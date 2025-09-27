Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde B+: Descanso e recuperação: os segredos para a hipertrofia muscular. Confira na matéria!

Fortalecer os músculos não é apenas uma preocupação com a estética, a prática de exercícios de força, garante envelhecimento saudável, funcional e com autonomia

Flavia Viana

Flavia Viana

27/09/2025 - 15h30
Uma pergunta frequente nos corredores das academias é: em quanto tempo é possível notar que os músculos estão fortalecidos, ou seja, que atingiram a tão desejada hipertrofia muscular?

 “O treino intenso é apenas uma parte da equação quando o assunto é hipertrofia. O verdadeiro crescimento muscular acontece fora da academia, durante os períodos de descanso”, pontua Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company.

O profissional de Educação Física explica por que respeitar esses intervalos é essencial para garantir resultados consistentes e evitar riscos à saúde.

Dias de descanso

De acordo com recomendações da National Academy of Sports Medicine (NASM, 2022) e do American College of Sports Medicine (ACSM, 2022), cada grupo muscular deve descansar entre 48 e 72 horas antes de ser novamente estimulado.

Isso significa que, se você treinou os músculos do peito na segunda-feira, o ideal é só retomar os estímulos na quinta ou sexta. Essa janela de tempo permite restaurar o glicogênio muscular, reparar tecidos e otimizar a síntese proteica.

Divisões inteligentes de treino — como alternar membros superiores e inferiores em dias consecutivos — possibilitam manter uma rotina frequente sem sobrecarregar os mesmos músculos.

Por que o descanso é tão importante?

O estímulo do treino provoca microlesões nas fibras musculares, comparáveis a pequenos golpes que “esculpem” o tecido.

O corpo, durante o repouso, reconstrói essas fibras, tornando-as mais fortes e volumosas. Esse processo é chamado de supercompensação.

Ignorar o descanso pode levar ao overtraining, isto é, a redução da performance e aumento do risco de lesões.

É como tentar reformar uma parede sem deixar o cimento secar: em vez de evoluir, você trava o progresso.

O que fazer nos dias de descanso?

Mesmo longe da carga pesada, é possível otimizar a recuperação:

• Alimentação: a ingestão de proteínas (1,6 a 2,2 g/kg/dia) fornece os aminoácidos essenciais para a reconstrução muscular. Carboidratos repõem energia e reduzem a degradação proteica, enquanto gorduras boas, como o ômega-3, auxiliam no controle da inflamação;

• Recuperação ativa: atividades leves, como caminhadas, alongamentos ou mobilidade articular, ajudam a melhorar a circulação, remover metabólitos acumulados e reduzir dores musculares;

• Sono: períodos de sono de 7 a 9 horas são fundamentais para a liberação hormonal (GH e testosterona) e consolidação das adaptações fisiológicas.

“Fortalecer os músculos vai muito além da estética, é cuidar da saúde. O treinamento de força é um dos pilares para o envelhecimento saudável, funcional e com autonomia. É importante respeitar os limites e os dias de descanso, alternar os grupos musculares a cada treino, aumentar o peso com cautela, segurança e orientação de um profissional capacitado. O grande segredo é manter a constância até se tornar um hábito”, finaliza Netto. 

 

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Em estação que favorece as uvas, aprenda a fazer receitas deliciosas utilizando a fruta

Uva se destaca por propriedades nutricionais e entra em pauta com a chegada da primavera; Fruta apresenta propriedades nutricionais associadas à prevenção de doenças e está em alta durante a safra nacional

27/09/2025 10h00

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Com a chegada da primavera, a oferta de frutas frescas aumenta em diversas regiões do País. Entre elas, a uva se destaca por coincidir com o período de maior qualidade da produção nacional, especialmente nas áreas do Vale do São Francisco e do Rio Grande do Sul.

A estação também marca uma mudança nos hábitos alimentares, com maior procura por alimentos leves e nutritivos.

A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças, em pelo menos cinco dias da semana. Para os benefícios nutricionais serem plenamente aproveitados, é necessário variar os tipos de alimentos ingeridos. A repetição de poucas opções não garante o acesso a todos os nutrientes essenciais.

Segundo Thaísa Braz, nutricionista do Grupo Pereira, a uva é uma fruta que contribui com diversos elementos importantes para a saúde. Ela é fonte de potássio, cobre, manganês e vitaminas K, C e do complexo B. Também contém flavonoides como o resveratrol, presente principalmente na casca, que está associado ao controle do colesterol, à prevenção de doenças cardiovasculares e à redução de processos inflamatórios.

