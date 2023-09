Diálogo

Augusto Cury - escritor brasileiro A confiança é um edifício difícil

de ser construído, fácil de ser demolido

e muito difícil de ser reconstruído".

FELPUDA

Tudo indica que prefeito de município do interior

de MS, secretários e alguns assessores mais chegados da chefia deverão continuar apenas no desejo de trafegar em veículos novinhos em folha. Vereador entrou em campo e oficiou a promotoria pública, para que abra inquérito e impeça gastança prevista. Afirma que enquanto a gestão pretende dispor de R$ 2,9 milhões para pagar carros zero-quilômetro àquela galera, a população padece em virtude da falta de ambulâncias.

Pode?

A última edição da revista Forbes trouxe a lista das maiores fortunas do Brasil, tornando Vicky Sarfati Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, a primeira mulher a liderar o ranking de bilionários brasileiros. Com patrimônio estimado em R$ 87,8 bilhões, Vicky está na liderança graças a uma mudança nos critérios do levantamento, que somou sua fortuna a de seus filhos Jacob, Esther, Alberto e David. Com o resultado deste ano, ela deixou para trás o cofundador do Facebook Eduardo Luiz Saverin e o megainvestidor Jorge Paulo Lemann, que estavam a sua frente em 2022. Ela sucedeu seu marido, que era o homem mais rico do Brasil até sua morte,

há três anos. Na América Latina, Vicky é superada apenas pela chilena Iris Fontbana, viúva do magnata das cervejas Andrónico Luksic. Ela mantém um perfil discreto e, por razões de segurança e tranquilidade, passa a maior parte de seu tempo na Suíça.

Inês Coelho, Ana Cristina Martins e Luiz Orcirio Oliveira Inês Coelho, Ana Cristina Martins e Luiz Orcirio Oliveira

Camila Santos Belchior de Barros, comemorando 15 anos hoje Camila Santos Belchior de Barros, comemorando 15 anos hoje



Sinais

No evento do PSDB que elegeu o deputado federal Beto Pereira como presidente municipal do tucanato e pré-candidato a prefeito de Campo Grande, observadores mais atentos comentaram que, como

se dizia em outros tempos, "havia mais coisa no ar do que avião de carreira". Afirmaram que a impressão que ficou para o pré-candidato foi recado no estilo "te lançamos, agora faça por merecer". Resumindo: Beto terá que correr mais que lobinho durante incêndio na floresta.



Cartilha

Ainda sobre a reunião tucana, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido, mostrou que continua segurando com firmeza

o time no barco do PSDB para evitar naufrágio, isso diante da possibilidade de algum motim por descontentamento com o nome lançado para disputar

à prefeitura. Todos os participantes que usaram da palavra mostravam que tinham decorado a cartilha editada pelo chefe. Nenhuma vírgula fora do discurso político foi colocada fora do lugar.



"Docinho"

Entre um gole de café e outro, antigo conhecedor dos meandros políticos disse, em conversa com amigos, que quando um parlamentar da base aliada resolve botar a boca no trombone, nada mais é que algum interesse seu foi contrariado. Chora, ganha o "docinho de leite" que quer e tudo volta como dantes no quartel de Abrantes. Nada mais foi dito nem sequer perguntado.



