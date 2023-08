Saúde B+: Saiba mais sobre o tratamento com sêmen de salmão usado pela atriz Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston, de 54 anos, estrela de “Friends” revelou, em recente entrevista ao “The Wall Street Journal”, usar sêmen de salmão para rejuvenescer a pele.

Segundo a Biomedica Adriana Lima, do Rio de Janeiro, especialista em tratamentos faciais, o tratamento é uma novidade no mercado de estética e possui um grande potencial regenerativo.

“O Revolucionário bioremodelador de colageno vem do semem do salmão. É extraído do DNA do peixe. E esse produto fantástico é capaz de cicatrizar , rejuvenescer , tratar poros ditados ,marcas de acne e melasma. Com resultados impressionantes na Ásia já é o 2° procedimento da hof ( harmonização orofacial) mais feito na Coreia perdendo apenas para toxina botulínica”, explica a especialista.

Além disso, o tratamento é responsável por ajudar a aumentar a renovação celular e a produção de colágeno e elastina.

“O processo de regeneração de células do corpo humano é possível pela compatibilidade do DNA do salmão com o DNA do corpo humano”, afirma Adriana Lima, que estuda sobre o uso do sêmen como procedimento estético.

“Ele age no nosso corpo como se fosse um hospital para as células, as fortalecendo e fazendo elas se reproduzirem. É um produto muito inteligente, você injeta e ele entra em ação rapidamente”, explica.

A biomédica ressalta que apesar de uma boa eficácia, o produto é novo no mercado da beleza, principalmente o brasileiro, e só pode ser indicado por bons profissionais da área da estética.

Escreva a legenda aqui

O cirurgião plástico Regis Milani, lembra que além dos tratamentos estéticos inovadores é necessário ter uma rotina de cuidados com a pele.

“Aos 40 anos, a pele começa a passar por mudanças significativas devido ao processo natural de envelhecimento e à redução da produção de colágeno. Nessa fase, é essencial intensificar os cuidados com a pele para minimizar os sinais de envelhecimento e manter uma aparência saudável e radiante”, explica o cirurgião que listou alguns cuidados importantes que devem fazer parte da rotina das mulheres:

1. Limpeza suave: Continue limpando o rosto duas vezes ao dia com um limpador suave para remover impurezas e resíduos sem causar irritações.

2. Hidratação intensa: Use um hidratante rico em ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e peptídeos para fornecer hidratação profunda à pele e combater a perda de elasticidade.



3. Proteção solar: O uso diário de protetor solar com FPS adequado é ainda mais crucial aos 40 anos, pois a pele se torna mais suscetível aos danos causados pelos raios UV.

4. Produtos com retinol: Considera incorporar produtos com retinol na sua rotina noturna, pois eles ajudam a estimular a produção de colágeno e a reduzir linhas finas e rugas.

5. Antioxidantes: Continue usando produtos com antioxidantes, como vitamina C e vitamina E, para combater os radicais livres e proteger a pele dos danos ambientais.

6. Cuidado com os olhos: Use um creme específico para a área dos olhos, que ajude a tratar rugas, linhas finas e flacidez nessa região delicada.

7. Esfoliação suave: Faça esfoliação uma vez por semana para promover a renovação celular e remover células mortas.

8. Alimentação saudável: Mantenha uma dieta rica em nutrientes, antioxidantes e ácidos graxos ômega-3, que contribuem para a saúde da pele.

9. Hidratação interna: Continue bebendo bastante água para manter a pele hidratada de dentro para fora.

10. Tratamentos cirurgião plástico: Considere consultar um cirurgião plástico para discutir tratamentos como peelings químicos, laser ou outros procedimentos específicos para a sua pele.

11. Gerenciamento do estresse: O estresse pode afetar negativamente a saúde da pele, então tente encontrar maneiras de relaxar e reduzir o estresse em sua vida diária.

12. Durma bem: O sono de qualidade é importante para a regeneração da pele e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.