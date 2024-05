Projeto Miolo traz Luiza Romão a CG

Depois da presença do quadrinista carioca Caio Zero, em abril, o projeto Miolo recebe Luiza Romão, autora de "Também Guardamos Pedras Aqui", vencedor do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Poesia - Foto: Divulgação

No sábado e no domingo, Campo Grande será palco do segundo encontro do Miolo: Circuito de Leituras Integrais, um projeto que desde 2023 tem mobilizado a cena literária da cidade. Nesta edição, o evento contará com a participação da escritora Luiza Romão, vencedora do Prêmio Jabuti em 2022.

Ela estará no Copo Bar neste sábado, às 17h30min, para mediar uma leitura coletiva do livro “Caixa D’Água”, obra premiada de Febraro de Oliveira.

O encontro também terá a presença das psicanalistas Karô Castanha e Isloany Machado, que participarão da leitura e mediarão um bate-papo após a sessão de leitura. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

OFICINA NA CUFA

Além do encontro literário, Luiza Romão oferecerá, neste domingo, uma oficina de escrita criativa gratuita na sede da Central Única das Favelas (Cufa) de Campo Grande, no Bairro São Conrado. As vagas para essa atividade são limitadas e os interessados devem se inscrever pelo link www.instagram.com/hamorlivraria.

MIOLO

O projeto Miolo: Circuito de Leituras Integrais, idealizado pelos livreiros Bianca Resende e Felipe Mafra e o escritor Febraro de Oliveira, tem como objetivo consolidar e expandir a base de leitores na cidade.

Em sua nova fase, conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Em abril, o projeto recebeu o quadrinista carioca Caio Zero, que reuniu mais de 50 pessoas, entre leitores e participantes da oficina.

Em junho, será realizada a leitura de “Seis Desenhos de Doesburg”, de Henrique Komatsu, finalista do Jabuti em 2020, pela escritora paraense Monique Malcher, vencedora do Jabuti em 2021.

Participarão ainda a artista visual Isabê e a professora Rosana Zanellato, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O projeto Miolo destaca-se também pela escolha de sediar os workshops na Cufa de Campo Grande, reafirmando o compromisso com políticas públicas para fortalecer as comunidades periféricas.

Além disso, a acessibilidade é um ponto-chave, com intérpretes de Libras e locais adaptados em todas as etapas, garantindo a participação plena de pessoas com deficiência auditiva e visual.

Para mais informações sobre o projeto, acesse o Instagram @hamorlivraria.

SERVIÇO

Miolo: Circuito de Leituras Integrais, com Luiza Romão

Leitura compartilhada

Quando: no dia 25/5, às 17h30min.

Onde: Copo Bar, Rua 14 de julho, nº 2.530.

Para participar, é necessário levar um quilo de alimento não perecível.

Oficina literária

Quando: 26/5, às 10h.

Onde: Central Única das Favelas (Cufa), Rua Livino Godoy, nº 710, Bairro São Conrado

As vagas são limitadas e os interessados deverão se inscrever pelo link na bio do Instagram (www.instagram.com/hamorlivraria).

