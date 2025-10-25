Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Saúde B+: Frutas limpas, saúde garantida: conheça o passo a passo para higienizá-las corretamente

Nutricionista orienta sobre o passo a passo ideal para manter as frutas livres de impurezas e prontas para o consumo

Flavia Viana

Flavia Viana

25/10/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Essenciais para uma alimentação equilibrada, as frutas são fontes de vitaminas, minerais e fibras que auxiliam no bom funcionamento do organismo. Porém, para aproveitar todos os seus benefícios, é fundamental garantir que estejam limpas e seguras para o consumo, evitando riscos de contaminação.

Muitas pessoas acreditam que apenas enxaguar rapidamente em água corrente é suficiente, mas o processo adequado exige alguns cuidados adicionais. Pensando nisso, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, explica como higienizar corretamente diferentes tipos de frutas, garantindo qualidade e segurança alimentar.

Frutas de casca firme
Maçãs, peras, goiabas e similares devem ser lavadas em água corrente e, em seguida, higienizadas com uma solução de água clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos em 1 litro de água) por cerca de 15 minutos. Após esse processo, enxágue bem em água corrente para remover qualquer resíduo.

Frutas de casca fina
Uvas, morangos, ameixas e cerejas, por serem mais sensíveis, devem ser lavadas delicadamente para evitar danos à casca. A imersão na solução clorada também é indicada, respeitando o tempo de contato de 15 minutos e o enxágue posterior em abundância em água corrente.

Frutas com casca não comestível
Mesmo quando a casca não é consumida, como no caso de melancia, abacaxi e melão, a higienização é fundamental. Antes de cortar, lave a superfície em água corrente, aplicando a solução clorada para evitar que microrganismos presentes na casca contaminem a polpa.

Frutas orgânicas
Apesar de cultivadas sem agrotóxicos, as frutas orgânicas também necessitam de higienização, pois podem estar expostas a contaminantes durante o transporte e manuseio. O procedimento é o mesmo das frutas convencionais.

Armazenamento adequado
Após a higienização, seque as frutas com papel toalha limpo antes de guardá-las. Aquelas já cortadas devem ser mantidas em recipientes fechados e refrigeradas para preservar o sabor e a qualidade por mais tempo.

“Reforçamos que frutas mal lavadas podem representar um sério risco à saúde. Na superfície delas, podem estar presentes bactérias como Salmonella e E. coli, capazes de provocar diarreia intensa, febre e vômitos. Também encontramos parasitas, como o Toxoplasma gondii, perigoso especialmente para gestantes, pois pode afetar o desenvolvimento do bebê. Além disso, resíduos de agrotóxicos, mesmo em pequenas quantidades, se acumulam no organismo ao longo do tempo e estão associados a problemas hormonais e neurológicos. Muitas pessoas pensam que é só passar um pano ou apenas água, mas isso não remove microrganismos nem químicos. O simples hábito de lavar corretamente as frutas com água corrente e, se possível, solução higienizante, é uma barreira poderosa contra doenças e garante que o que colocamos à mesa seja realmente saudável”, finaliza Jéssica Benazzi.

Correio B+

Cinema B+: The Lost Bus A coragem comum no fogo do apocalipse

A história real que virou cinema em filme com Matthew McConaughey e America Ferrera

25/10/2025 13h00

Compartilhar
Cinema B+: The Lost Bus A coragem comum no fogo do apocalipse

Cinema B+: The Lost Bus A coragem comum no fogo do apocalipse Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Em novembro de 2018, o mundo assistiu — atônito — ao incêndio mais mortal da história da Califórnia moderna. O Camp Fire varreu a cidade de Paradise, no condado de Butte, destruindo quase tudo que tocava. Foi um desastre de dimensões quase bíblicas, mas dentro dessa tragédia nasceu um gesto humano capaz de resistir às chamas.

Na manhã de 8 de novembro, enquanto o fogo se aproximava da Ponderosa Elementary School, o motorista de ônibus Kevin McKay recebeu a missão de evacuar 22 crianças cujos pais não tinham conseguido buscá-las. Com duas professoras, ele improvisou uma rota entre o caos: ruas em chamas, fumaça densa, vento uivando e uma cidade literalmente desaparecendo atrás deles.

O ônibus amarelo — símbolo de rotina e inocência — se transformou em um veículo de sobrevivência. A jornada que parecia impossível se tornou uma das histórias mais inspiradoras daquela catástrofe. É essa travessia, entre o inferno e a esperança, que The Lost Bus (2025) recria com uma tensão quase documental. O filme, estrelado por Matthew McConaughey e America Ferrera, devolve humanidade e emoção ao que poderia ser apenas mais uma manchete trágica.

