Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Carlos Abranches - poeta brasileiro Sobre a mesa debulho grãos.

Cada gosto de ausência vira pedra

no canto da gota que vira sal”. FELPUDA

Depois do vexame nas últimas eleições, quando sonhou alto demais e teve votação pífia, em níveis nacional e estadual, personagem da vida pública deverá encerrar sua jornada em 2026 e, como diria vovó, “pegar o caminho da roça”. A partir daí,

passará a fazer parte do rol daqueles que foram políticos de um só mandato. É o típico exemplo de quem nunca comeu melado e, quando o fez, se lambuzou.

A americana Ginny MacColl, atriz e ex-dançarina da Broadway, no auge dos seus 72 anos, foi eleita a atleta ninja mais velha pelo Guiness World Records. A jornada de transformação começou há sete anos, enquanto lutava contra a osteopenia, condição pré-clínica que sugere a perda gradual de massa óssea. A maneira de tratá-la? Pegando peso. Foi aí que ela iniciou o tratamento e, em menos de dois anos, não apenas reverteu sua condição, como encontrou uma nova paixão: a musculação. Apresentada como uma das recordistas na edição 2024 do Guinness, a missão é, segundo ela, motivar outras pessoas da sua idade. “As pessoas me seguiram durante esse tempo e foram inspiradas pelo fato de que você pode fazer isso à medida que envelhece e pode ficar mais forte. Isso me inspirou a continuar”.

Paulinho Simões, Maria Alice e Theresa Hilcar

Carol Cury e Paula Rossetto

Garras

O Congresso Nacional começou a mostrar para o presidente Lula que a lua de mel caminha para o fim. A desastrada exposição “artística”, patrocinada pela Caixa, que trazia a imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em uma lata

de lixo com as cores da Bandeira Nacional acabou com o tiro saindo pela culatra e apressando, assim, a entrega do banco (com porteira fechada) ao Centrão, que também vem a ser comandado por Lira.

Magoou

O Senado, por sua vez, rejeitou em plenário o nome do indicado por Lula para a Defensoria Pública da União. O presidente daquela Casa, Rodrigo Pacheco, está magoado porque não foi escolhido para vaga no STF. Como são os presidentes dos dois Poderes que dão as cartas…

De animação

O Coletivo TransCine – Cinema em Trânsito está com uma mostra de filmes de animação na Capital, neste sábado, às 19h,

no Armazém Cultural. A programação faz parte do Dia Internacional da Animação, e a entrada é gratuita. Mais informações

pelo Instagram @transcinecg.

Aniversariantes

SÁBADO (28)

