes as pessoas escutam um disco pronto, mas não imaginam todo o processo que existe por trás”, explica Namaria. “No nosso caso, foi um álbum gravado em casa, com produção própria, então, o documentário mostra o cotidiano da criação e também as dificuldades e soluções que aparecem no caminho”, afirma a artista.

Já “CenAlternativa – MS Geração 20”, dirigido por Pedro Fattori, tem 45 minutos e investiga a cena alternativa contemporânea de Mato Grosso do Sul. O filme reúne depoimentos de mais de 20 artistas e trabalhadores da cultura, além de mais de 60 horas de entrevistas realizadas ao longo da produção.

Entre os participantes estão nomes como Beca Rodrigues, Silveira, Karla Coronel, Dovalle e SoulRa.
Segundo Fattori, o objetivo foi registrar um momento específico da produção musical local, especialmente a geração de artistas que começou a lançar seus trabalhos entre 2020 e 2025.

“Durante as entrevistas, uma coisa que chamou atenção foi a diversidade de caminhos que os artistas estão trilhando. São estéticas e formas de produção muito diferentes, mas existe algo em comum: a vontade de continuar criando mesmo diante de muitas limitações estruturais”, diz.

POCKET SHOW

Após a exibição dos filmes, o Vozmecê sobe ao palco para um pocket show que revisita momentos importantes da carreira do duo. O repertório inclui canções do álbum “Desbunde” (2020), faixas do disco “TropicaPolca” (2024) e outras músicas que marcaram a trajetória do projeto.

De acordo com os artistas, a proposta é criar um encontro mais íntimo com o público.
“A ideia não é fazer um show longo ou cheio de produção, mas trazer algumas músicas que marcaram a nossa trajetória nesses anos aqui. Vai ser um show curto, mas escolhido com muito cuidado”, explica Namaria.

NOVOS CAMINHOS

A decisão de se mudar para São Paulo surgiu da vontade de expandir a atuação artística e explorar novas possibilidades dentro da música.

“Mudar para São Paulo significa expandir nossos horizontes como artistas. Lá existe uma diversidade cultural e uma efervescência criativa que pode impulsionar muito o crescimento musical”, explica Namaria.

Para Fattori, a mudança também representa um desafio necessário. “Toda vez que você chega em um novo território, é como se tivesse que se apresentar novamente, começar a construir público e relações do zero”, pontua o músico.

Mesmo com a mudança, o casal pretende manter vínculos com Mato Grosso do Sul e continuar desenvolvendo projetos que dialoguem com a cena cultural do Estado.

“Essa é a nossa base cultural e afetiva. Mesmo que a gente esteja em outro lugar fisicamente, essa relação com o território continua fazendo parte da nossa identidade musical”, afirma.

Além da música, os artistas também pretendem continuar explorando o audiovisual, área que ganhou força durante a produção dos documentários.

“Foi um processo intenso aprender sobre gravação, edição e construção narrativa. Percebemos que o audiovisual pode ser uma forma muito potente de registrar e compartilhar processos artísticos”, diz Fattori.

Felpuda

Prefeito de Água Clara no período de 2005 a 2012, Edvaldo Alves de Queiroz...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (12)

12/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Coco Chanel - estilista francesa

"A natureza lhe dá o rosto que você tem aos 20. A vida talha o rosto que você tem aos 30. Mas depende de você merecer o rosto dos 50”.

 

FELPUDA

Prefeito de Água Clara no período de 2005 a 2012, Edvaldo Alves de Queiroz, contratou serviços de hospedagem sem licitação e em estabelecimentos ligados à sua família. O dindim “aterrissava” em sua conta bancária particular. Resumo da ópera: depois da tramitação do processo originado em ação movida pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça manteve as sanções aplicadas na sentença de primeiro grau, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por oito anos, a proibição de contratar com o poder público e a aplicação de multas. O apelido do ex-prefeito? Tupete. Pois é...

Precavido

Quem deve abrigar-se no partido presidido pela sua irmã Rose Modesto é o deputado estadual Rinaldo Modesto, atualmente no Podemos. Está prevista sua filiação ao União Brasil para apoiar Riedel.

Mais

Dizem que ele não quer correr riscos em sua tentativa de reeleição, tendo em vista que em 2022, quando conquistou o atual mandato, veio no estilo “aos 45 do segundo tempo”.

DiálogoEm fevereiro, foi aberto em Paris o primeiro Le Café Lacoste permanente, na avenue franklin delano roosevelt, a poucos passos da loja principal da marca e dos Champs-Élysées. O espaço, com 65 lugares, utiliza as cores registradas da marca, como branco off-white, verde e outros tons inspirados no tênis, criando um ambiente para tomar um café rapidamente ou sentar para almoçar. Nas paredes, há raquetes de tênis exibidas como decoração, além de troféus do esporte. o menu apresenta criações como os bolos icônicos Polo e a bebida assinatura L’eau de Croco, combinando água de coco, matcha e gengibre. Ainda há uma loja com porcelana francesa exclusiva.