Paul Greengrass e a arte de transformar o caos em cinema

Escolher Paul Greengrass para dirigir The Lost Bus foi quase um gesto inevitável. Poucos cineastas contemporâneos compreendem tão bem o colapso humano diante de eventos reais. Ele filmou o horror de United 93 (2006) com respeito e precisão cirúrgica, retratou a coragem marítima em Captain Phillips (2013), a tensão política em Bloody Sunday (2002) e o trauma coletivo em 22 July (2018), sobre o atentado na Noruega.

Greengrass domina o território onde a ficção e a realidade se misturam em adrenalina e empatia. Sua câmera nervosa, seu ritmo urgente e a capacidade de capturar humanidade no meio do pânico o tornaram o cronista definitivo de dramas reais do século 21. Em The Lost Bus, ele retorna a esse terreno com um olhar ainda mais íntimo: o foco não está em heróis militares ou políticos, mas em pessoas comuns presas numa catástrofe que não escolheram.

O resultado é um filme de sobrevivência e dignidade — sobre o que significa manter o controle quando o mundo ao redor colapsa.

Brad Ingelsby e a força dos homens comuns

Se o olhar de Greengrass vem da macro-história, o coração do roteiro pulsa nas mãos de Brad Ingelsby — o mesmo criador de Mare of Easttown e Task. Ingelsby é fascinado por personagens de carne e osso, trabalhadores comuns, homens e mulheres que enfrentam dilemas morais em comunidades pequenas e esquecidas.


Sua assinatura está nos detalhes cotidianos: o cheiro de fumaça, o medo nas crianças, o silêncio entre um gesto e outro. Em The Lost Bus, ele transforma Kevin McKay (McConaughey) não num herói clássico, mas num homem exausto, dividido entre o dever e o desespero. Ingelsby escreve sobre o povo — sobre aqueles que raramente são lembrados, mas sustentam o mundo nas crises.

A combinação com Greengrass é perfeita: um diretor que sabe retratar o caos e um roteirista que entende o coração humano dentro dele.

Bastidores: recriando o inferno

Embora a história aconteça na Califórnia, o filme foi rodado no Novo México, em Ruidoso, a partir de abril de 2024. O terreno árido e montanhoso serviu como cenário ideal para simular as rotas cercadas de fogo.

O diretor de fotografia Pål Ulvik Rokseth usou câmeras RED Komodo, drones e sistemas fixos no próprio ônibus para capturar a sensação claustrofóbica de estar preso dentro das chamas. Os efeitos combinam fogo real, fumaça artificial e recriações digitais quase invisíveis — tudo pensado para que o público sinta o calor, a urgência e o medo.


Paul Greengrass coordenou um set com dezenas de figurantes, crianças e técnicos de efeitos práticos, garantindo segurança total e autenticidade visual. Kevin McKay, o verdadeiro motorista, atuou como consultor no set, ajudando a reconstituir rotas e decisões tomadas no dia real.

O projeto antes das novas tragédias

O desenvolvimento de The Lost Bus começou bem antes dos incêndios que voltaram a atingir a Califórnia em 2025. A história do Camp Fire, de 2018, já era vista como um retrato simbólico de um país em crise ambiental e emocional.

Desde 2022, a Apple Studios e a Blumhouse estavam em fase de pré-produção, baseando-se no livro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, da jornalista Lizzie Johnson. Greengrass foi anunciado em janeiro de 2024, e Ferrera e McConaughey se juntaram ao elenco logo depois. Quando as filmagens começaram, em abril de 2024, o roteiro já estava consolidado.

O irônico — e trágico — é que, enquanto o filme estava sendo finalizado, novos incêndios em 2025 voltaram a cobrir o céu da Califórnia de cinzas. Assim, The Lost Bus acabou estreando em um momento de dolorosa coincidência: uma ficção inspirada em um passado que continua se repetindo.

Cenas que ficaram na memória

O ônibus em meio à estrada bloqueada é o coração do filme. Dentro dele, McConaughey equilibra desespero e calma, enquanto Ferrera personifica a força maternal da professora que tenta manter as crianças conscientes e unidas. A câmera de Greengrass alterna entre o íntimo — o suor, o choro contido, a respiração tensa — e o épico: labaredas engolindo tudo, árvores tombando, o mundo dissolvendo-se em cinzas.

É uma coreografia entre pânico e humanidade, filmada com a urgência de um documentário e a precisão de um thriller.

A Califórnia e o fogo que não acaba

O filme não surge do nada — ele nasce de uma realidade que a Califórnia enfrenta ano após ano. O estado vive em constante preparação e reconstrução, alternando entre medidas preventivas e tragédias inevitáveis.

