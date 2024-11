Qual a data certa para montar a árvore de Natal? Confira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Faltando exatos 44 dias para o Natal, o comércio iniciou a preparação com a decoração natalina, e os pisca-piscas podem ser vistos tanto na região central quanto nos bairros.

E a dúvida paira no ar quanto ao dia de montar a árvore de Natal e, dependendo da fé das famílias, o presépio.

Mas, afinal de contas, há uma data para montar a árvore de Natal?

Segundo o calendário cristão, o momento de montar a árvore de Natal é no primeiro domingo do Advento, que neste ano cai no dia 1° de dezembro.

O Advento significa "chegada" e marca as quatro semanas que antecedem o Natal, no dia 25 de dezembro.

Veja as datas do Advento:

O 1.º Domingo do Advento é no dia 1 de dezembro;

O 2.º Domingo do Advento é no dia 8 de dezembro;

O 3.º Domingo do Advento é no dia 15 de dezembro;

O 4.º Domingo do Advento é no dia 22 de dezembro.

Presépio

O calendário cristão diz que o momento de montar o Presépio é no 3° domingo do Advento, no dia 15 de dezembro. A data representa a anunciação do anjo Gabriel, a Maria escolhida por Deus para ser mãe de Jesus.

A Bíblia diz que Jesus nasceu em um estábulo rodeado por animais, por isso a palavra "Presépio", em latim ("Praesaepe"), significa estrebaria ou curral.

Jesus nasceu em Belém, e quando José e Maria chegaram à cidade, todas as estalagens estavam lotadas, e o filho de Deus nasceu em um estábulo, tendo sido aconchegado na manjedoura.

Naquele local simples, recebeu a visita dos Três Reis Magos (Melchior, Gaspar e Baltazar), que o presentearam com ouro, incenso e mirra.

O presépio é tradicionalmente composto por pastores que foram os primeiros a conhecer Jesus, animais, a figura de um anjo que representa o mensageiro de Deus, os três Reis Magos, e Maria, José e o menino Jesus.

Algumas famílias preservam a tradição de manter a manjedoura vazia e colocar o menino Jesus apenas à meia-noite do dia 25 de dezembro.

Quando desmontar a árvore de Natal?

A árvore deve ser desmontada no Dia de Reis, no Brasil, comemorado no dia 6 de janeiro, data em que encerra o período natalino. Nesta mesma data, o calendário cristão recomenda desmontar o presépio.

História do Presépio

São Francisco de Assis foi o primeiro a montar um presépio natalino, em 1223, na Itália. Era um momento onde a Igreja Católica não autorizava representações litúrgicas nas paróquias.

Contudo, São Francisco recebeu a permissão para montá-lo, com objetivo de relembrar o momento do nascimento de Jesus Cristo, facilitando a compreensão da população acerca do evento narrado na Bíblia.

Já no Brasil, o presépio foi montado pela primeira vez em 1552, pelo padre José de Anchieta.