Thaísa explica que o resveratrol pode auxiliar na melhora da circulação sanguínea e na proteção contra danos oxidativos, com impacto positivo sobre memória e humor. 

A nutricionista também destaca a presença de vitamina K, que atua na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA K

Mesmo com presença significativa de carboidratos, a uva apresenta índice glicêmico considerado baixo a médio, especialmente quando consumida com casca, favorecendo o controle da glicose no sangue e pode auxiliar na prevenção da resistência à insulina.

Outro componente relevante é a vitamina K, que auxilia na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA C

Por ter um alto índice de vitamina C cerca de um quarto da dose diária recomendada a cada 100 gramas de uva, ela ajuda a tornar seu sistema imune mais forte, protegendo contra vírus, bactérias e infecções. 

Alguns estudos feitos em laboratório mostram que o extrato de uva protege contra doenças como a gripe, catapora, infecções alimentares e fúngicas.

Rica em antioxidantes e vitamina E, um dos grandes benefícios da uva é justamente a prevenção do envelhecimento.

Enquanto o resveratrol estimula proteínas ligadas à longevidade e um envelhecimento mais lento, a vitamina E ocupa outro papel: manter sua pele com uma aparência mais jovem, bonita e saudável.

A vitamina E protege a pele do estresse oxidativo e participa na absorção do colágeno, que permite uma pele mais firme, saudável e uniforme.

Outros componentes presentes na uva podem ajudar também a prevenir a acne e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, ajudando a ter pele e cabelos saudáveis.

ANTI-INFLAMATÓRIO

Com suas propriedades anti-inflamatórias, a uva ajuda a controlar a diabetes, artrite e problemas do coração. 

E, apesar de não parecer a melhor escolha para diabéticos por conter 23 gramas de açúcar por xícara, as uvas possuem um baixo índice glicêmico, ou seja, esse açúcar demora a chegar na corrente sanguínea.

Além disso, a uva contém alguns componentes que podem aumentar a sensibilidade à insulina, melhorando a capacidade do corpo de lidar com a glucose (o açúcar da uva) e diminuindo os níveis de açúcar no sangue.

FESTIVAL

Apesar dos benefícios, o consumo da fruta no Brasil ainda é limitado. A primavera, ao ampliar a oferta e melhorar a qualidade da produção nacional, representa uma oportunidade para diversificar o cardápio e incorporar alimentos com propriedades funcionais.

Neste contexto, o Grupo Pereira realiza o Festival da Uva em unidades do Fort Atacadista e Comper.

A ação segue até o domingo, 28 de setembro, com variedades selecionadas disponíveis nas lojas. São 10 lojas do Fort Atacadista e 11 lojas do Comper participando da ação.

ARROS COM UVAS VERDES E CHAMPANHE

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Ingredientes:

> 1 colher (sopa) de manteiga;
> 1 xícara (chá) de uvas verdes, sem caroço, picadas;
> 2 colheres (sopa) de azeite;
> 2 xícaras (chá) de arroz branco, lavado e escorrido;
> 2 xícaras (chá) de água fervente;
> 300 ml de caldo natural de legumes;
> 1 xícara (chá) de champanhe do tipo seco.

Modo de Preparo:

  • Em uma frigideira, aqueça a manteiga e coloque as uvas, deixando refogar rapidamente. Reserve;
  • Em uma panela aqueça o azeite, acrescente o arroz e mexa até ficar seco e brilhante;
  • Junte a água fervente e o caldo de legumes e misture bem;
  • Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cerca de 10 minutos;
  • Após este tempo, acrescente o champanhe, mexa delicadamente e deixe cozinhar até secar (aproximadamente 10 minutos);
  • Acrescente as uvas reservadas, misture delicadamente, tampe a aguarde 3 minutos. Sirva a seguir.

CUCA DE UVA

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Ingredientes:

Recheio:

> Meia lata de leite condensado;
> 5 colheres (sopa) de suco de limão;
> 2 xícaras (chá) de uvas escuras (Rubi).

Farofa:

> 1 xícara (chá) de açúcar;
> Meia xícara (chá) de farinha de trigo;
> 2 colheres (sopa) de manteiga;
> Meia colher (chá) de canela em pó.

Massa:

> 1 xícara (chá) de manteiga;
> Meia lata de leite condensado;
> 3 gemas;
> 1 xícara (chá) de leite integral;
> 2 xícaras (chá) e meia de farinha de trigo;
> 1 xícara (chá) de amido de milho;
> 1 colher (sopa) de fermento em pó;
> 1 colher (chá) de canela em pó;
> 3 claras;
> 3 colheres (sopa) de açúcar.