O CAL FIRE, órgão estadual de combate e prevenção, mantém programas de limpeza de vegetação, queimadas controladas e criação de zonas de proteção em torno de casas. Há também o Cal OES, que financia reformas em construções para torná-las mais resistentes ao fogo. Mesmo assim, a burocracia e a escala dos incêndios continuam sendo desafios quase intransponíveis.

A Califórnia aprendeu a conviver com o medo — o ar saturado de fumaça, as sirenes, as evacuações noturnas — mas ainda luta para equilibrar o crescimento urbano e a fragilidade ambiental. O “wildland-urban interface”, a fronteira entre floresta e cidade, é o ponto mais vulnerável: milhões de pessoas vivem em áreas de risco direto.

Com o aquecimento global e secas cada vez mais severas, a temporada de fogo não tem mais fim. O que antes era exceção, tornou-se rotina. E é justamente esse ciclo de destruição e resiliência que The Lost Bus traduz em metáfora: quando o sistema falha, resta a humanidade.

Recepção e impacto

The Lost Bus estreou no Festival de Toronto, em setembro de 2025, com forte comoção. A crítica o chamou de “um dos filmes mais humanos de Greengrass desde Captain Phillips”. A TIME destacou o equilíbrio entre espetáculo e sensibilidade; o Guardian chamou o longa de “um filme sobre fogo, mas também sobre empatia”; e o Le Monde o definiu como “a ressurreição do gênero catástrofe, agora voltado para o realismo social”.

Na Apple TV+, o público respondeu com entusiasmo. O filme entrou entre os títulos mais assistidos nas primeiras semanas e foi especialmente elogiado por comunidades afetadas por incêndios recentes.

Há quem critique o uso de efeitos intensos — dizem que o fogo às vezes ofusca os personagens —, mas a maioria concorda: The Lost Bus consegue o que poucos dramas baseados em fatos reais alcançam. Ele faz o espectador lembrar que o heroísmo, às vezes, é só continuar dirigindo quando tudo à volta desmorona.

Entre o real e o simbólico

Ao lado de United 93 e Mare of Easttown, The Lost Bus forma um retrato do mundo contemporâneo: o colapso das estruturas e a resistência das pessoas comuns. Greengrass e Ingelsby encontram um mesmo credo — o de que o drama humano é o último farol no meio da fumaça.

O ônibus de Paradise não é apenas um veículo de fuga. É um símbolo daquilo que ainda move o cinema quando ele olha para o real: a coragem anônima, a solidariedade e a esperança que resiste ao fogo.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Vinagre de maçã está entre os ingredientes ácidos que podem favorecer a digestão

Opção estratégica durante a estação das flores, que cresce o consumo de saladas, o vinagre de maçã pode favorecer o controle glicêmico e a saciedade; "Melhora o aproveitamento dos nutrientes, além de contribuir para a sensação de leveza após as refeições

25/10/2025 09h30

Compartilhar

"Na primavera, as pessoas buscam leveza. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo", afirma a nutricionista Laiz Saragiotto Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Para muita gente, a primavera significa uma temporada de pratos mais leves, coloridos e refrescantes. Com temperaturas em elevação e maior variedade de frutas e hortaliças, o consumo de saladas aumenta entre 15% e 20% nesta época do ano, refletindo o desejo por uma alimentação mais equilibrada e rica em fibras.

Além dos vegetais, incluir elementos mais ácidos nas refeições pode ser uma estratégia eficaz para melhorar o funcionamento digestivo e potencializar a absorção de nutrientes. Um dos ingredientes mais versáteis nesse sentido é o vinagre de maçã, conhecido por seus múltiplos benefícios à saúde.

Produzido a partir da fermentação do suco de maçã, o vinagre de maçã é rico em ácido acético, um composto com propriedades antioxidantes que auxiliam na modulação da inflamação e no fortalecimento da resposta imunológica.

“A inflamação do nosso organismo está associada a fatores como ganho de peso, fadiga e distúrbios do sono. O vinagre de maçã ajuda a equilibrar esses processos, além de favorecer o controle glicêmico e a sensibilidade à insulina”, explica a nutricionista Laiz Saragiotto.

Por ser naturalmente ácido, o vinagre estimula as secreções pancreáticas, favorecendo a digestão e a produção de sais biliares, responsáveis por eliminar substâncias indesejadas e contribuir para um verdadeiro “detox” digestivo.

“Essa ativação auxilia o corpo a processar melhor as gorduras e melhora o aproveitamento dos nutrientes, além de contribuir para a sensação de leveza após as refeições”, completa Laiz.

SHOTS E TEMPERO

Além do sabor marcante, o vinagre de maçã pode ajudar a controlar o apetite e a reduzir picos glicêmicos, quando consumido antes das refeições. Estudos apontam que o uso regular, em pequenas quantidades, pode auxiliar no controle de peso e no equilíbrio metabólico.

