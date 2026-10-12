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Diálogo

"Quem pensa que a disputa eleitoral terminou no dia 4 de outubro por..." Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (12)

Ester Figueredo

12/10/2026 - 00h03
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José Saramago - Escritor português

"Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro para uns e será o último para outros e que, para a maioria, é só um dia mais”.

FELPUDA

Quem pensa que a disputa eleitoral terminou no dia 4 de outubro por essas bandas, está muito enganado. Com a polarização entre Flávio Bolsonaro e Lula, há quem garanta que o bicho promete pegar a partir de hoje, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dizem até que, pelo que se tem visto, serão muitos e muitos pedidos de intercessão da Santa para os dois candidatos. De um lado, os senadores eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar; do outro, Vander Loubet, Camila Jara e Fábio Trad. Pelo jeito, descanso mesmo, só depois do dia 25. E olhe lá!...

Devagar

Quem aguarda a ponte sobre o Rio Paraguai, peça-chave da Rota Bioceânica, não pode ter pressa. O corredor só deverá funcionar de fato em 2028. Ainda faltam das obras de estrutura aduaneira à papelada necessária para liberar a entrada e a saída de cargas entre os países da rota.

Martelo

Os aeroportos regionais de Bonito, Dourados e Três Lagoas devem entrar no contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja repactuação prevê leilão em dezembro. O pacote reúne terminais de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Bahia.

Rafaela Brighentti
Maria Gal

Rolando

Nos bastidores de Brasília, rola a conversa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar a sua ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, para ministra do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome dela seria apresentado ao Senado ainda neste ano, para ocupar a vaga do ministro Luís Roberto Barroso.

Em falta

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, três deputados que buscavam a reeleição foram barrados: Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB) e Antonio Vaz (Republicanos). Mochi garante que não faltou empenho. Em 40 dias de campanha, rodou milhares de quilômetros pelo Estado, mas seus esforços não se converteram em votos suficientes. Nem sempre quem corre mais chega primeiro.

Baixas

Na Câmara dos Deputados, dois nomes de Mato Grosso do Sul ficaram sem mandato: Geraldo Resende (União Brasil) e Luiz Ovando (PP). Resende teve 31.714 votos e enxerga no resultado o avanço do voto ideológico no Estado. Para ele, o eleitor escolheu mais pela bandeira política do que por trajetória ou pelo trabalho parlamentar. Como dizem por aí: “Nem sempre o serviço prestado vale tanto quanto a camisa vestida”.

E?...

Como vão acelerar a operação tapa buracos, se nem mesmo deram conta de fazer a licitação do asfalto, hein?

