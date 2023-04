Quer aprender a fazer um bolo do programa Bake off Brasil?

A nossa estrela da gastronomia da semana do Correio B+, a atriz e modelo internacional Dani Gondim está no elenco da terceira temporada do “Bake Off Celebridades”, do SBT.

Com 30 anos, a cearense começou a estudar teatro aos 8. Mas foi em 2016 que ganhou destaque nacional ao dar vida à vilã da novela infanto-juvenil “Carinha de Anjo”, também no SBT.



Em seu currículo ainda constam algumas participações na TV como: “Malhação”, em 2012, e em “Bom sucesso”, em 2022. Ambas na Globo. Em 2017, esteve em “Cúmplices de um Resgate”, do SBT.



Recentemente, Dani rodou o curta “Nuvens de chantilly”, com direção de Marcoz Gomez que vai começar a percorrer festivais. Além de atuar, escreveu a música tema do projeto, dirigiu, produziu e esteve no elenco do clipe da canção.



Gondim também é modelo desde os 12 anos e já desfilou para grandes marcas e publicações internacionais como Moschino, Elle, Vogue, Glamour Italia, entre outras.



"A vida artística é vista como glamurosa, a fama é almejada por tantos que, de forma geral, não entendem os processos para construir uma carreira sólida. O que poucos sabem, é que o glamour é uma maquiagem por cima de muito trabalho, muitas batalhas, muitas quedas e muita resiliência e base familiar para escolher o equilíbrio dentre tantos caminhos", explica a atriz.



Dani é uma das finalistas e destaque no reality de sucesso da TV aberta Bake Off Brasil e esta semana vai nos ensinar uma receita feita no programa.



"Inicialmente pensei em fazer um bolo red velvet com uma massa aveludada, requintada, chic, mas isso seria assumir um glamour que não existe. Optei então por uma massa amanteigada que, após a “maquiagem” finge ser red velvet. O brigadeiro de queijo, além de representar os backstages de quase todos os meus trabalhos, entram com seus pedaços representando as pedras no caminho da profissão. A redução de acerola, representa minhas raizes, meu Ceará, que tem a maior produção de acerola orgânica do país, minha base familiar que sempre foi tão presente dando seu suave toque de doçura e acidez , necessários para entendermos nossos limites sem perder a elegância e gentileza. A finalização representa tudo que o externo vê, tapetes vermelhos, flash’s, luxo.. Um equilíbrio entre o que somos e o que representamos, em cada papel, um novo eu", finaliza Dani.

Dani em gravação do Bake Off Brasil - Divulgação SBT

Bolo Tapete Vermelho

Massa Amateigada com geléia de acerola, brigadeiro e tuille de parmesão



*GELEIA DE ACEROLA

1000G ACEROLA FRESCA SEM CAROÇO E SEM TALO

160G AÇÚCAR REFINADO

2 UNIDADES DE LIMÃO TAITI

150G ÁGUA FILTRADA



* MASSA BOLO AMANTEIGADA VERMELHA

525G FARINHA DE TRIGO

510G AÇÚCAR REFINADO

440G LEITE

300G MANTEIGA SEM SAL (TEMPERATURA AMBIENTE)

5 OVOS

23g FERMENTO EM PÓ

14g CORANTE VERMELHO MORANGO

8g ESSÊNCIA DE BAUNILHA



*BRIGADEIRO DE PARMESÃO

1000G LEITE CONDENSADO

150G CREME DE LEITE

17G ÓLEO DE SOJA

180G QUEIJO PARMESÃO FRESCO RALADO



*TUILLE DE PARMESÃO

150G PARMESÃO FRESCO RALADO



*MODO DE PREPARO GELEIA DE ACEROLA:

EM UMA PANELA DESPEJAR 2/3 DAS ACEROLAS SEM TALO E SEM CAROÇO, O AÇÚCAR, O SUCO DE LIMÃO E A ÁGUA.

COZINHAR EM FOGO ALTO.

MEXER DE VEZ EM QUANDO PARA NÃO QUEIMAR O FUNDO DA PANELA.

QUANDO COMEÇAR A FERVER, DIMINUIR UM POUCO A TEMPERATURA DO FOGO.

QUANDO COMEÇAR A DAR UMA LEVE REDUZIDA E ENGROSSADA, ADICIONAR OS OUTROS 1/3 DE ACEROLA, PARA DEIXAR A GELEIA MAIS CAROÇUDA.

O PONTO CERTO É QUANDO A GELEIA ESTIVER MAIS GROSSA E ESPESSA E QUANDO VOCÊ LEVANTAR A ESPÁTULA E PASSAR O DEDO ABRINDO UM CAMINHO NA PREPARAÇÃO QUE ESTIVER NA ESPÁTULA (PONTO NAPÊ). SE O CAMINHO NÃO VOLTAR, SUA GELEIA ESTARÁ PRONTA.

DESPEJAR EM UM BOWL DE INOX E PASSAR PLASTICO FILME EM CIMA. LEVAR AO ULTRA CONGELADOR PARA REFRIGERAR.



*MODO DE PREPARO MASSA AMANTEIGADA VERMELHA:

BATER MANTEIGA EM TEMPERATURA AMBIENTE COM AÇÚCAR ATÉ FICAR UM CREME CLARO E FOFO.

ENQUANTO A PREPARAÇÃO ESTIVER BATENDO NA BATEDEIRA, UNTAR FORMA DE FUNDO FALSO COM DESMOLDANTE.

ADICIONAR OS OVOS 1 A 1 ENQUANTO BATE A PREPARAÇÃO NA BATEDEIRA.

ADICIONAR A FARINHA DE TRIGO E FERMENTO PENEIRADOS. BATER APENAS O SUFICIENTE PARA FICAR HOMOGÊNEO. IMPORTANTE NÃO BATER MUITO A MASSA, PARA NÃO DESENVOLVER O GLUTEN.

ADICIONAR O LEITE EM TEMPERATURA AMBIENTE COM A ESSÊNCIA DE BAUNILHA. BATER O SUFICIENTE PARA QUE A MASSA FIQUE HOMOGÊNEA.

ADICIONAR O CORANTE EM GEL.

COLOCAR A MASSA NA FORMA E LEVAR PARA ASSAR EM FORNO PRÉ AQUECIDO.

VERIFICAR O FORNO QUANDO A MASSA COMEÇAR A PERFUMAR O AMBIENTE (APROXIMADAMENTE 25-30 MIN.)

FAZER O TESTE DO PALITO, SE AO ESPETAR O BOLO O PALITO SAIR LIMPO, SEU BOLO ESTARÁ PRONTO.

ESPERAR UNS 10 MINUTOS PARA DESINFORMAR O BOLO E PASSAR PLASTICO FILME EM CONTATO. LEVAR AO ULTRA CONGELADOR.



*MODO DE PREPARO BRIGADEIRO DE PARMESÃO:

EM UMA PANELA ADICIONAR O QUEIJO PARMESÃO RALADO, LEITE CONDENSADO, CREME DE LEITE, ÓLEO E O QUEIJO PARMESÃO RALADO.

MEXER EM FOGO MÉDIO-ALTO ATÉ DAR O PONTO NA ESPÁTULA QUE O BRIGADEIRO CAI EM BLOCOS.

DESPEJAR EM UM RECIPIENTE. COBRIR COM PLÁSTICO FILME EM CONTATO E LEVAR PARA O ULTRA CONGELADOR PARA RESFRIAR.



*MODO DE PREPARO TUILLE DE PARMESÃO: