Tradicional Festa do Queijo será realizada neste sábado

Adaptação do clássico nacional Grande Sertão: Veredas chega aos cinemas

Nesta quinta-feira (6), chega às telonas do Mato Grosso do Sul o filmes Grande Sertão, que conta o clássico de Guimarães Rosa de forma adaptada à contemporaneidade, contextualizando as periferias urbanas.

Estrelado por Caio Blat e Luisa Arraes, a trama também conta com a participação de Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Luís Miranda, Mariana Nunes, Lucas Oranmian e Luellem de Castro.

Confira a lista completa de estreias abaixo:

Sinopses

Grande Sertão

Grande Sertão adapta o clássico romance da literatura brasileira, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, para a realidade da periferia urbana. Na trama, a comunidade "Grande Sertão" é controlada por facções criminosas onde uma luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra. Neste lugar, Riobaldo (Caio Blat) acaba entrando em uma delas para seguir Diadorim (Luisa Arraes), cuja identidade e a paixão que sente são mistérios conflitantes em sua cabeça. A partir de então, em meio a um ambiente hostil de guerra, Riobaldo enfrenta dilemas éticos, morais e existenciais, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza.

Diretor: Guel Arraes

Duração: 1h 48 min

Classificação indicativa: 18 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Bad Boys: Até o Fim

Bad Boys: Até o Fim é o quarto filme da icônica saga de ação estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, iniciada em 1995 com Os Bad Boys, dirigido por Michael Bay. Desta vez, o longa conta com Adil El Arbi e Bilall Fallah na direção e o roteiro fica por conta de Chris Bremnerirá. O quarto filme da franquia vai mostrar como os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence), enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles que são os mais procurados! A caça virou o caçador e com direito a um prêmio pela suas cabeças. Com uma mistura característica de ação eletrizante e comédia escrachada, os dois lutarão lado a lado contra tudo e contra todos até o fim para proteger a reputação do capitão Howard e limpar seus nomes. Prepare-se para ver os Bad Boys preferidos do mundo enfrentando todos os obstáculos em uma aventura emocionante de tirar o fôlego.

Diretor: Michael Bay

Duração: 1h 55 min

Título original: Bad Boys Ride or Die

Classificação indicativa: 16 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Cine Araújo (Shopping Avenida Center) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Os Observadores

Baseado no livro homônimo de A.M. Shine, Os Observadores é um thriller dirigido por Ishana Shyamalan que acompanha a tensa jornada de Mina (Dakota Fanning), uma artista de 28 anos. Mina, ao se aventurar pelo oeste da Irlanda, se vê perdida em uma imensa e assustadora floresta natural. Desesperada por abrigo, ela finalmente encontra um refúgio, mas a segurança é apenas aparente. Dentro deste abrigo, Mina se junta a três estranhos, todos igualmente apavorados. À noite, eles são vigiados e perseguidos por criaturas misteriosas, que eles nunca conseguem ver, mas que parecem saber tudo sobre eles. A atmosfera é de constante tensão e paranoia, onde cada ruído na escuridão pode ser uma ameaça. Enquanto Mina e os outros tentam sobreviver e entender a natureza dessas entidades invisíveis, o filme mergulha o espectador em um suspense psicológico profundo, explorando o medo do desconhecido e a luta pela sobrevivência. Com performances intensas e uma ambientação claustrofóbica, Os Observadores desafia a percepção da realidade e mantém o público com expectativas até o último momento.

Diretor: Ishana Shyamalan

Duração: 1h 42 min

Título original: The Watchers

Classificação indicativa: 12 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Cine Araújo (Shopping Avenida Center) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