Oreslene Magalona Amaral dos Santos Florentino,

Rosário Congro Neto,

Edimara Rita Caetano Barbosa,

Walquer Aurélio Mikoleit

de Moraes,

Mário Heitor Ocampo Trouy,

Elena Nogueira de Farias,

Laucidio Dias da Silva,

Roberto Kokubum,

Manoel Camargo Ferreira Bronze,

Otavio Cyro Boff,

Regina Iara Ayub Bezerra,

José Luiz Nunes Moreira,

Sandra Calligaris Baís,

Dr. Gerson Gattass Orro

de Campos,

Simeão Sanches,

Hertha Hevner Oliveira Duarte,

Dr. Sebastião de Freitas Silveira,

Eurides Rodrigues Araujo,

Antonina Oliveira Dias,

Ademir Pereira Martins,

Tainara Prado,

Joleine Torres Schmidt,

Vanessa Auxiliadora Tomaz,

Fayez Hanna Rizk,

Thiago Rabello de Moura Brasil,

Telma Cristina Fernandes Henriques,

Selmo Marques de Oliveira,

Marithê Santos Lopes,

José Cassiano de Oliveira,

Wanderley Lopes Barbosa,

Dalva Galvão Passos,

João Bosco Ferreira de Melo,

Luciana Rocha Garcia,

Gabriela Bacchi de Araujo,

Analice Albuquerque Thiers,

Renato Mariani,

Júlio César Schneider Pereira,

Amaury Monteiro de Souza,

Shirley Dornelis Barem,

Rita Rodrigues Coronel,

Rosana Moreira,

Celina Maciel Salgado,

Olga Nara Fremiot Lopes,

Diomedes de Oliveira Klain,

Tereza Nishi Cerioli,

Antonio Vicente de Paula,

Almezinda Alves Mota,

Edimar Rosa da Costa,

Marco Antonio Alves

de Souza Junior,

Marilza Aparecida Martim,

Regina Higa Neto da Silveira,

Bruno Higa Neto da Silveira,

Rosely Moisés da Rocha Ramos,

Alessandra Carla Biazim,

João Alberto Belato,

Maria Edi Schutz Fassina,

Apenzeler Dutra Carneiro,

Valmir Aparecido de Souza Barros,

Erlon Eustasio Ferraz,

Fernanda Cunha Charlier,

Oscar Tadeu Cação

da Cunha,

Leonardo Salgado Soldati,

Egberto Hernandes Blanco,

Fabrizio Tadeu Severo

dos Santos,

Núbia Romero,

Marco Antonio Veronese,

Gabrielle Wanderley

de Abreu Abrão,

Sérgio Tavares de Melo Burle,

Marta Abdo Merlone

dos Santos Courbassier,

Antonio Costa Corcioli,

Thaís Morais Salomão,

Luana Boff,

Maria Alice Leal Fattori,

Rubens Mochi de Miranda,

Rogerson Rimoli.

DOMINGO (29)

Zacarias Moysés Bacha,

Soledad Almeidinha Nahas,

Anézio Napi Júnior,

Alice Sales Trouy,

Thayse Canho Bittner,

Michelle Straliotto,

Camilo Henrique Silva,

Elias Gomes Diniz,

Pedro Cantarim,

Lívia Galliano Pulsone,

Natércio Oliveira,

Arnaud de Almeida Braga,

Domar Pereira dos Santos,

Ariene Nazareth Murad

de Souza,

Clauret Silva de Pinho,

André Luiz Barbosa Pereira,

José Jorge da Silva,

Eliana Augusta de Oliveira Gomes,

Luciana Amado Ocampos Teixeira,

Cláudia Peruzzo,

Maria Cristina Nunes

da Cunha Battaglin,

Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves,

Ângela Júlia Finger,

Valdomiro Aguirre,

Denilson de Lucca Peres,

Humberto Teixeira Júnior,

Anna Cleise Rocha,

Leny Lobo Dias,

Paulo José Martins,

Heraclides de Almeida,

Gilson Tôrres,

Cláudia Roberta Gomes,

Ana Caroline da Silva Ryba,

Thayná da Cruz Queiroz,

Zilfa Andrekowski,

Jorge Osaki,

Roliene Santos Flor,

Judite de Oliveira Thomaz,

Edair Moleiro,

Flavio Milanez Thome,

Luciano Arcas Andrade,

Izer Serra,

Dr. Fábio dos Santos Magalhães,

Aya Moreira Miranda,

Wagner Trevizi,

Marcos Venicio Sallet,

Ivan Hildebrand Romero,

Mark Bartkevitch,

Adriana Aparecida Bertrame Tognini,

Zumiro de Siqueira,

Cleide Salviato,

Flávia Leite Moraes,

Jaria Tania da Silva Toledo,

Rui Carlos Gonçalves,

Pedro Nolasco Rojas Filho,

Ana Ruty Melo Oliva,

Aline D’Avila,

Fernanda D’Avila,

Dilson Miyahira,

Zeila Maria Freire Santos,

Mário Tsuge,

Renato Akira Inoue,

Muhamad Samih Garib,

Ahmed Salum,

Adriane Radeliski Miranda,

Lucas Luizari Chiavoloni,

Benedita Lemes da Silva,

Francisco Roberto da Silva,

Beatriz Oliveira Lopes,

Marli Martinez Correa,

Vagner Ricardo dos Santos,

Luiz Carlos Cação,

Alione Harumi de Moraes,

Antonio Tebet Junior,

Edna de Oliveira Schmeisch,

Luciane Carla Lorenzetti

de Sanctis Pires,

Janina Morgantini Capiberibe,

Rita de Cássia Leme Veronez,

Carlos Alberto Fortti,

Sandro Sérgio Pimentel.

Colaborou Tatyane Gameiro