"Quem pensa que a disputa eleitoral terminou no dia 4 de outubro por..." Leia na coluna de hoje

José Saramago - Escritor português
"Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro para uns e será o último para outros e que, para a maioria, é só um dia mais”.
FELPUDA
Quem pensa que a disputa eleitoral terminou no dia 4 de outubro por essas bandas, está muito enganado. Com a polarização entre Flávio Bolsonaro e Lula, há quem garanta que o bicho promete pegar a partir de hoje, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dizem até que, pelo que se tem visto, serão muitos e muitos pedidos de intercessão da Santa para os dois candidatos. De um lado, os senadores eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar; do outro, Vander Loubet, Camila Jara e Fábio Trad. Pelo jeito, descanso mesmo, só depois do dia 25. E olhe lá!...
Devagar
Quem aguarda a ponte sobre o Rio Paraguai, peça-chave da Rota Bioceânica, não pode ter pressa. O corredor só deverá funcionar de fato em 2028. Ainda faltam das obras de estrutura aduaneira à papelada necessária para liberar a entrada e a saída de cargas entre os países da rota.
Martelo
Os aeroportos regionais de Bonito, Dourados e Três Lagoas devem entrar no contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja repactuação prevê leilão em dezembro. O pacote reúne terminais de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Bahia.
Rolando
Nos bastidores de Brasília, rola a conversa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar a sua ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, para ministra do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome dela seria apresentado ao Senado ainda neste ano, para ocupar a vaga do ministro Luís Roberto Barroso.
Em falta
Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, três deputados que buscavam a reeleição foram barrados: Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB) e Antonio Vaz (Republicanos). Mochi garante que não faltou empenho. Em 40 dias de campanha, rodou milhares de quilômetros pelo Estado, mas seus esforços não se converteram em votos suficientes. Nem sempre quem corre mais chega primeiro.
Baixas
Na Câmara dos Deputados, dois nomes de Mato Grosso do Sul ficaram sem mandato: Geraldo Resende (União Brasil) e Luiz Ovando (PP). Resende teve 31.714 votos e enxerga no resultado o avanço do voto ideológico no Estado. Para ele, o eleitor escolheu mais pela bandeira política do que por trajetória ou pelo trabalho parlamentar. Como dizem por aí: “Nem sempre o serviço prestado vale tanto quanto a camisa vestida”.
E?...
Como vão acelerar a operação tapa buracos, se nem mesmo deram conta de fazer a licitação do asfalto, hein?
ANIVERSARIANTES
- Milvia Anna Tonissi Nasser,
- Flávio Regis Wanderley,
- Eva Elise dos Santos Bumlai (Neca),
- Flávio Orsi Abdul Ahad,
- Elenice Maricone Garcia Cardoso,
- Claudia Gomes Gusman,
- Horacio Porto Filho,
- Ed Chaves de Oliveira,
- Maria da Glória Alves da Silva,
- Railson Vieira,
- Scheila Kassar do Amaral,
- Ronaldo José Severino de Lima,
- Ana Concepcion de Andrade,
- José Eduardo de Souza,
- Flávio Shoji Miguita,
- Antonia Zanario da Silva,
- Sérgio Maidana da Silva,
- Roberto Razuk Filho (Neno),
- Sergio Rodrigues Diaz,
- Edina Ferreira de Souza,
- Marcus Paulo Ferreira da Silva,
- Lucilene de Fátima Agustini Pineis,
- Felipe Schinaider,
- Ana Beatriz Maiolino Volpe (Bia),
- Mário Marcius Bacha,
- Luiz Gustavo Cunha,
- Jarina de Campos,
- Eluid Josafat Lima,
- Frederico Mezenga Vieira,
- Edevaldo Soares Vilhagra,
- Célio Evaristo de Oliveira,
- Rose Mary dos Santos Fiúza,
- Clodoaldo Soares Rodrigues,
- Marcos Gonçalvez Nascimento,
- Marina Rodrigues de Jesus,
- Sueli Tereza Soares,
- Daniel Vieira Lossavero,
- Enzo Amaral,
- José Airton Saraiva,
- Sônia Zanuncio Martins,
- José Divino de Souza,
- Antonio Reginaldo Arakaki,
- João Bosco da Silva,
- Irineu Araujo Pael,
- Alline Tomikawa,
- Leonardo Saad Costa,
- Sebastião de Oliveira Barbosires,
- Pedro Paulo Sperb Wanderley,
- Dr. Jaime Balejo,
- Dr. Euclides Lopes Martins,
- Luiz Roberto Faria,
- Sônia Prata Chacha,
- Ana Paula Oliveira Capilé,
- Dirce Loureiro Chioveti,
- Marcos Antônio Capilé,
- Daniella Bandeira,
- Fabyo Luiz Assunção,
- Dênis Ricardo Pedrosa,
- Vanildo de Souza Leão,
- Nadir Nogueira de Brito,
- Regina Bittencourt,
- Dra. Ana Paula Ribeiro Costa,
- Taciana Albuquerque,
- José Wilson Ramos Costa Junior,
- Gabriela Neves,
- Conrado Baptista,
- Augusto Carlos Cabral da Silva,
- José Tamarindo Melo,
- Virlaine Bardella Lopes,
- Juno Paula Correa Paes,
- Antonio Carlos de Novaes Filho,
- Pamela Elena Oliveira de Souza,
- Marco Antonio Girão D`Avila,
- Gislaine de Araújo Alegre,
- Nelma Barbosa Souza,
- Carolina Ribeiro,
- Inio Roberto Coalho,
- Gilson Prazeres dos Santos,
- Luciano Anechini Lara Leite,
- Raimunda de Oliveira Ferreira,
- Rôney Pini Caramit,
- Sandra Priscila Nomura,
- Donizete Aparecido Jacomelli,
- Grisiela Cristine Aguiar Coelho,
- Maria Mercedes Gonçalves de Souza,
- Wagner de Oliveira Soares,
- Adriano Muniz Rebello,
- João Miguel Machado da Silva,
- Margareth da Silva Coutinho,
- Patricia Macedo de Queiroz,
- Aurelio Vinicius Silva Marinho,
- Dr. Fábio Molinari,
- Mauricio Serra Gigliotti,
- José Carlos de Santana,
- Jackeline Almeida Dorval,
- Marco Antonio Pimentel dos Santos,
- Andressa Hiraoka Pereira,
- Leonardo Rupp Catarino,
- Clodoaldo Marques,
- José Armando Sangiuliano,
- Danieli Aparecida Pedroso Marcondes,
- José Laureano Ribeiro,
- Diego Luiz Rojas Lube,
- Agostinho Adair Gonçalves,
- Eduardo Icasati,
- Glaucirley Martins de Miranda,
- Irene Maria dos Santos Almeida,
- Nilza de Souza Jaffal,
- Simone Aparecida Cabral de Amorim.