Projeto Vizinhança na Praça exibe filme ao ar livre em municípios de MS

NA PONTA DA LÍNGUA

No Brasil, mais de 10,7 milhões de pessoas possuem algum conhecimento sobre a língua que é considerada por especialistas item fundamental tanto para a trajetória profissional quanto pessoal

Ter um segundo idioma fluente, principalmente o inglês, que é a língua mais falada no mundo, é fundamental tanto para a trajetória pessoal, quanto profissional. Conhecer novas pessoas, novas culturas e almejar desafios na carreira é o sonho de muitos brasileiros. Para isso, possuir conhecimento de um idioma derruba barreiras e facilita a comunicação.

Um estudo realizado, em 2023, pelo British Council - organização internacional voltada à valorização da educação e das relações culturais - aponta que somente 5% da população (10.765.000) têm conhecimento e apenas 1% (2.153.000) possui fluência no inglês no Brasil. Camilo Carvalho - diretor de uma franquia de cursos com 20 anos de existência e 290 escolas em todo o país, inclusive, em Campo Grande, Três Lagoas, Aquidauana e outras cidades de MS - revela quais são os mitos e as verdades de ter o inglês como a segunda língua. Confira:

MORAR FORA

Mito. Apesar de a imersão em uma cultura, com direito à rotina dos falantes de língua inglesa auxiliar no desenvolvimento e vocabulário, morar fora do Brasil não influencia no estudo do inglês. O esforço depende de cada um para o aprendizado. Existem pessoas que moraram no exterior por anos e não conseguiram desenvolver as habilidades linguísticas.

Dessa forma, garante Camilo Carvalho, os cursos oferecidos em solo brasileiro podem suprir e ajudar àqueles que querem aprender uma segunda língua. Para complementar, aulas de conversação, filmes, séries e músicas no idioma permitem ampliar o conhecimento e melhorar a pronúncia.

PROFESSORES NATIVOS

Mito. O fato de um nativo dominar seu idioma não significa que será um bom professor e saberá transmitir seu conhecimento de forma clara. É importante que seu “teacher” tenha habilidades didáticas e métodos para compartilhar seus fundamentos. Outra vantagem de ter um professor que foi alfabetizado na sua língua é que ele conseguirá tirar dúvidas comuns de estudantes de língua inglesa, diferentemente de um nativo que pode não entender o problema.

Além disso, o docente brasileiro, por exemplo, também passou pelos mesmos desafios na aprendizagem do segundo idioma e, com sua experiência, pode auxiliar e transmitir seu conhecimento de maneira mais fluida.

VÁRIAS VEZES AO DIA

Segundo Carvalho, sim, é verdade que estudar várias vezes ao dia melhora a fluência. A constância é parte importante para aqueles que optam por aprender um novo idioma. Estudar várias vezes ao dia não significa ficar imersivo em livros e videoaulas. O estudo também pode ser realizado por meio de músicas, séries, canais de entretenimento no Youtube e até mesmo na configuração do seu celular.

Ao estudar com mais frequência, o cérebro absorve e fixa o conhecimento de forma mais natural e contínua. Por exemplo, se você separar de 15 a 30 minutos diários para ter contato com a língua inglesa, conseguirá absorver novas palavras e ampliar seu vocabulário.

CONTINUAR ESTUDANDO

Verdade. Mesmo fluente é necessário continuar estudando. Até mesmo em nossa língua materna encontramos dificuldade em lembrar de determinadas palavras e gramática. Isto não difere quando é fluente no inglês. Portanto, a constância no estudo do idioma é primordial para “massagear” o cérebro e não esquecer regras gramaticais, vocabulário e pronúncia. Mas lembre-se, o estudo vai além do falar. É importante exercitar também a escrita, o escutar e a leitura.

TEM QUE TRADUZIR

É um mito a afirmação de que só se aprende inglês ao traduzir. Para aqueles que estão iniciando o aprendizado dessa ou de qualquer outra língua, é automático traduzir cada palavra ou frase. Porém este não é o melhor método para aprender o idioma. As plataformas de tradução são complementos do estudo e servem para auxiliar em dificuldades pontuais. Para aprender a língua inglesa é necessário deixar a tradução de lado e se dedicar a pensar em inglês e imergir no idioma. Dessa forma, o aprendizado será mais rápido e eficiente.

“O inglês se tornou fundamental para aqueles que querem galgar novos desafios e até mesmo para os aventureiros que gostam de conhecer diferentes culturas. Cursos mais focados no dia a dia e que contam com uma didática moderna envolvem o aluno desde a primeira aula. Sabemos que ter um segundo idioma abre portas no mercado de trabalho. Então, é preciso também ter como objetivo ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de cada estudante”, diz Camilo Carvalho.

