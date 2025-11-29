Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde B+: Natação e saúde da pele: veja dicas de como evitar ressecamento

Especialista explica como o cloro afeta a pele e dá dica de cuidados simples para manter a hidratação

Flavia Viana

Flavia Viana

29/11/2025 - 18h00
A natação está entre as atividades físicas mais completas e recomendadas para todas as idades. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática contribui para o bem-estar geral. Mas, apesar de tantos benefícios, quem passa muito tempo na piscina precisa redobrar a atenção com a saúde da pele.

O contato frequente com a água, especialmente a tratada com cloro, pode remover a barreira natural de proteção, provocar ressecamento, coceira, irritações e até deixar a pele com aspecto esbranquiçado ou acinzentado por conta da perda de lipídios.

De acordo com o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi¹, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, o cloro usado nas piscinas pode comprometer a barreira cutânea. “O cloro altera o manto lipídico da pele, que é responsável por manter a hidratação e a proteção natural. Crianças e pessoas com pele seca ou sensível são ainda mais vulneráveis a esse efeito”, explica o especialista.

É possível manter a pele saudável e protegida e praticar natação. Para isso, o médico recomenda cuidados simples que fazem toda a diferença:

Aplicar um hidratante leve antes do treino, criando uma barreira protetora contra a perda de água. Prefira produtos com ativos emolientes e calmantes, especialmente para peles sensíveis.

Enxaguar o corpo imediatamente após sair da piscina com água corrente e sabonete suave para remover os resíduos de cloro, que podem irritar, ressecar e deixar a pele opaca. No caso das crianças, utilizar sabonetes neutros e hipoalergênicos.

Hidratar profundamente a pele ainda levemente úmida, ajudando a reter a água e a restaurar a barreira cutânea. Dê preferência a cremes ou loções com ativos calmantes, que aliviam as irritações e prolongam a sensação de maciez.

Outras medidas complementares também potencializam a proteção: manter a ingestão adequada de água para hidratar o organismo de dentro para fora, usar protetor solar no caso de treinos ao ar livre — mesmo em dias nublados — e optar por piscinas bem tratadas, já que o excesso de cloro pode acentuar o ressecamento.

 

 

Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026

Muito do que a gente já vinha intuindo você vai ver na coluna dessa semana

29/11/2025 13h00

Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026

Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026 Foto: Divulgação

É pessoal, em duas semanas estaremos falando de Temporada de Premiação de 2026, voltando a especular, a criticar, a elogiar, a torcer e nos surpreender. Isso tudo porque no dia 8 de dezembro sai a lista de indicados ao Golden Globes 2026, e sim, falaremos muito de Wagner Moura e O Agente Secreto, que está certo para entrar na lista de indicados a filme estrangeiro e ator. Mas já lacro aqui: o dramalhão Hamnet será o grande destaque do início do ano, como filme, ator, atriz, trilha… tudo.

Por questões de lógica de calendário, como o Golden Globes abre a temporada, faz sentido olhar para quem está mais cotado agora – tanto no cinema quanto na TV.

A grande virada: quando comédia/musical vira campo de guerra

A Variety confirma: o lugar mais competitivo desta temporada não é o drama, é comédia/musical. O que sempre foi tratado como “categoria divertida” virou, em 2026, o verdadeiro ringue dos estúdios.

Na categoria de melhor filme de comédia ou musical, o quadro hoje é:

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

One Battle After Another (Warner Bros.) – previsto como vencedora

Wake Up Dead Man (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Ou seja: temos um musical gigantesco (Wicked: For Good), um projeto autoral pesado (One Battle After Another), um dramedy esportivo com cara de cult (Marty Supreme), a nova entrada de Knives Out, uma comédia sul-coreana sombria (No Other Choice) e um original da Netflix. Não é “categoria leve”, é literalmente o centro da disputa.

No lado dos atores, Clayton Davis crava Timothée Chalamet como favorito em ator de comédia/musical por Marty Supreme, à frente de George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Brendan Fraser, Ethan Hawke (Blue Moon) e Lee Byung-hun (No Other Choice). A ideia de Chalamet ganhar seu primeiro Globo nesse terreno – em um filme esportivo ping-pong-esquisito dos Safdie – é a cara da temporada: pop, autoral e competitivo ao mesmo tempo.

Em atriz de comédia/musical, o cenário é ainda mais simbólico: Cynthia Erivo desponta como favorita absoluta por Wicked: For Good, retomando Elphaba, numa campanha que é ao mesmo tempo teatral, cinematográfica e pop. Ao lado dela, surgem Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), que ganhou em Berlim, Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) e Emma Stone (Bugonia). Na linha de alternates, nomes como Pamela Anderson (The Naked Gun) e Olivia Colman (The Roses) ainda rondam o quadro, prontos para invadir a conversa.

