Saúde B+: Doenças respiratórias e outros males têm maior ocorrência no outono

AGENDA CULTURAL

Espetáculo "Navegantes", na Feira Ziriguidum, Festa da Linguiça de Maracaju e esquenta da Mostra Boca de Cena movimentam fim de semana, que tem ainda DJ's e show de Bortoti no Sunset Growler Station e comédia de Bruno Barreto nos cinemas

Navegantes: A peça, na Feira Ziriguidum, amanhã, às 17h, marca o lançamento do projeto No Caminho das Águas; grátis Foto: Vaca Azul / Divulgação

A abertura vai ser na Capital, amanhã, com uma sessão ao ar livre do espetáculo “Navegantes”, a partir das 17h, na Feira Ziriguidum (Praça do Preto Velho).

A partir daí, o projeto No Caminho das Águas espalha-se por mais 14 cidades e distritos. O traço comum é que todas as localidades são banhadas por rios – Coxim, Formoso, Negro, etc.

O projeto levará, desta terça-feira até o dia 29, três montagens de teatro de bonecos para Rio Negro, Fala Verdade, Corguinho, Rochedo, Palmeiras, Piraputanga, Camisão, Aquidauana, Miranda, Bodoquena, Bonito, Coxim, Rio Verde e Anastácio. “Piraputanga” e “Dona Arara Vai Casar” são os outros dois espetáculos do pacote.

A proposta é justamente descentralizar a produção cultural e levar a arte regional para crianças do interior, buscando sensibilizar o público ribeirinho para a preservação dos cursos d’água.

Viabilizado com recursos do Fundo de Investimento Culturais (FIC-MS), o projeto ainda prevê a realização da oficina Teatro de Papel, Confecção e Manipulação para professores em oito localidades.

As três peças pertencem ao portfólio da produtora Florescer do Cerrado. Conheça um pouco de cada um. “Navegantes” faz um passeio pelos rios brasileiros, misturando teatro de rua, atores e bonecos, resultando em um espetáculo divertido, interativo e cheio de surpresas.

O acúmulo de lixo, o desmatamento e a poluição dos oceanos estão entre os temas abordados. Tudo narrado de forma sensível e lúdica.

“Dona Arara Vai Casar” conta a história de Arareca, uma arara-azul que tenta salvar sua espécie de extinção por meio do matrimônio.

No enredo, a ave acaba sendo sequestrada e resolve ir para cidade conscientizar os seres humanos a adotarem medidas de conservação da natureza.

O espetáculo aborda a questão das queimadas, do tráfico de animais e da poluição dos rios. São mais de 50 bonecos em cena, em uma aventura pelas terras pantaneiras.

“Piraputanga” acompanha as aventuras de uma peixinha em uma viagem para o mar. A música acompanha a sua jornada, cheia de perigos e emoções. As encenações e as oficinas são gratuitas.

BOCA DE CENA

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriga, desde ontem, sempre às 19h, a Mostra de Cinema Boca de Cena. São apenas dois filmes, com bate-papo conduzido por Anderson Lima, produtor da 15ª Mostra de Teatro e Circo Boca de Cena. Entrada franca.

Após a exibição de “A Viagem do Capitão Tornado” (1990), de Ettore Scola, na quinta-feira, o programa de hoje é “O Palhaço” (2011), dirigido e protagonizado por Selton Mello, versando sobre a crise existencial do palhaço Benjamim.

A exibição dos dois filmes foi divulgada como um esquenta para a Mostra de Teatro e Circo Boca de Cena 2024, a ser realizada entre os dias 13 e 19.

DEMON SLAYER

Outra sessão que agitará o MIS durante o fim de semana é a de “Demon Slayer – Mugen Train: O Filme” (2020), de Haruo Sotozaki, realizada em parceria com o Cineclube Casa do Kame. Com um enredo que traz o forte laço entre irmãos, o anime apresenta ao seu modo elementos do folclore japonês.

Um debate está programado para depois da projeção. Grátis. Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro.

Confira a sinopse do filme: durante o período Taisho, no Japão, o jovem Tanjiro volta para casa depois de um dia de trabalho e encontra sua família brutalmente assassinada por um adversário. Para piorar a situação, sua irmã mais jovem, Nezuko, foi transformada em uma criatura maligna.

LINGUIÇA

Em sua 29ª edição, a Festa da Linguiça de Maracaju, de hoje a domingo, vai ter, na noite de abertura, shows de Maria Cecília & Rodolfo, Grupo Tradição e atrações circenses do Circo do Mato.

Também nesta sexta-feira, o coreógrafo Edson Clair vai dirigir uma apresentação de flashdance.

No domingo, às 16h, o Circo do Mato retornará à programação com o espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”. Mais cedo, ao meio-dia, Sulla Maecawa comanda uma apresentação de breaking.

O lucro obtido com a realização da festa é destinado a entidades assistenciais. O preparo da linguiça de maracaju é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do Triângulo Mineiro, no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo de outros pratos.

Quase 30 mil pessoas passam anualmente pelo parque de exposições da cidade nos três dias de festa, que integra a Rota MS Gastronômica.

BORTOTI

A DJ Tammys, o DJ Julio Prodigy e o cantor Bortoti são as atrações musicais da Quinta Liga da Cerveja, neste domingo, das 10h às 20h, no Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira).

Oito cervejarias abastecerão as 24 torneiras disponíveis de chope artesanal: Bonito Beer, Canalhas, CapivaS, Eden Beer, Koch Bier, Morena Bier, Onze & Onze e Louvada. A organização é da Associação Sul-Mato-Grossense de Cervejarias Artesanais (Asca). Entrada franca.

FÉRIAS TROCADAS

Diretor de “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976), entre outros sucessos, Bruno Barreto está de volta aos cinemas com o longa-metragem “Férias Trocadas”, uma das estreias da semana no circuito comercial. No elenco: Edmilson Filho, Carol Castro, Aline Campos e Klara Castanho.

Confira a sinopse: José Eduardo, o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e ganha em uma rifa uma viagem com a mulher e a filha blogueira para Cartagena. Já José Eduardo, o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho tiktoker. A confusão começa quando, por engano, Zé se hospeda no hotel de luxo de Edu, que, por sua vez, acaba na pousada simples de Zé.

