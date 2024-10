Superlua acontece amanhã, mas melhor momento para ver é hoje

Evento Gratuito

A primeira amostra será no dia (19) com a exibição de seis filmes em Jaraguari

A magia do cinema segue encantando por meio do projeto “Vizinhança na Praça”, que promove neste sábado (19) uma sessão de cinema ao ar livre, na Praça Demétria Veiga em Jaraguari.

O projeto colocará o “pé na estrada”, levando exibiçõesao ar livre de produções regionais e totalmente gratuitas para sete municípios de Mato Grosso do Sul.

A primeira parada será em Jaraguari, com direito a experiência completa com pipoca, refrigerante e o compromisso de acessibilidade por meio de um intérprete de libras.

Conforme explicou o jornalista e um dos idealizadores do projeto, Lucas Arruda, muito embora o coletivo tenha feito exibições em outros municípios, nenhuma foi neste porte.

“Agora estamos exibindo 28 filmes por 7 cidades, finalizando na Capital. Isso é muito importante para divulgar o cinema local, formar público e levar a experiência para pessoas que nunca tiveram acesso ao cinema aqui no Estado", disse Lucas.

Exibições

No dia 19 de outubro, o jaraguariense, a partir das 19h, irá assistir os seguintes filmes:

Cinzas do Pantanal, de Mariana Marques (animação);

A Mágica do Lambe Lambe, de Marinete Pinheiro e Rachid Waqued (documentário);

Sem Paralelo, de Andréa Freire (documentário);

Tá Sabendo?, de Lucas Verão (ficção).



A autora e cineasta do filme "Cinzas do Pantanal", que será exibido aos munícipes, reforçou a importância do projeto.

"Mostrar que Mato Grosso do Sul tem produção de cinema é fundamental, mas mais do que isso, o projeto conecta o público à classe artística local. Há cachê para exibição das obras, o que valoriza o trabalho autoral e coloca a cultura no patamar de valor que ela merece, porque é algo essencial à população."

Outros municípios

O coletivo ainda seguirá para Terenos no dia 26 de outubro e, a partir de novembro:

Nova Alvorada do Sul - (09/11);

Rochedo (15/11);

Ribas do Rio Pardo (23/11);

Sidrolândia (30/11);

Campo Grande (7/12).

Logística

"A equipe de viagem é composta por 8 pessoas e já estamos trabalhando nisso desde agosto. Tivemos que resolver muitas questões logísticas, como definir espaços, falar com prefeituras e garantir a segurança, pois algumas cidades têm estradas complicadas para dirigir à noite. Esse projeto só sai do papel graças ao incentivo financeiro do governo federal, e é muito bacana que possamos levar essa experiência para o público", explicou Lucas.

O projeto ocorre com apoio da Lei Paulo Gustavo, via Ministério da Cultura e Governo Federal, com edital promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