Nos coadjuvantes, o recado é parecido: Ariana Grande aparece como favorita em atriz coadjuvante por Wicked: For Good, enquanto Gwyneth Paltrow (Marty Supreme) e Teyana Taylor (One Battle After Another) completam o trio que mais chama atenção nesse momento.

Em ator coadjuvante, Stellan Skarsgård surge como o nome a ser batido por Sentimental Value, ladeado por Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio Del Toro e *Sean Penn (One Battle After Another).

Ou seja: se alguém ainda achava que comédia/musical era o “quintal leve” dos Globes, 2026 veio para enterrar essa ideia.

Drama ainda é rei – mas com um mapa mais definido

Dito isso, o campo de drama continua sendo o território do prestígio clássico. A previsão de melhor filme de drama hoje está assim:

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features) – previsto como vencedor

It Was Just an Accident (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Muito do que a gente já vinha intuindo se confirma aqui:

– Hamnet como grande “dramalhão de prestígio” da temporada,
– Sinners como drama potente de estúdio,
– Sentimental Value como queridinho europeu,
– Frankenstein como monstro (com trocadilho) da Netflix,
– e The Secret Agent cravado no mapa como peça-chave, tanto em drama quanto em filme internacional.

Nas atuações, o desenho também é bem claro.

Em ator de drama, a previsão traz:

Joel Edgerton (Train Dreams)

Colin Farrell (Ballad of a Small Player)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura, The Secret Agent – PREVISTO COMO VENCEDOR

Sim: nas projeções da Variety, Wagner está hoje à frente de Michael B. Jordan, Oscar Isaac e cia. Isso sozinho já seria enorme. Some a isso o fato de The Secret Agent também aparecer entre os prováveis indicados a melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa e temos uma narrativa pronta: depois de Fernanda Torres, Wagner consolida o momento latino – e brasileiro – na temporada.

Em atriz de drama, o nome que domina é Jessie Buckley, favorita por Hamnet. A lista ainda traz Laura Dern (Is This Thing On?), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Sydney Sweeney (Christy) e Tessa Thompson (Hedda). Buckley entra na temporada com aquele rótulo ingrato e poderosíssimo de “locked and loaded contender”: todo mundo já escreve o nome dela a lápis forte.

No bastidor da direção, um padrão: Paul Thomas Anderson aparece como favorito em melhor direção por One Battle After Another, à frente de Park Chan-wook (No Other Choice), *Ryan Coogler (Sinners), *Mona Fastvold (The Testament of Ann Lee), *Joachim Trier (Sentimental Value) e Chloé Zhao (Hamnet). Ou seja: drama e comédia/musical se encontram aqui – o filme “cômico” de PTA é tratado com a mesma reverência dos dramas pesados.
Em roteiro, o favoritismo pende para Ryan Coogler, por Sinners, com Hamnet, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams completando o quadro. Train Dreams, aliás, aparece tanto em roteiro quanto em ator (Joel Edgerton) e entre os alternates de filme – um sinal claro de que pode ser aquele “slow burn” da temporada.

Nos blocos mais técnicos:

– em trilha sonora, o favorito é Ludwig Göransson por Sinners, com Desplat (Frankenstein), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) e *Jonny Greenwood (One Battle After Another) compondo uma categoria que parece lineup de festival de compositores;

– em canção original, a aposta principal é “Golden”, de KPop Demon Hunters;

– em animação, Zootopia 2 lidera;

– e em Cinematic and Box Office Achievement, Sinners aparece de novo como favorito, disputando espaço com Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Superman, Weapons e Wicked: For Good.

E na TV? O que os viciados em premiação estão apostando

Considero 2026 como um dos anos mais competitivos para TV. As apostas para séries de comédia estão assim:

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

Alt: Wednesday (Netflix)

Ou seja: a leitura é de que o Globo deve “copiar e colar” muito do Emmy, com The Bear, Abbott e Hacks no centro, mas deixando espaço para Only Murders, Shrinking e a novata The Studio. Wednesday aparece como aquela alternativa de popularidade que pode furar bolha. E The Studio deve sair vencedora.

Entre os atores de comédia, o mesmo painel aponta:

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Seth Rogen – The Studio

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear
Alt: Tim Robinson – The Chair Company

Na prática, isso significa:
– Jeremy Allen White continua fortíssimo por The Bear, que a dobradinha Steve Martin / Martin Short segue firme por Only Murders, e nomes como Jason Segel e Seth Rogen podem ser “novidade simpática” para o Globo abraçar.