Modo de Preparo:

Recheio:

  • Em um recipiente, misture o leite condensado, o suco de limão, as uvas e reserve.

Farofa:

  • Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga e a canela em pó. Reserve.

Massa:

  • Em uma batedeira, bata a manteiga até ficar macia, junte o leite condensado em fio e as gemas;
  • Despeje essa mistura em um recipiente e junte o leite integral;
  • Adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e a canela em pó, peneirados e misture até ficar homogêneo;
  • Incorpore as claras batidas em neve com o açúcar à massa, delicadamente;
  • Despeje em uma assadeira (28 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
  • Coloque o recheio reservado por cima;
  • Em seguida, coloque a farofa sobre o recheio e leve a cuca ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 60 minutos;
  • Deixe esfriar por alguns minutos e sirva.

27/09/2025 00h03

Diálogo

Diálogo

Rubenio Marcelo - Poeta de MS
"Para todo o sempre há um porto e um veleiro, uma lira e uma chama na amplidão inexplorada de cada  navegante”

 

FELPUDA

O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federação União Progressista do governo de Lula, facilitará a caminhada das duas agremiações em Mato Grosso do Sul. O alinhamento com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, permitirá que se exponha, sem qualquer entrave, a situação de “terra arrasada” da administração petista no País. A esquerda terá muito trabalho para abrir flanco no exército da direita aqui no Estado, na tentativa de “vender o seu produto” em 2026. A conferir.

Diálogo

Pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal do Ceará desenvolveram o Sistema Integrado de Reatores Anaeróbios para transformar em energia renovável as 25 toneladas de resíduos, em média, da Central de Abastecimento do Ceará, que mensalmente têm como destino o aterro sanitário, a custo aproximado de R$ 230 mil. A inovação aumenta a produção de biogás, ocupa menos área e reduz custos. Projetada para a Ceasa do Estado, a tecnologia tem potencial de replicação nas outras 57 centrais de abastecimento brasileiras. O modelo permite aproveitar integralmente frutas e hortaliças impróprias para o consumo humano, resultado das perdas durante o transporte e armazenamento. Essa biomassa não utilizada, altamente biodegradável, é ideal para produzir um biogás rico em metano, aproveitável na forma de combustível. Segundo a Embrapa, cerca de 30% de todas as frutas e vegetais comercializados nas Ceasas são perdidos (10,9 milhões de toneladas por ano), resultando em altos custos sociais, 
além dos gastos com descartes e impactos ambientais.
DiálogoAna Cristina Martins  
DiálogoVerena Figueiredo  

Saliva

O PL e o PP tornaram a direita fortalecida em MS e gastarão muita saliva para reeleger o governador Riedel e conquistar o maior número de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Com a abertura da janela partidária em março de 2026, parlamentares de outros partidos deverão se filiar em uma dessas legendas para a disputa eleitoral, o que pode diminuir ainda mais o espaço da “companheirada”. 

Sem volta

Quem renunciou à herança não pode reclamar direitos sobre partilha de bens do falecido que venham a ser descobertos no futuro. Essa é a decisão do STJ. O colegiado considerou que uma mulher, herdeira da credora original de uma empresa em processo de falência, não tem legitimidade ativa para pedir a habilitação do crédito, pois renunciou à sua parte na herança.

Regras

Grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para discutir e elaborar projeto sobre regras e critérios à comercialização de suplementos alimentares. O grupo tem prazo de 60 dias 
para conclusão do trabalho, podendo ser prorrogado, e será composto por um deputado de cada partido, indicado pelo líder da bancada.