ANIVERSARIANTES

 
  • Milvia Anna Tonissi Nasser,
  • Flávio Regis Wanderley,
  • Eva Elise dos Santos Bumlai (Neca),
  • Flávio Orsi Abdul Ahad,
  • Elenice Maricone Garcia Cardoso,
  • Claudia Gomes Gusman,
  • Horacio Porto Filho,
  • Ed Chaves de Oliveira,
  • Maria da Glória Alves da Silva,
  • Railson Vieira,
  • Scheila Kassar do Amaral,
  • Ronaldo José Severino de Lima,
  • Ana Concepcion de Andrade,
  • José Eduardo de Souza,
  • Flávio Shoji Miguita,
  • Antonia Zanario da Silva,
  • Sérgio Maidana da Silva,
  • Roberto Razuk Filho (Neno),
  • Sergio Rodrigues Diaz,
  • Edina Ferreira de Souza,
  • Marcus Paulo Ferreira da Silva,
  • Lucilene de Fátima Agustini Pineis,
  • Felipe Schinaider, 
  • Ana Beatriz Maiolino Volpe (Bia),
  • Mário Marcius Bacha,
  • Luiz Gustavo Cunha,
  • Jarina de Campos,
  • Eluid Josafat Lima,
  • Frederico Mezenga Vieira,
  • Edevaldo Soares Vilhagra,
  • Célio Evaristo de Oliveira,
  • Rose Mary dos Santos Fiúza,
  • Clodoaldo Soares Rodrigues,
  • Marcos Gonçalvez Nascimento,
  • Marina Rodrigues de Jesus,
  • Sueli Tereza Soares,
  • Daniel Vieira Lossavero,
  • Enzo Amaral,
  • José Airton Saraiva,
  • Sônia Zanuncio Martins,
  • José Divino de Souza,
  • Antonio Reginaldo Arakaki,
  • João Bosco da Silva,
  • Irineu Araujo Pael,
  • Alline Tomikawa,
  • Leonardo Saad Costa, 
  • Sebastião de Oliveira Barbosires,
  • Pedro Paulo Sperb Wanderley,
  • Dr. Jaime Balejo,
  • Dr. Euclides Lopes Martins,
  • Luiz Roberto Faria,
  • Sônia Prata Chacha,
  • Ana Paula Oliveira Capilé,
  • Dirce Loureiro Chioveti,
  • Marcos Antônio Capilé,
  • Daniella Bandeira,
  • Fabyo Luiz Assunção,
  • Dênis Ricardo Pedrosa,
  • Vanildo de Souza Leão,
  • Nadir Nogueira de Brito,
  • Regina Bittencourt,
  • Dra. Ana Paula Ribeiro Costa,
  • Taciana Albuquerque,
  • José Wilson Ramos Costa Junior,
  • Gabriela Neves,
  • Conrado Baptista,
  • Augusto Carlos Cabral da Silva,
  • José Tamarindo Melo,
  • Virlaine Bardella Lopes, 
  • Juno Paula Correa Paes,
  • Antonio Carlos de Novaes Filho,
  • Pamela Elena Oliveira de Souza,
  • Marco Antonio Girão D`Avila,
  • Gislaine de Araújo Alegre,
  • Nelma Barbosa Souza,
  • Carolina Ribeiro,
  • Inio Roberto Coalho,
  • Gilson Prazeres dos Santos,
  • Luciano Anechini Lara Leite,
  • Raimunda de Oliveira Ferreira,
  • Rôney Pini Caramit,
  • Sandra Priscila Nomura,
  • Donizete Aparecido Jacomelli,
  • Grisiela Cristine Aguiar Coelho,
  • Maria Mercedes Gonçalves de Souza,
  • Wagner de Oliveira Soares,
  • Adriano Muniz Rebello,
  • João Miguel Machado da Silva,
  • Margareth da Silva Coutinho,
  • Patricia Macedo de Queiroz,
  • Aurelio Vinicius Silva Marinho, 
  • Dr. Fábio Molinari,
  • Mauricio Serra Gigliotti,
  • José Carlos de Santana,
  • Jackeline Almeida Dorval,
  • Marco Antonio Pimentel dos Santos,
  • Andressa Hiraoka Pereira,
  • Leonardo Rupp Catarino,
  • Clodoaldo Marques,
  • José Armando Sangiuliano,
  • Danieli Aparecida Pedroso Marcondes,
  • José Laureano Ribeiro,
  • Diego Luiz Rojas Lube,
  • Agostinho Adair Gonçalves,
  • Eduardo Icasati,
  • Glaucirley Martins de Miranda,
  • Irene Maria dos Santos Almeida,
  • Nilza de Souza Jaffal,
  • Simone Aparecida Cabral de Amorim.
 
Colaborou Tatyane Gameiro

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade

O Sete de Espadas pede cautela diante de situações pouco transparentes. Observe atitudes, questione promessas duvidosas e evite decisões precipitadas. Use a inteligência estratégica para contornar obstáculos sem abrir mão da honestidade.

11/10/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade

A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade Foto: Divulgação

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A arte de enxergar além das aparências

O Sete de Espadas acende o sinal de alerta para a falsidade, a dissimulação e os interesses ocultos. Pode simbolizar alguém que aparenta amizade, mas age pelas costas, ou pessoas que tentam tirar proveito de uma situação em benefício próprio.

Fofocas, intrigas, manipulações, mentiras e possíveis perdas também fazem parte de seu simbolismo. Portanto, observe as atitudes, desconfie de promessas duvidosas e aja com astúcia nos próximos dias. Prudência nunca é demais.

Este é um arcano que nos convida a olhar além das aparências. Nem sempre as palavras correspondem às intenções, e nem todos aqueles que demonstram proximidade estão genuinamente ao nosso lado.

Por trás de uma atitude aparentemente inofensiva, pode haver conveniência, rivalidade ou o desejo de obter alguma vantagem. A carta pede atenção às contradições, aos comportamentos evasivos e àquilo que parece não se encaixar no discurso de alguém.

Mas o Sete de Espadas também traz uma questão delicada: quem está agindo com falsidade? Somos nós que escondemos nossas verdadeiras intenções ou estamos sendo vítimas da dissimulação alheia?

Afinal, esse arcano tanto pode revelar alguém tentando nos enganar quanto denunciar nossas próprias estratégias para escapar de uma situação ou conseguir o que desejamos.

Tradicionalmente associado aos segredos, à astúcia e à dissimulação, o Sete de Espadas nos leva a refletir sobre a tênue fronteira entre a discrição e a desonestidade.

Preservar a intimidade e manter certos planos em sigilo é legítimo; manipular, mentir ou omitir informações importantes para obter vantagens é outra coisa. A carta nos desafia a reconhecer essa diferença, tanto nas atitudes dos outros quanto nas nossas.

