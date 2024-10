Saúde B+: Anemia: médico explica o que é, como identificar e como tratar

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Luciano Serafim - poeta de ms

A tarde caiu em si e descobriu

que não lhe restava muito tempo.

A noite tinha pressa de (a)manhãs”.

FELPUDA

Muitos candidatos que foram reprovados nas urnas estão chorando as pitangas nas redes sociais e, é claro, arrumando desculpas para justificar a derrota. A continuar assim, vão dizer que o fracasso foi porque “passarinhos cantaram roucos”, “faltou chuva”, “excesso de fumaça” e que “a vizinha da prima perdeu os chinelos”. Dá licença, vai... Em tempo, como ensina a sabedoria popular: “O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta”.

Apoio

Diferentemente do seu colega de Assembleia e de partido João Henrique Catan, o deputado estadual Coronel David, do PL, anunciou apoio à candidata Adriane Lopes (PP). O parlamentar, como bolsonarista de primeira ordem, tem feito alertas ao eleitorado de que a adversária é apoiada pela esquerda, formada

por partidos que, entre outras bandeiras, defendem o aborto e a legalização das drogas.

Diferença

Embora contasse com o deputado estadual José Orcírio como companheiro na briga pela prefeitura da Capital, a então candidata do PT Camila Jara não teve desempenho significativo nas urnas no número de votos, em comparação a 2022, quando eleita deputada federal. Ela foi a segunda com melhor votação, quando obteve 37.737 votos, contra 41.966 no dia 6 de outubro, uma diferença de apenas 4.299 votos.

No ranking final, em MS, ficou em quinto lugar.

Guerreiras

No estado do Tocantins, as mulheres da Terra Indígena (TI) Kraolândia se mobilizaram para criar o grupo de guerreiras krahô. O objetivo foi implantar vigilância indígena feminina no território. A estruturação do grupo foi feita durante o 1º Encontro de Mulheres para a Defesa Territorial e Andada das Cahãj, com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Ranking

Desempenho melhor teve o deputado federal Beto Pereira entre uma eleição e outra. Terceiro lugar neste ano e fora do segundo turno, ele teve 115.516 votos, enquanto em 2022 registrou, na Capital, total de 16.444, uma diferença de 99.072 votos. Em Campo Grande, naquela disputa, ele foi o sexto entre os demais candidatos. No cômputo geral, em MS, ele foi o segundo classificado, com 97.872 votos.

Primeirão

No dia 14, o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, foi empossado

como o primeiro presidente do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, na Academia Brasileira de Letras (ABL), em cerimônia presidida pelo seu presidente, Merval Pereira. O ato contou com a presença

do presidente do TJMS, desembargador e acadêmico Sérgio Martins, e Eliane Martins. O jornalista Bosco Martins representou o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de MS, Marcelo Miranda. O evento contou com a presença de diversos escritores da ABL, entre outros. O Fórum Brasileiro terá sua sede nacional em São Paulo.

*Colaborou Tatyane Gameiro