Em atriz de comédia, o desenho é:

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Alt: Rachel Sennott – I Love LA

Aqui, a disputa é linda no papel:
– Quinta Brunson como rosto da comédia em rede aberta,
– Jean Smart como força veterana incontestável,
– Ayo Edebiri como fenômeno da nova geração,
– Selena Gomez e Jenna Ortega representando o poder do streaming jovem.

Qualquer combinação de cinco nomes disso rende uma categoria fortíssima.

Em drama, as apostas para melhor série estão assim:

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

The Pitt (Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Alt: Wycaro (Apple TV+)

Ou seja: o Globo tende a se dividir entre os “eventos premium” da HBO (The Last of Us, The White Lotus), o prestígio corporativo de The Morning Show e a estranheza elegante de Severance. Slow Horses e The Pitt completam essa cara de “drama adulto de plataforma”.

Nos atores de drama, o quadro sugerido é:

Sterling K. Brown – Paradise

Tom Hiddleston – The Night Manager

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt
Alt: Jon Hamm – Your Friends and Neighbours

Nas atrizes de drama:

Kathy Bates – Matlock

Carrie Coon – The Gilded Age

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Wycaro

Alt: Michelle Pfeiffer – The Madison

Em minissérie ou filme para TV, as apostas iniciais incluem:

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

Death by Lightning (Netflix)

Dying for Sex (FX)

Monster: The Original Monster (Netflix)

Com um elenco de protagonistas que passa por Robert De Niro, Stephen Graham, Charlie Hunnam, Matthew Macfadyen, Mark Ruffalo, Michael Shannon, Sarah Snook, Michelle Williams, Renée Zellweger, entre outros. É a categoria onde o Globo tradicionalmente gosta de fazer “gesto”: premiar uma atuação muito intensa, muito transformadora, que vire manchete no dia seguinte.

Agora é esperar o dia 8 para ver o quanto essas previsões viram realidade – e o quanto o Globo vai fazer o que mais sabe: nos deixar irritados, empolgados e, principalmente, falando sobre isso por semanas.

Brechó beneficente reúne mais de 12 mil peças com até 90% de desconto

Dinheiro arrecadado pelo tradicional Breshop do Clube Estoril é 100% destinado à causas sociais

29/11/2025 10h30

Grupos de voluntários se dividiram para fazer a triagem das peças do Breshop 2025

Grupos de voluntários se dividiram para fazer a triagem das peças do Breshop 2025 Reprodução

O tradicional Breshop 2025 será realizado em 7 de dezembro, das 8h às 15h, no Clube Estoril, em Campo Grande (MS), com entrada gratuita e proposta 100% beneficente. Milhares de peças de roupas, calçados, acessórios e artigos diversos serão vendidos a preços acessíveis, reforçando a vocação do bazar de unir consumo consciente e apoio direto a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2024, o Breshop arrecadou mais de 10 mil peças, vendeu 8 mil itens, recebeu cerca de 2 mil visitantes e beneficiou diretamente mais de 150 famílias, números que consolidaram o evento no calendário solidário da Capital. 

A boa aceitação do público e o impacto social das ações motivaram a ampliação da estrutura para este ano, com mais frentes de arrecadação, triagem e parcerias.

Nesta edição, a organização investiu em mutirões de triagem, campanhas de arrecadação ao longo do ano e articulação com voluntários, empresas e instituições locais para aumentar o volume e a qualidade das peças oferecidas. 

Segundo a coordenação, o Breshop vai além da ideia de bazar, configurando-se como uma “corrente de solidariedade” que transforma cada doação e cada compra em dignidade e apoio concreto para quem mais precisa.

Causa social

Parte da renda obtida no Breshop 2025 será destinada à Casa da União Lar de Santana, instituição beneficente fundada em 1994 que mantém projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. 

Entre as iniciativas apoiadas está, por exemplo, a Orquestra Beneficente de Violinos, que oferece aulas gratuitas de música para jovens de comunidades, ampliando o acesso à cultura e à formação cidadã, com prestação de contas e transparência nas ações.

Evento

Além das araras cheias de roupas e acessórios, o público encontrará um espaço para venda de lanches e bebidas não alcoólicas, criando um ambiente acolhedor para famílias e grupos de amigos que desejam passar a manhã e o início da tarde no local. 

Um locutor ficará responsável por anunciar ofertas, divulgar os parceiros e reforçar as ações mantidas pela Casa da União Lar de Santana, aproximando o público da causa social por trás das compras.

Serviço  

  • Evento: Breshop 2025 – Bazar beneficente 
  • Data: 7 de dezembro de 2025, das 8h às 15h 
  • Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista, Campo Grande (MS) 
  • Entrada: gratuita 
  • Instagram: @breshopbazarbeneficente 
     

