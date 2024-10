UFMS terá show e oficina sobre instrumento feito por impressão 3D

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Hoje (29), às 19 horas, a Cidade Universitária recebe a turnê Liveable Cities (Cidades Habitáveis), da compositora e multi-instrumentista Rafaele Andrade. O evento gratuito e aberto à comunidade será realizado no Auditório Professor Luis Felipe de Oliveira, localizado no setor 3. A ação é promovida pelo Laboratório de Violoncelo Expandido da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc), com apoio do Consulado dos Países Baixos no Brasil.

A artista, radicada nos Países Baixos, é considerada uma das principais compositoras de sua geração no Brasil. Seu trabalho se destaca, em especial, pelo desenvolvimento do Knurl, instrumento musical que utiliza em suas apresentações, criado por meio de tecnologia de impressão 3D e materiais biodegradáveis. No dia 30, às 17h30, Rafaele ministra uma oficina sobre o instrumento no Laboratório de Poéticas e Tecnologias Musicais da UFMS. Os interessados podem se inscrever aqui.

O professor da Faalc William Teixeira pontua que a apresentação inova em questões artísticas e ecológicas e também ao integrar novas tecnologias e formas de programação dentro da produção musical. “A artista tem um aspecto de inovação totalmente singular, que tem recebido atenção internacional com diversos prêmios. É um prazer poder recebê-la no ambiente da UFMS, um ambiente de inovação, para trazer essas novas ideias, esses novos desenvolvimentos, que vão ser muito importantes para as pesquisas que nós realizamos por aqui”, ressalta.

Para o professor, a apresentação da artista é caracterizada por sua singularidade. “Não tem nada que a gente consiga ter de semelhante, justamente porque une a música clássica, a música eletrônica e também a música popular. E tudo isso em um instrumento totalmente novo, com uma sonoridade que ninguém tem uma experiência prévia. Isso tem um valor artístico muito legal e ao mesmo tempo traz essa novidade, tudo feito com muito cuidado, com uma apresentação muito próxima do público”, explica.

Ainda segundo o professor, a oficina ministrada por Rafaele deve completar a vinda da artista ao ambiente universitário. “A gente vai poder ter essa experiência de conhecer um instrumento mais a fundo. Sem dúvida, vai ser interessante para todos os tipos de pessoas, tanto interessadas na parte mais tecnológica, conceitual e ecológica, quanto para instrumentistas que queiram conhecer e ter essa experiência de tocar o instrumento, aproximando assim essa inovação da nossa comunidade acadêmica”, complementa.

LIVEABLE CITIES

A turnê solo de música Liveable Cities (Cidades Habitáveis) passará por oito cidades do Brasil, destacando como a prática musical no Knurl pode gerar um impacto positivo e contribuir para melhorar a vida nas cidades. A turnê busca explorar como a cultura pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, promovendo maior engajamento com as comunidades locais, enfrentando seus desafios e refletindo temas socioambientais presentes nos habitats urbanos.