 

DiálogoMarisa Serrano, Raquel Naveira e Theresa Hilcar

 

DiálogoEsmeralda Nasser

Saga

Como se estivessem em momento da saga “Velozes e Furiosos”, vereadores de Campo Grande derrubaram vetos da prefeita Adriane Lopes a 52 emendas, de suas autorias, sendo 39 que estavam previstas na Lei Orçamentária Anual e outras 13 referentes ao Plano Plurianual. Os recursos se destinam à infraestrutura, saúde, educação, habitação, ações sociais, causa animal, esporte e cultura. Com isso, a previsão de investimentos passa a constar no Orçamento para execução no exercício de 2026.

No grupo

O MDB decidiu abrir espaço para aumentar o número de jovens no partido e recebeu dezenas de filiações, cujos integrantes terão participação ativa na sigla que se posiciona como de centro e de direita. Nessas eleições, o partido não terá candidatura própria ao governo do Estado. Ele estará no grupo da reeleição do governador Riedel na chapa para deputados estaduais e federais.

Absolvidos

O prefeito Leandro Fedossi (PSDB) e o vice-prefeito Arion de Souza (PL), de Nova Andradina, já podem respirar mais aliviados. A eleição de ambos havia sido contestada por suposto abuso de uso dos meios de comunicação contra a adversária Dione Hashioka (União Brasil). Mas depois do julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de MS, que entendeu não ter havido irregularidades, o caso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. Decisão do ministro André Mendonça absolveu a ambos das acusações.

Aniversariantes

Dra. Neidy Maria Reichembach Hans,
Elvio Gusson,
Fátima Alves Souza Silva,
James Antonio Gomes,
Bianca Arantes Kreisel Raffi,
Evelyn Caroline Souza Silva,
Altair Pedrosa Pereira,
Juliano Rodrigues Valentim,
Manuel da Silva Figueiredo,
Rosane Maria Bueno Parzianello,
Mara Lúcia de Barros,
Izabel Garay de Oliveira,
Edison Rodrigues Miranda,
Humberto de Oliveira Barros,
Farley Souza Leite,
Alan Kasuo Inoue Cardoso da Cruz,
Maria Helena Cherbakian,
Indiana Antunes Marques de Araujo,
Adriana dos Santos Mercados,
Ivan Rocha,
Rosana Callejon Locci Furtado,
Renato Hotta Perez,
Dr. Coaraci Nogueira de Castilho,
Deise Ana de Carli,
Dr. Francisco Oduvaldo Santos,
Ivan Pereira de Oliveira,
Lúcio Maciel,
Antonio Viana Chagas,
Fernanda Veiber de Abreu,
Daniela Bandeira da Costa,
Maria Hortência de Melo,
Jussara Feltrin Moraes,
Maria Antônia Castelo Arruda,
Rosemari Costa da Rocha,
Enio de Souza,
Rose Marie Oliveira Castro,
Cleuza Maria Lourenço,
Ceila Rondon Saigali,
Newton Corrêa Silva,
Manoel Edno de Assis,
José Luiz de Souza Gameiro,
Waldemir Ferreira Leite,
Rosana Ramirez Meza,
Clecy Costa Ávila,
Reinaldo Gimenes Ayala,
Ivan Paes Bossay,
Dr. José de Assis Costa,
Adolpho Franco,
Maria Alves Chaves,
Francisco Conde Rodrigues,
Elena Rezende Ribeiro,
Natalício Gonçalves de Freitas,
Hélio Martins Codorniz,
José Roberto da Costa,
Maria Sonely Medeiros,
Ires do Carmo Vigilato,
Rosana Vargas Abreu,
Maria Irene Coppola,
Armando Ferreira Nunes,
Rosa Maria de Araujo,
Laura Barros de Araujo,
José Pericles de Oliveira,
Paulo César Lopes,
Jorge Dilmar Raicyk,
Virgilio José Bertelli,
Alcinir Martins Rezende,
Carlos Roberto Sá de Barros,
Lara Paula Robelo Bleyer Wolff,
Gabriel Nahas Curado,
Priscila Ferreira Guilhen,
Jamir Nunes Scoca,
Fábio Machado Braga,
Jorciney Pedroso de Lima,
Jormi Cipriano Rabello,
Benedito Antonio Carneiro,
Elaine Teresinha Bordão,
Luiz Roberto Nunes Vasconcellos,
Ricardo Portela de Alencar,
Dionísio Henrique de Lara Nantes,
Enalva Gomes Gusman,
Nabil Mohieddine,
Elizeu Moreira Pinto Junior,
Gregório Rodrigues Anacleto,
Maria da Penha Sonely de Medeiros,
José Kanashiro,
Waldir de Arruda Souza,
Ana Paula Azevedo de Andrade Medeiros,
Juan Paulo Medeiros dos Santos,
Paulo Samuel Cotrim Moreira,
Raphael Sérgio Rios Chaia Jacob,
Tiago Ribeiro,
Giancarlo João Fernandes,
Maurício Moreira Souza,
Aline Correia de Lima,
Nádia de Carvalho,
Ana Lúcia Ferreira,
Paulo Menezes,
David Lopes da Costa,
João Carlos Souza de Lima,
Simona da Silva,
Eurídice Ovelar Marinho,
Ester Braga Vieira,
Marcos Monteiro de Abreu,
Antonio João Gonçalves Costa,
Maria Bernadete Lima Soares,
Fernando Araujo da Costa,
Célia Ribeiro Perez,
Carlinda Mendes Assis,
João Henrique Ferreira. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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