Tereré é apresentado como patrimônio cultural em projeto do CNJ

MÚSICA

Banda argentina Geminis revisita o repertório, o figurino, as danças e todos os trejeitos dos ingleses que, a partir da Austrália, tornaram-se a maior sensação da era disco; show em Campo Grande será neste domingo, com ingressos a partir de R$75

“Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love”, “Night Fever” e “More Than a Woman”, as quatro do álbum com a trilha sonora do filme “Embalos de Sábado à Noite” (1977). Mas também sucessos de antes e depois do longa estrelado por John Travolta e Karen Lynn Gorney, como “To Love Somebody”, “You Should Be Dancing”, “Too Much Heaven”, “How Can You Mend a Broken Heart?” e “Rest Your Love on Me”. E tudo com direito a muita brilhantina, glitter, calças boca de sino e outros elementos da era disco.

Trata-se do espetáculo musical “Uma Noite com os Bee Gees”, tributo da banda argentina Geminis Bee Gees aos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, que, nascidos na Inglaterra e criados na Austrália, formaram, a partir de 1958, no país dos cangurus, o grupo sensação da era disco, capaz de, antes da febre das pistas, nos anos 1970, rivalizar com The Beatles e outros medalhões em termos de popularidades e venda de discos.

A Geminis Bee Gees assina uma das produções de maior êxito da América Latina entres as que se dedicam a reviver o som das pistas que embalou jovens no mundo inteiro há cinco décadas e não para de fazer a cabeça de novos fãs, já que as homenagens são recorrentes, justamente pelo Bee Gees nunca ter deixado de fazer parte dos setlists obrigatórios de quem gosta de dançar para valer. E isso há mais de meio século, neste ano que marca a volta dos argentinos ao Brasil para continuar contando essa história.

Em Campo Grande, a banda argentina faz o show-tributo, em única apresentação, neste domingo, a partir das 20h, no Palácio Popular da Cultura (Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo), com ingressos de R$ 75 a R$ 220 e classificação indicativa recomendando o evento para jovens a partir de 10 anos.

Confira os valores por setor para o primeiro lote de ingressos: R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira) para o setor B; R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira) para os setores A, C e E; e R$ 85 (meia) e R$ 170 (inteira) para os setores D e F. Vendas presenciais no estande do Comper Jardim dos Estados e pela internet, no site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações: (67) 99296-6565 – Whatsapp. Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto.

O SHOW

Com um currículo extenso, que soma apresentações no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Guatemala, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador e México, além de diversos reconhecimentos de fã-clubes ao redor do mundo, a Geminis Bee Gees retoma a estrada após um hiato por conta da pandemia e preparou um show “totalmente inédito” para contar a história de seus ídolos.

Criada em 1999, em Buenos Aires, Argentina, a banda utiliza os mesmos arranjos vocais, figurinos e, inclusive, o mesmo set de instrumentos que os irmãos Gibb usavam em suas apresentações.

Não por acaso, o projeto ganhou o nome de Geminis (“gêmeos”, em espanhol). A atual formação conta com Matias Alvariza (como Barry Gibb), Alberto Cánepa (como Robin Gibb) e Dani Liberchuck (como Maurice Gibb).

Uma das novidades nas apresentações do “Uma Noite com os Bee Gees” que vêm rodando o Brasil é que, além do rico apanhado com todos os maiores sucessos dos irmãos Gibb, a Geminis inclui no repertório canções jamais cantadas ao vivo pela banda original.

DE FÃ PARA FÃ

O espetáculo, com aproximadamente duas horas de duração, conta com reproduções de figurinos dos anos 1960, 1970 e 1980 e também com músicas que os Bee Gees compuseram para outros artistas, como Céline Dion, Barbra Streisand, Dionne Warwick e Kenny Rogers (1938-2020), entre outros nomes. Não bastassem tantas surpresas, o bônus de emoção fica por conta de uma homenagem para o irmão mais novo dos Bee Gees, Andy Gibb, que também será representado no palco.

“Este é um show feito por fãs, para fãs. Muitos colecionam discos, livros, produtos, organizam reuniões… Nós decidimos montar uma banda. A ideia nasceu logo após a visita dos Bee Gees a Buenos Aires, nos anos 1990. Percebemos que havia espetáculos em tributo a Elvis, Beatles, Queen, mas faltava Bee Gees. O projeto deu tão certo que, de lá para cá, foram mais de 500 apresentações, em 12 países”, comenta Dani Liberchuck, um dos fundadores do projeto, que, no espetáculo, interpreta Maurice Gibb. “O público vai ter a sensação de estar vendo e escutando novamente Barry, Robin e Maurice no palco, em uma recriação minuciosa, cuidada em todos os mínimos detalhes”, promete a produção do evento no material oficial de divulgação.

Serviço - "Uma Noite com os Bee Gees"

Domingo, às 20h, no Palácio Popular da Cultura (Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo).

Vendas:

Estande no Comper Jardim dos Estados e pela internet: www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Informações:

(67) 99296-6565 - (Whatsapp)

