Confira o que abre e o que fecha no feriado de Dia do Trabalhador

Na sexta-feira, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho, data celebrada internacionalmente e que, no Brasil, é feriado nacional.
Desta forma, o funcionamento de vários locais têm alteração.
Confira o que abre e o que fecha no feriado de 1º de maio:
Supermercados
Os supermercados e hipermercados poderão funcionar normalmente.
Comércio
O comércio de Campo Grande não abrirá na sexta-feira.
Bancos
As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º.
Feira Central
A Feira Central irá abrir normalmente, das 16h às 23h.
Mercadão
O Mercadão Municipal abrirá das 6h30 ao meio dia.
Shoppings
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Campo Grande
No Shopping Campo Grande, a estrutura estará disponível para as lojas operarem, ficando a critério dos lojistas a abertura ou não, seguindo acordo com o sindicato correspondente.
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Norte Sul Plaza
Apenas praça de alimentação lazer irão abrir das 11h às 21h, enquanto lojas e quiosques permanecem fechados.
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Bosque dos Ipês
Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h e demais lojas não abrem.
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Pátio
O Pátio - o shopping do Centro, não abrirá.
Saúde
Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão.
Judiciário
O Judiciário de Mato Grosso do Sul não terá expediente no dia 1º de maio.
Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.
Órgãos Públicos
Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais na sexta-feira. A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.
Lotéricas
As casas lotéricas não irão abrir na sexta-feira e não haverá sorteio de loterias.
Correios
As agências dos Correios não abrirão no feriado.