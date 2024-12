Veja 5 receitas para aproveitar o que sobrou do Natal

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Ceia de Natal costuma ser recheada de diversas receitas, sejam elas salgadas ou doces mas quando chega o dia 25 é que vem a dúvida, o que fazer com a comida que sobra, durante os próximos dias ?



Para ajudar com essa questão, o Correio do Estado preparou 10 receitas para você fazer com as sobras da ceia ou até mesmo do almoço de Natal. Confira:

Bolinho de arroz

O famoso bolinho de arroz, ideal para servir como acompanhamento ou até mesmo de lanche da tarde, crocante por fora e saboroso por dentro.

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

2 ovos

1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado

½ xícara de chá de cheiro verde picado

½ xícara de chá de cebola picada e refogada

Tempero a gosto

Óleo, o suficiente para fritar

Modo de Preparo

Misture bem em uma tigela o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro verde, a cebola e o sal. Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados. Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva.

Torta de liquidificador de Peru ou Chester

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de água

2 cubos de caldo de galinha

1 xícara de óleo

3 ovos

3 xícaras de farinha

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

sal a gosto

Recheio

2 colheres de sopa de óleo

1/2 cebola picada

2 tomates picados

2 xícaras de sobras de peru/chester desfiado

1/2 xícara de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Bacon, calabresa e presunto opcionais

Cheiro verde e milho a gosto

Modo de Preparo

Pré-aqueça o forno médio (180ºC). Unte uma forma média com óleo. Reserve. Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, colocando o fermento por último. Reserve. Para o recheio, esquente o óleo e refogue a cebola. Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes e misture. Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Leve para assar por meia hora, ou até dourar.

Arroz de forno

Ingredientes

½ xícara de chá de arroz cozido

2 colheres de sopa de óleo

½ colher de sopa de alho desidratado

800 ml de água quente

2 colher de sopa de azeite

½ xícara de chá de pimentão verde picado

1 envelope de caldo de legumes em pó

1 xícara de chá de peito de peru picado

1 lata de ervilha em conserva

1 lata de molho de tomate pronto

½ xícara de chá de água quente

200g de mussarela fatiada

1 xícara de chá de batata palha

Modo de Preparo

Em uma panela coloque óleo e o alho, leve ao fogo até o alho dourar levemente. Junte o arroz e refogue um pouco, adicione a água e deixe cozinhar com a panela semi-tampada. Reserve. Em outra panela coloque o azeite e o pimentão, refogue, misture o caldo de legumes, o peito de peru, a ervilha, o molho de tomate e a água.

Deixe ferver e reserve. Em um refratário, coloque uma camada de molho, arroz, mussarela repita a sequência e leve ao forno pré-aquecido até que o queijo esteja derretido. Salpíque um pouco de parmesão ralado se quiser. Retire do forno, coloque por cima a batata palha e sirva imediatamente.

Rabanada de Panetone, do chef Francisco Soligon

"O clássico aqui de casa é a rabanada de panetone. Ela já está presente no Natal e ficam melhores ainda quando feitas de panetone de chocolate ou de frutas", diz o chef pâtisserie Francisco Soligon, do restaurante Nonna Rosa.

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara de leite

2 ovos

1/2 xícara de açúcar

Extrato de baunilha a gosto

Canela a gosto

Óleo para fritar

Modo de fazer:

Corte fatias generosas de panetone e passe-as em uma mistura de leite, dois ovos, açúcar, extrato de baunilha e canela. Frite em óleo quente ou asse para uma versão mais leve, e finalize com açúcar e canela. Uma maneira simples de adicionar sabor ao café da manhã ou chá da tarde.

Pavetone (pavê de chocotone )

Ingredientes

1 lata de leite condensado (395 gramas)

2 e 1/2 xícara de chá de leite

1/4 xícara de chá de amido de milho

1 gema peneirada

1 caixinha de creme de leite (200 gramas)

2 colheres de chá de essência de baunilha

1 panetone fatiado (500 gramas)

200 gramas de chocolate meio amargo picado

1 caixinha de creme de leite (200 gramas)

50 gramas de raspas de chocolate

Cereja em calda a gosto

Modo de fazer:

Em uma panela, coloque o leite condensado, a gema, o amido e o leite. Mexa bem. Leve a panela ao fogo médio e fique mexendo o tempo todo. Após levantar fervura, mantenha a panela no fogo por mais 2 minutos, mexendo sempre, e desligue.

Acrescente o creme de leite, a essência de baunilha e misture novamente; Assim que o creme estiver morno, cubra-o com um plástico filme encostando no doce, e deixe esfriar por completo; Passado o tempo necessário, forre uma travessa com um pouco do creme;

Por cima, acomode as fatias de chocotone e cubra com mais creme. Repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com uma camada de creme. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora; Enquanto isso, derreta o chocolate picado em banho-maria ou no micro-ondas; Em seguida, adicione o creme de leite e misture bem até formar uma ganache; Despeje a ganache por cima do pavê frio e decore com as raspas de chocolate e a cereja em calda.