Aniversariantes

SÁBADO (27)
Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, 
Fernanda Salgueiro Zandavalli,
Lorena Ibrahim Barbosa,
Dr. Victor Anache Ferzeli, 
Dra. Thaísa Mazina Smaniotto Marin, 
Dr. Mauro Cosme Gomes de Andrade, 
Antônio de Moraes Ribeiro Neto,
Gerson Penze de Souza,
Lindomar Divino de Souza,
Thiago Augusto Araujo Ramos,
Dr. Naidor João da Silva,
Livaldo Costa, 
Antonio Carlos Neckel,
Joaquim Arnaldo da Silva Neto,
Neide Aparecida Bastos Querino,
Valter Jeronimo Marques Queiroz,
Sonia Maria de Souza Pinto França,
Hudson Marcos da Cunha Gomes,
Julieta de Melo Pereira,
Dra. Julita Antunes Miranda Sá, 
Hugo Haverroth Hilgert, 
Dra. Rita de Cássia Budib Lourenço, 
Mônia Michelle Carvalho, 
Cleide dos Santos,
Dr. Armando Vieira de Almeida, 
João Pedro Santana Pereira Júnior, 
Rafael Tulux Lopes, 
Maristela Nunes Farias Portugal,
Viki Dória, 
Marcus Aurélius Stier Serpe,
Alisson Lopes da Silva,
Jesus Queiroz Baird,
Laurinda da Silva Curto,
Zonir Freitas Tetila,
Arabutan Alves Pereira,
Elvira Dutra Leão,
Cesar Roberto Maksoud Cabral,
Ivanir Frias Ponchio,
Deise Cicalise Bossay Kichel,
Fernando Alcaraz Caramalac,
Newton Cosme Figueiredo Gomes, 
Eunice Dib Safatli,
Rodolfo Santiago Santana,
Dr. Benedito (Benê) Anache, 
Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda, 
Patrícia Fabiana Nomura Higashi,
Dr. Eustáquio Marques Ferreira, 
João Pelaquim,
Elpídio Feliciano Morais,
Antônio Garcia Ferreira Filho,
Gilberto Santinoni,
Solange Maria Carvalho,
Dr. José Carlos Lopes,
Geraldo Paschoaletto Trindade,
Hudson Cosme de Figueiredo,
Maria Lúcia Camilo,
Dra. Marisa Miyuri Shinzato,
Hilda Helena Vieira Castoldi,
Carolina Sanson Cação, 
Giselle Rodovalho Palieraqui Gurgel,
Gustavo Henrique Marçal,
Paulo José Liberatti,
Érica Tabata Hirose,
Clara Mayumi Kuraoka Dadoni,
Luiz Ricardo Brusamolin,
Munir Mohamad Hassan Hajj,
Vanessa Bianchini.

DOMINGO (28)
Mônica Morais Dias Riedel,
Denner de Barros Mascarenhas Barbosa, 
Simone Ramos Flores Bonatto,
Aparecida de Almeida, 
Antônio Carlos Albergueti Garcia,
Adélia Leico Shimabucuro,
Edson Kassar,
Elzi Terezinha Garcia Corrêa,
Dr. Francisco Gerardo de Sousa, 
Vilma Marilda de Oliveira,
Marlene de Fátima Mazário Botelho,
Wilson Baruki,
Emerson de Jesus,
Luana Ribeiro Rodrigues,
Wellyngton Pereira Borges, 
Silvia Regina da Silva Roberto,
Carlos Alfredo Lanteri, 
Giulia Menezes de Mendonça,
Luiz Vieira de Albuquerque,
Bianca Ujacow Martins Fachin, 
Margareth Rezek, 
Carmem Batista Medina, 
Mara Elisa Navacchi Caseiro, 
Dr. Marcos Rogério Covre, 
Venceslada Bogarim Lopez,
Antônio Andréa Rodighero, 
João Gabriel Merlin,
Michele Ferzeli,
Jackeline Antunes Malavazi,
Oscar Mohr,
Haroldo Vilhalva,
Maria Madalena da Silva,
Dr. Jonh Kleber Vendramini Duran,
Rilton Silva Durães,
Fernanda Charbel Sontag,
Leopoldina Jornada Freitas,
Eraldo Jorge Leite,
Gil de Carvalho,
Whelton Borges,
Carlos Alberto Pereira,
César Augusto de Medeiros Baréa,
Sandra Rafaela Davanço,
Renata Esteves Moraes,
Ilvo Dalbosco,
Wilson Marques,
Adriana Talgatti,
Renilda Epifania De Brito,
Paulo Afonso Teixeira Machado,
Eduardo Mongelle de Araujo,
Wenceslau Rivarola,
Milton Insuela Pereira Júnior, 
Tereza Cristina Fragelli,
Dr. Sanur Bomor Maro,
Surama Fuad Abdulahad, 
Dra. Margareth Keisy Ramos Belmonte Pessini, 
Roberto Carlos Marsura,
Maria Neimar Amaro Motta,
Joel Ferreira da Cunha,
Paulo Washington Seminate Sboggio,
Osvaldo José Portolese,
Silvestre Castilho Lopes, 
Lincoln Buermeister,
Dr. Pedro Altamir Pereira,
Bruna Santos Assad, 
Pietra Andrea Grion,
Evelyn da Cunha Graeff,
Paulo Illas Tognini Alves, 
João Pedro Murano Borges, 
Carlos Eduardo Lotfi da Costa,
Marcelo Bacchi Corrêa da Costa,
Regina Célia Marchori,
Mirgon Eberhardt,
Oswaldo Elias Albuquerque,
Suzana de Paula Bottarro 

