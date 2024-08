Quer praticar ginástica artística; Saiba onde fazer em Campo Grande

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Sócrates filósofo grego

Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei”.



FELPUDA

Adversários estão acompanhando atentamente os passos de dois “barnabés” que conseguem fazer, digamos,

o milagre de estar a serviço da campanha eleitoral de certa candidatura à Prefeitura de Campo Grande

no mesmo horário em que deveriam estar trabalhando e cumprindo expediente. Nada contra, segundo os comentários, se ambos se dedicassem a essas atividades no período noturno. Vídeos com as duplinhas atuando céleres fora dos gabinetes de trabalho à luz do sol deverão ganhar as redes sociais muito em breve. É cada uma!...

Presença

A vinda da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, a Campo Grande para participar da convenção que confirmou os nomes da chapa Camila Jara-José Orcírio à disputa “só constou”.

Mais

E “não causou” como alguns imaginavam. Adversários estão dizendo que sua visita e participação enquadrou-se no conhecido questionamento: “Presença ilustre de quem, mesmo?”. Essa gente...

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) concedeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O anúncio foi feito no dia 26 de julho, em uma cerimônia de avaliação em Nova Delhi, na Índia. No total, a Unesco avaliou 27 locais, incluindo bens naturais, culturais e mistos. Fenômeno natural único no mundo, os Lençóis Maranhenses ficam em uma zona de transição entre o cerrado, a caatinga e a floresta amazônica.

Maria Eduarda Maia dos Santos Maia

Roberta Penteado

Naftalina

Encerradas as convenções partidárias e divulgada a relação dos candidatos a vereadores, nas diversas chapas, é possível ver constar nomes de alguns ex-parlamentares reprovados nas urnas em épocas passadas. Se apresentam com suas vestes de batalha, sem teias de aranha, mas cheirando a naftalina e dispostos a tentar convencer o povo de que ainda “dão um caldo” como pessoa pública. Nesses tempos de redes sociais, seria a mesma coisa que tentar ganhar votos com sinais de fumaça.

Mais uma

Em Dourados, o PL também acabou pulando para o ninho tucano. Gianni Nogueira, esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, abriu mão da pré-candidatura e se tornou vice do tucano Marçal Filho. Assim como em Campo Grande,a determinação partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Federação PSDB-Cidadania caminhará com os liberais nos dois maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul.

Sem aperto

O prefeito Alan Guedes, do PP, apelou para solução caseira depois de ver o PL rumar para o ninho tucano.

Ele tinha esperança de fazer dobradinha com o partido, mas como viu que não havia mais jeito, oficializou o nome da advogada, produtora rural e servidora municipal de carreira Keila Miranda, do Avante. Na convenção partidária, preferiu não acionar a metralhadora giratória. Afinal, foram-se os anéis, mas ficaram os dedos.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro