Semana de moda inclusiva começa na próxima quinta-feira

A partir da esquerda, os modelos Katiana Andrade, Lucas Pereira e Ana Martinez posam com figurinos criados a partir do conceito de moda inclusiva - Fotos: DIVULGAÇÃO

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Shopping Norte Sul Plaza recebe, de quinta-feira a sábado (19 a 21 de setembro), a 1ª Semana de Moda Inclusiva do Brasil, com uma intensa agenda de atividades, todas com acesso gratuito.

A moda inclusiva é uma tendência que vem se consolidando na indústria do vestuário e que se dedica à criação de roupas, calçados e acessórios voltados às necessidades dos corpos com deficiência ou fora dos padrões normativos de beleza. Confira a programação completa no Instagram @bocaiuvamodainclusiva.

Na quinta-feira, a partir das 10h, começa a exposição “Um Olhar Atento às Pessoas”, com obras dos artistas Alan Vilar, Erika Pedraza, Ghva Maurício e Lígia Rocha. A exposição pode ser visitada durante todo o período do evento, dentro do horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

Também a partir de quinta terá início o Mercado de Moda, com marcas autorais de Mato Grosso do Sul. É uma oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais sobre o que é produzido nesse segmento no Estado. O mercado vai funcionar durante todos os dias do evento, no Norte Sul Plaza, das 10h às 22h.

Logo após a abertura oficial da 1ª Semana de Moda Inclusiva, no primeiro dia, será realizada, às 19h10min, uma apresentação teatral da Cia Habilidoces e, depois, às 19h30min, a palestra “Visibilidade, Protagonismo e Empoderamento da Mulher com Deficiência”, com Suzana Vieira Castro.

Às 20h, tem apresentação musical com o cantor Wilson Serafim. E, em seguida, será a vez do UsKaradaKombi subir ao palco.

Na sexta-feira, às 19h, tem mais teatro, com uma apresentação do Grupo UBU. E, às 19h30min, a palestra “Comunicação Não Verbal: a Importância dos Cuidados com a Imagem para Pessoas com Deficiência”, com Wity Prado.

Para encerrar a programação do dia, às 20h30min, tem apresentação musical com a cantora Ariádne, que fez grande sucesso com a sua participação no projeto MS ao Vivo, no domingo (saiba mais na página B2).

O último dia da 1ª Semana de Moda Inclusiva, sábado, terá um talk show, às 18h. “Moda em Rodas” será o tema do papo, que vai reunir Heloísa Rocha, do @modaemrodas, Marelija Magdalena, Patrick Pisoni Loureiro, Sarah Santos Pacini e Lis Loureiro.

O desfile da Bocaiuva Moda Inclusiva está programado para as 19h. Na sequência, entra em cena, com mais uma apresentação, o grupo de dança do ventre Sem Limites. Às 19h30min, será realizado o desfile do Prêmio Bocaiuva.

A última atividade do dia está programada para as 20h30min, com a apresentação do espetáculo musical “Um Especial à Alzira Espíndola”, com as cantoras Bianca Bacha, Karla Coronel e Lauren Cury, em tributo à veterana Alzira E.

MAIS QUE UMA TENDÊNCIA

Para o diretor do Projeto Bocaiuva, Eduardo Alves, ao levar a 1ª Semana de Moda Inclusiva do Brasil para dentro do shopping, amplia-se o alcance e a visibilidade da moda inclusiva. “É uma oportunidade para mostrar para um público mais amplo a importância da representatividade da moda.

Essa iniciativa impulsiona o mercado da inclusão na moda, abrindo portas para mais marcas e designers que buscam criar peças acessíveis e que atendam a todos os tipos de corpos e identidades”, afirma.

“Na minha visão, falar de moda inclusiva é algo urgente e necessário, o cenário tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo é cada vez melhor, vemos cada vez mais marcas e designers se comprometendo em abraçar a diversidade e criar peças que atendam a diferentes tipos de corpos, necessidades e estilos”, prossegue o designer de moda.

“No Brasil, em particular, tem sido muito gratificante ver um movimento crescente de marcas e iniciativas que estão realmente mudando o jogo”, constata.

“É fundamental que a moda seja um espaço onde todas as pessoas se sintam representadas, e isso só é possível quando há uma real valorização da individualidade e da diversidade. Mas precisamos também pensar que, nas passarelas, especialmente, é essencial que não apenas modelos diversos sejam representados, mas que as próprias roupas tragam adaptações reais para atender às necessidades de todos”, diz o estilista.

“A moda inclusiva não deve ser apenas uma tendência passageira, mas sim uma realidade permanente e transformadora. Acredito firmemente que estamos no caminho certo para tornar a moda um ambiente genuinamente inclusivo e acessível para todos”, completa Eduardo Alves. As atividades são gratuitas, e a intenção é que o público conheça um pouco mais do que está sendo produzido no cenário da moda inclusiva sul-mato-grossense.

“Queremos que o nosso público não só conheça a moda sul-mato-grossense, mas lembre-se que precisamos ter uma moda inclusiva, que atenda todos os corpos. É uma reflexão mesmo que queremos fomentar, já que no sábado é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência”, destaca a gerente de marketing do Norte Sul Plaza, Anna Zimmermann.