“O ideal é incluir uma colher de sopa [aproximadamente 15 ml] por dia, diluída em um pouco de água, em shots matinais ou como tempero para saladas e marinadas” afirma Rodrigo Margoni, especialista em vinagres e sócio-proprietário de uma empresa que está entre as pioneiras na fabricação natural de vinagre de maçã no Brasil.

Ele destaca a importância da qualidade do ingrediente no shot matinal. “Nosso vinagre de maçã orgânico é 100% natural e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização, o que o torna mais saudável”, explica Margoni.

Ele orienta ainda que o consumo do vinagre deve ser feito de forma equilibrada e preferencialmente sob orientação de um profissional de saúde, especialmente por pessoas com sensibilidade gástrica.

“O vinagre de maçã é um aliado importante, mas precisa ser inserido dentro de um contexto alimentar saudável. Quando usado com moderação, pode fazer diferença na digestão, na saciedade e até na disposição ao longo do dia”, reforça o produtor.

Para a nutricionista Laiz Saragiotto, a estação das flores é também um convite à mudança de hábitos. “Na primavera, as pessoas buscam leveza no dia a dia e também no prato. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo. O vinagre de maçã tem esse papel: é simples, natural e combina perfeitamente com a estação mais florida do ano”, afirma a nutricionista.

BENEFÍCIOS

Pode auxiliar no controle do açúcar no sangue: estudos mostram que o ácido acético pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os picos de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos. Isso é particularmente relevante para pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, mas nunca deve substituir a medicação prescrita.

Promove uma sensação de saciedade: incluir vinagre de maçã nas refeições pode ajudar a aumentar a sensação de plenitude, o que pode levar a uma ingestão calórica menor ao longo do dia, contribuindo indiretamente para a perda de peso.

Propriedades antimicrobianas: o ácido acético tem a capacidade de inibir o crescimento de bactérias patogênicas, como a E. coli. Por isso, o vinagre é tradicionalmente usado como conservante natural de alimentos e, diluído, pode servir como um limpador doméstico natural.

"Na primavera, as pessoas buscam leveza. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo", afirma a nutricionista Laiz Saragiotto

MITOS

>> Emagrecimento milagroso: o vinagre não derrete gordura. Ele pode ser um coadjuvante em uma dieta equilibrada em função do seu efeito na saciedade, mas sozinho não causa perda de peso significativa.

>> Desintoxicação do organismo: seu fígado e rins são os órgãos responsáveis pela “detoxificação” natural do corpo. Não há evidências científicas sólidas de que o vinagre de maçã “desintoxique” ou “alcalinize” o organismo.

>> Cura para o câncer: alegações de que o vinagre de maçã pode curar o câncer são infundadas e perigosas, podendo levar as pessoas a abandonarem tratamentos médicos comprovados.


Como consumir

>> Sempre dilua: nunca beba vinagre puro. A diluição padrão é de uma a duas colheres de chá (5 ml a 10 ml) em um copo grande de água (cerca de 200 ml a 300 ml).

>> Proteja seu esmalte dentário: beba a mistura com um canudo para minimizar o contato com os dentes. Enxaguar a boca com água pura após o consumo também é recomendado.

>> Momento de consumo: consumir antes das refeições principais pode ser mais benéfico para o controle glicêmico e da saciedade.

>> Comece devagar: inicie com uma colher de chá ao dia para avaliar a tolerância do seu organismo.

Cuidados e efeitos colaterais

>> Lesão esofágica e dental: a acidez pode corroer o esmalte dos dentes e irritar o revestimento do esôfago.

>> Interação medicamentosa: pode potencializar o efeito de medicamentos para diabetes e diuréticos. Consulte um médico se fizer uso de qualquer remédio controlado.

>> Problemas digestivos: em algumas pessoas, pode causar náuseas ou desconforto gástrico.

>> Contraindicado: para quem tem gastrite, refluxo gastroesofágico severo ou úlceras, o consumo pode piorar os sintomas.


Como incorporar no seu cardápio

>> Tempero para saladas: é a forma mais clássica e deliciosa. Misture com azeite, ervas e um pouco de mel.

>> Marinadas para carnes: o ácido acético ajuda a amaciar a proteína.

>> Conservante caseiro: use em picles de vegetais.

>> Finalizador de pratos: um fio sobre legumes cozidos ou sopas pode adicionar um toque de acidez refrescante.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 1 dia

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

2

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 2 dias

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

3

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS
JUSTIÇA

/ 1 dia

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

4

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS
Alerta

/ 1 dia

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

5

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica
Campo grande

/ 1 dia

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.