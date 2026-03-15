Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Reforma tributária: empresas enfrentam dificuldades em sua transição; especialista detalha gargalos

Falta de preparação em sistemas corporativos e instabilidades nos programas públicos responsáveis pela emissão das notas fiscais são principais desafios.

Flavia Viana

Flavia Viana

15/03/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O primeiro mês de transição da reforma tributária foi marcado por desafios técnicos e operacionais. Desde 1º de janeiro, as empresas precisam informar dados referentes aos novos tributos em documentos fiscais. Entretanto, ainda enfrentam o desafio de atualização de ERPs (softwares de gestão empresarial), além de instabilidades nos programas de emissão de notas.

“As dificuldades são, em grande parte, de ordem sistêmica. A nova regra exige que as empresas informem os novos impostos nos documentos fiscais eletrônicos, o que requer uma parametrização dos ERPs. A estimativa é que mais da metade das companhias de médio e grande porte não tenham conseguido concluir esse trabalho a tempo”, explica Thiago Leda, diretor tributário do Grupo IRKO.

Outra dificuldade, segundo o especialista, é a instabilidade dos sistemas emissores de documentos fiscais, principalmente nos sistemas de algumas prefeituras que não aderiram ao Sistema Nacional da NFS-e. Os programas apresentam problemas que vão da alteração ou desativação de códigos de serviços à lentidão e à falta de padronização das informações.

Diante desse cenário, a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) suspenderam as penalidades por notas emitidas sem IBS e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) até 1º de abril – as multas previstas são de 1% do valor da transação. De acordo com o ato conjunto das entidades, o objetivo é garantir uma transição gradual e segura. A presença desses impostos nos documentos fiscais tem caráter informativo ao longo de 2026, sem exigência de recolhimento.

“A suspensão das multas é um alívio momentâneo, mas se não houver prorrogação, a partir de abril as empresas estarão sujeitas a penalidades se não estiverem em conformidade. É fundamental usar esse período para regularizar as parametrizações e evitar contingências fiscais”, orienta Leda.

De acordo com ele, as organizações lidam ainda com dificuldades adicionais em razão da falta de regulamentação de determinados pontos da reforma. Algumas atividades, por exemplo, passarão a exigir a emissão de nota fiscal com a nova legislação. No entanto, ainda faltam diretrizes sobre o momento exato em que isso será obrigatório para atividades como locação de imóveis, máquinas e equipamentos.

Adequação imediata

Os negócios que ainda não prepararam suas operações fiscais e tributárias para a nova legislação deverão fazê-lo o quanto antes para evitar sanções a partir de abril. O diretor do Grupo IRKO lembra que, a partir de 2027, a CBS, que substituirá PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), já começará a valer.

“Se a empresa não se adequar agora, além dos riscos de multas a partir de abril, ela poderá enfrentar problemas mais graves no ano que vem. Aquelas que não estiverem em dia com as novas diretrizes, com ERPs parametrizados e equipes preparadas, não conseguirão apurar e recolher o novo tributo corretamente”, destaca.

Já as micro, pequenas e médias empresas optantes pelo Simples Nacional têm até setembro para definir como recolherão os novos tributos a partir de 2027, podendo escolher continuar no regime unificado ou aderir ao modelo regular – com apuração separada de IBS e CBS.

“Essa deve ser uma decisão pensada estrategicamente, já que, a depender da cadeia logística em que a empresa está inserida, pode ser mais vantajoso fazer o recolhimento fora do Simples Nacional para gerar créditos para o cliente, o que pode aumentar a competitividade em alguns casos. Vale lembrar que não haverá nenhuma alteração da carga tributária”, detalha Leda.

OSCAR 2026

Veja onde assistir à cerimônia do Oscar 2026 em Campo Grande

Bares da Capital terão programação especial com transmissão ao vivo; veja também onde assistir em casa

15/03/2026 09h15

Compartilhar
Oscar 2026: Veja onde assistir

Oscar 2026: Veja onde assistir Reprodução

Continue Lendo...

Com o Brasil concorrendo em cinco categorias em 2026, a torcida pela Estatueta de Ouro mais aguardada no mundo dos famosos é garantida em todo o País. Em Campo Grande, alguns bares terão programação especial com transmissão ao vivo do Oscar 2026, com torcida garantida para os brasileiros que disputam o prêmio. 

Com animação ainda acumulada desde o prêmio ganhado por Fernanda Torres em 2025 com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, cinéfilos podem chamar a galera para assistir junto, vibrar e torcer por Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, mais uma produção nacional concorrendo ao prêmio. 

Confira as programações:

Capivas Cervejaria

Localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro de Campo Grande, assim como no ano passado, o Capivas te convida para assitir à premiação em grande estilo, com telão, tapete vermelho e bolão do Oscar. 

A cervejaria inicia a concentração a partir das 17h30, com exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, que concorre na categoria principal. Depois, às 19h, a transmissão da cerimônia começa. A entrada é gratuita.

Ponto Bar

Mantendo a tradição do ano passado, o Ponto Bar também vai transmitir a premiação. O bar, que fica na Rua Temistócles 103, próximo à Feira Central, vai unir a transmissão da premiação com o Pontokê, o "karaokê" do Ponto. 