Sob sua influência simbólica, convém observar com mais cuidado as relações e as circunstâncias ao nosso redor. Promessas vagas, versões contraditórias, explicações evasivas e atitudes que não correspondem às palavras merecem atenção. Isso não significa desconfiar de todos ou transformar qualquer silêncio em prova de mentira, mas evitar que a ingenuidade ou o desejo de acreditar impeçam uma avaliação lúcida dos fatos.

Ao mesmo tempo, o Sete de Espadas representa inteligência estratégica e a capacidade de encontrar saídas quando uma situação parece desfavorável. Diante de um ambiente marcado por intrigas ou interesses ocultos, nem sempre o confronto direto é a melhor resposta. Observar, reunir informações e escolher cuidadosamente como agir pode ser mais eficaz do que reagir por impulso.

A principal advertência dessa carta é não confundir aparência com verdade, palavras com atitudes ou esperteza com integridade.

O Sete de Espadas nos ensina a preservar o discernimento, reconhecer possíveis armadilhas e compreender que a verdadeira inteligência não está em enganar ou levar vantagem a qualquer custo, mas em perceber o que se esconde por trás das aparências sem perder a consciência dos próprios valores.

A entrada do Sol em Escorpião no sábado, 23, acrescenta uma camada simbólica interessante à leitura do Sete de Espadas. Na astrologia, Escorpião está associado à profundidade emocional, à transformação, aos vínculos de confiança e à investigação daquilo que se encontra sob a superfície.

Se o Sete de Espadas nos ensina a observar antes de agir, Escorpião nos convida a aprofundar o olhar. A combinação sugere um período favorável para rever acordos, investigar motivações e reconhecer aspectos de uma situação que talvez tenhamos evitado encarar.

Nem sempre a primeira impressão revela o quadro completo; às vezes, é preciso olhar com mais atenção para compreender o que realmente está em jogo.

Essa energia também nos leva a refletir sobre o valor da discrição. Em uma época marcada pela exposição constante, preservar determinados planos e sentimentos pode ser uma maneira de proteger aquilo que ainda está em construção. Nem toda decisão precisa ser compartilhada, assim como nem toda transformação necessita de testemunhas.

Escorpião, porém, não representa apenas mistérios. Seu simbolismo também envolve a capacidade de atravessar crises e abandonar padrões que perderam o sentido.

Sob essa perspectiva, o Sete de Espadas pode indicar a necessidade de rever uma estratégia, reconhecer um erro ou deixar para trás uma situação que já não oferece possibilidades reais de crescimento.

Essa aproximação entre Tarô e astrologia é simbólica, não uma previsão inevitável. Seu valor está nas perguntas que desperta: que aspecto de uma situação ainda precisamos compreender? Estamos agindo com prudência ou evitando uma verdade desconfortável? O que precisa mudar para que possamos seguir adiante com mais consciência?

Na representação tradicional do Tarô Rider-Waite-Smith, um homem se afasta de um acampamento carregando cinco espadas, enquanto outras duas permanecem fincadas no chão.

Ele olha para trás, como se verificasse se alguém percebeu sua movimentação. Ao fundo, tendas e figuras humanas compõem uma cena que sugere uma ação realizada à margem da atenção coletiva.

As cinco espadas carregadas podem representar informações, recursos, ideias ou vantagens que alguém procura obter ou preservar. As duas deixadas para trás lembram que toda escolha envolve renúncias e que nem sempre é possível resolver todas as questões de uma só vez.

O olhar lançado para trás revela a tensão entre o desejo de avançar e a preocupação com aquilo que ficou para trás. O personagem demonstra cautela, mas sua atitude também levanta uma dúvida: ele está encontrando uma saída ou tentando escapar das consequências de suas ações?

As espadas simbolizam o elemento Ar, associado à razão, à linguagem, ao pensamento e ao discernimento. Por isso, a carta não se limita à ideia de roubo ou engano. Pode representar planos mantidos em sigilo, negociações delicadas e decisões que exigem discrição. O sentido depende das intenções envolvidas e dos efeitos que essas escolhas produzem.

Há também uma interpretação mais favorável para a cena. O personagem pode estar se afastando de um ambiente hostil, preservando recursos ou deixando para trás uma situação da qual precisa se libertar.

Nem todo afastamento é covardia, assim como nem toda reserva significa desonestidade. Às vezes, estabelecer limites e deixar de participar de conflitos improdutivos é a atitude mais sensata.

A imagem nos convida, portanto, a avaliar o contexto antes de julgar. A mesma astúcia que permite superar uma dificuldade pode ser usada para manipular; a mesma discrição que protege um projeto pode servir para esconder uma verdade. Cabe a nós reconhecer a diferença.

No amor, o Sete de Espadas pede atenção a segredos, omissões e possíveis atitudes desonestas, sem presumir que uma traição esteja acontecendo. Nas relações, comportamentos ambíguos e a dificuldade de enfrentar conversas necessárias podem minar a confiança.

Para quem está só, vale observar se as atitudes correspondem às palavras e se há clareza nas intenções. A carta também alerta para a autossabotagem: por medo, insegurança ou tentativa de evitar a verdade, podemos comprometer justamente aquilo que desejamos preservar.

Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para construir vínculos mais honestos e consistentes. O que precisa vir à luz para que suas relações sejam mais verdadeiras?

No campo financeiro, o Sete de Espadas aconselha prudência diante de investimentos arriscados e promessas de lucro fácil. Examine contratos, verifique as condições dos acordos e investigue possíveis custos ocultos antes de tomar decisões.

Em momentos de dificuldade, use o pensamento estratégico para encontrar soluções criativas, sem recorrer a atalhos que possam comprometer sua segurança financeira. Planejamento, análise crítica e boa administração dos recursos ajudam a evitar prejuízos e a construir resultados duradouros.

No campo profissional, o Sete de Espadas recomenda estratégia, discrição e atenção às intenções de quem está ao seu redor. Rever métodos, encontrar soluções criativas e demonstrar suas competências com clareza pode favorecer o reconhecimento.

Por outro lado, a carta alerta para fofocas, intrigas, disputas desleais e apropriação de ideias. Pode haver alguém agindo como adversário nos bastidores, por isso convém observar o ambiente sem alimentar suspeitas precipitadas. Diante de conflitos ou mudanças, avalie os fatos e planeje os próximos passos com cautela. O verdadeiro avanço combina inteligência estratégica, ética e clareza de objetivos.

A sabedoria de saber quando avançar

Em sua face desafiadora, o Sete de Espadas alerta para mentiras, traições, omissões e tentativas de obter vantagens desonestas. Convida também a reconhecer possíveis interesses ocultos e a ouvir a intuição diante de situações que despertam desconfiança.

Por outro lado, ensina que a inteligência estratégica consiste em estabelecer prioridades, encontrar alternativas e preservar a própria energia. Nem todo obstáculo precisa ser enfrentado pelos meios habituais, mas fugir das responsabilidades ou adiar decisões importantes pode agravar os problemas. A sabedoria está em saber quando agir com discrição, quando mudar de rumo e quando encarar a verdade.

A verdadeira astúcia começa pelo autoconhecimento. Ao compreender nossos desejos, medos e motivações, tornamo-nos menos vulneráveis à manipulação e menos propensos a comprometer nossos valores para alcançar o que queremos. É possível preservar a intimidade sem abrir mão da honestidade e buscar soluções sem ignorar suas consequências.

Que o Sete de Espadas nos ensine a reconhecer os sinais sem alimentar suspeitas infundadas, a proteger o que importa sem confundir discrição com dissimulação e a perceber quando é hora de seguir por outra direção.

Afinal, nem sempre podemos remover os obstáculos do caminho, mas podemos ampliar nossa perspectiva, descobrir novas possibilidades e avançar sem perder de vista nossos valores e aquilo que dá sentido às nossas escolhas.

“Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo não será derrotado em cem batalhas.” Sun Tzu, A Arte da Guerra

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Dia das Crianças (12/10): Panquecas Coloridas são opções criativas para surpreender a criançada

No dia delas, diversão e sabor à mesa com uma sugestão para a criançada cozinhar e se divertir com a família

11/10/2026 10h30

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Dia das Crianças (12/10): Panquecas Coloridas são opções criativas para surpreender a criançada

Dia das Crianças (12/10): Panquecas Coloridas são opções criativas para surpreender a criançada Foto: Divulgação

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O Dia das Crianças é uma oportunidade de celebrar a alegria, a criatividade e os pequenos momentos que se transformam em grandes lembranças. E que tal aproveitar a data para reunir a família na cozinha e preparar uma receita divertida, colorida e cheia de sabor? Além de estimular a imaginação dos pequenos, cozinhar juntos é uma maneira deliciosa de compartilhar experiências e despertar o interesse das crianças pelos alimentos.

Para deixar a comemoração ainda mais especial, o Divino Fogão ensina a preparar uma panqueca colorida, que promete conquistar a criançada pelo visual e pelo sabor. Uma receita prática e criativa para transformar a hora da refeição em uma verdadeira brincadeira gastronômica. Quer aprender a fazer essa delícia em casa? Confira o passo a passo e entre nessa aventura de cores e sabores!
 

PANQUECAS COLORIDAS

Ingredientes:

  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de leite
  • 1 ovo
  • 1/2 cenoura, espinafre e beterraba pequena cozidas.
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1/2 colher de chá de fermento químico
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa lisa e homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque pequenas porções da massa e doure dos dois lados. Sirva em seguida.

 

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