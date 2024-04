Desafios da próxima safra de grãos em Mato Grosso do Sul

podcast correio rural

Desafios climáticos e econômicos impactam safra de grãos em MS, aponta Conab

A mais recente estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revela uma significativa perda de 4 milhões de toneladas de grãos em Mato Grosso do Sul, impactando negativamente a safra 2023-2024. Este resultado aponta para um declínio de 76% em comparação com o ano anterior, com a produção total de grãos do Brasil prevista em 295,6 milhões de toneladas, uma queda de 24,2 milhões de toneladas.

Condições climáticas adversas, incluindo irregularidades nas chuvas, foram as principais causas dessa redução acentuada, afetando sobretudo a cultura da soja. A área plantada no estado permaneceu estável em 6,3 milhões de hectares, mas a produção sofreu com o clima, especialmente nas regiões de São Gabriel do Oeste e Corumbá.

Além do impacto climático, a safra enfrentou outros desafios, como o alto custo de produção e a baixa expectativa de rentabilidade, levando os produtores a adotarem uma postura conservadora na semeadura. A Conab também notou uma tendência de redução nos investimentos em adubação e proteção contra pragas, o que pode resultar em produtividades ainda menores.

Apesar dos problemas enfrentados, os técnicos da Conab observaram que os cultivos implantados mostram bons índices de desenvolvimento inicial. No entanto, a presença de pragas como cigarrinhas e percevejos requer um manejo cuidadoso para evitar danos maiores às lavouras.

Esta situação em Mato Grosso do Sul reflete os desafios que os agricultores brasileiros enfrentam diante de condições climáticas imprevisíveis e do cenário econômico atual. A Conab continua monitorando a situação e fornecendo orientações para minimizar as perdas e garantir a sustentabilidade da produção agrícola no estado e no país.