Para quem quer chegar mais cedo, o bar abre às 19h e a transmissão começa às 20h. A entrada também é gratuita. 

Para quem gosta de ficar em casa

Para fugir da muvuca, há quem goste de assistir à premiação no conforto de casa, sozinho ou em turma. Para esse grupo, a cerimônia poderá ser acompanhada tanto na TV aberta como em streamings pagos.

O tapete vermelho da cerimônia começa às 18h30 (horário de Brasília) e terá cobertura completa no streaming da HBO Max e no canal TNT, que também exibem a premiação em si a partir das 20h. Já às 21h, a TV Globo se junta à transmissão, que também pode ser acompanhada através do Globoplay.

Indicados

O filme brasileiro "O agente secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e empatou com o recorde de "Cidade de Deus", em 2004. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme concorre em:

  • Melhor seleção de elenco
  • Melhor filme internacional
  • Melhor ator para Wagner Moura
  • Melhor filme

A cerimônia dos melhores do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Além de "O Agente Secreto", um brasileiro também concorre em Melhor Fotografia. Adolpho Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho em "Sonhos de Trem".

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

Ainda dá tempo de assistir ao filme nos cinemas de Campo Grande. 

  • O Cinemark, no Shopping Campo Grande disponibilizou duas sessões diárias até o dia 18, às 14h e às 17h30.
  • Já o Cinepólis, no Shopping Norte Sul Plaza, também terá sessões até o dia 18, às 19h45;

Veja a lista completa dos indicados em cada categoria.

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Frankenstein
Sonhos de Trem
Bugonia
O Agente Secreto
F1

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, O Agente Secreto
Michael B. Jordan, Pecadores
Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Emma Stone, Bugonia

Melhor Direção

Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler, Pecadores
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, Frankenstein

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Marty Supreme
O Agente Secreto
Publicidade

Melhor Animação

Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita
Alabama Preso do Sistema
Cutting through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
Embaixo da Luz de Neon

Melhor Fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Figurino

Frankenstein
Pecadores
Hamnet
Avatar: Fogo e Cinzas
Marty Supreme

Melhor Montagem

F1
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Bugonia
Hamnet

Melhor Canção Original

“Golden”, Guerreiras do K-Pop
“I Lied to You”, Pecadores
“Train Dreams”, Sonhos de Trem
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

Melhor Maquiagem e Penteado

Kokuho
Frankenstein
Pecadores
Coração de Lutador – The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas
Jurassic World: Recomeço
Pecadores
F1
O Ônibus Perdido

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms  
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud  
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta de Animação

“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

 

 

 

 

Comportamento Correio B+

Coluna Desatando Nós: Não nos despedacem

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

14/03/2026 17h30

Compartilhar
A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Os últimos dias foram marcados por notícias difíceis de ler e ainda mais difíceis de compreender: o estupro coletivo de uma adolescente, o assassinato de filhos como forma de punição contra uma mulher e o crescimento constante dos casos de feminicídio no país. Diante de tragédias assim, é comum buscarmos explicações rápidas, quase sempre concentradas apenas no indivíduo que cometeu o crime. Mas a violência raramente nasce de forma isolada.

Ela é construída em uma cultura.

Isso não significa relativizar crimes, que precisam ser investigados, julgados e punidos. Significa compreender que a violência também é alimentada por comportamentos cotidianos, por silêncios, por piadas que naturalizam o desrespeito, por relações baseadas em poder e por modelos de masculinidade que ainda associam força à dominação.

A cultura não muda apenas por leis ou punições. Ela muda quando hábitos coletivos começam a ser questionados. Muda quando educamos crianças para reconhecer emoções, respeitar limites e compreender que vínculos não se constroem por controle ou medo. Muda quando meninos aprendem que sensibilidade não diminui ninguém e quando meninas crescem sabendo que sua voz importa.

Esse trabalho começa muito antes de qualquer violência explícita. Ele aparece na forma como falamos sobre relacionamentos, na maneira como adultos resolvem conflitos, no respeito dentro de casa e na responsabilidade compartilhada pela educação emocional das novas gerações.

É importante dizer também que homens não são, por definição, vilões nessa história. Mas é igualmente importante reconhecer que muitos modelos de comportamento masculino foram construídos dentro de uma lógica de poder que precisa ser revista. Reconhecer isso não é acusação. É um convite à responsabilidade.

Se a violência é parte de uma cultura, a transformação também precisa ser. Ela começa nas pequenas escolhas diárias, na forma como educamos, como nos relacionamos e como reagimos diante de injustiças.

Combater a violência não é tarefa de um grupo apenas. É um compromisso coletivo com o tipo de sociedade que queremos construir.

Vamos desatar esses nós?

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6975, sexta-feira (13/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6975, sexta-feira (13/03): veja o rateio

2

"Passada para trás" em obra da Arauco, empresa de MS cobra milhões na Justiça
Inocência

/ 2 dias

"Passada para trás" em obra da Arauco, empresa de MS cobra milhões na Justiça

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2984, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 8 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2984, sábado (14/03); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3635, sexta-feira (13/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3635, sexta-feira (13/03): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2984, sábado (14/03)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2984, sábado (14/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 2 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 3 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 05/03/2026

Problemas na faculdade