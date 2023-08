Exportação de gado vivo cresce este ano

Podcast Correio Rural

Ouça seu Podcast semanal do Correio Rural na voz de Bruno Blech

Sétimo lugar, entre as dez maiores cooperativas agropecuárias brasileiras. A Cocamar comemora nesse mês de julho uma festança em Maringá sessenta anos de existência.

Fundada em mil novecentos e sessenta e três por quarenta e seis produtores de café a Cocamar inicialmente recebeu o nome de cooperativa dos cafeicultores e agricultores de Maringá.

Hoje conta com mais de dezesseis mil associados que produzem soja, milho, trigo, café e laranja na área industrial, tem uma linha diversificada de alimentos e bebidas que inclui óleo de soja, cafés, sucos, molhos, farinha de trigo e outros produtos.

A Cocamar tem noventa e sete unidades operacionais espalhadas pelo Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.



O ano passado fechou exercício com recorde histórico de faturamento.

Onze vírgula um bilhão bilhões de reais. E prevê alcançar esse ano treze vírgula sete bilhões de reais.



Mas a grande marca da Cocamar é o pioneirismo. A primeira vez que eu ouvi falar em ILPF sistema que hoje vem garantindo ao país o aumento sustentável da produção foi num coquetel em Maringá no final dos anos noventa.



Luiz Lourenço então presidente da Cocamar me contou super animado como pretendia transformar o Arenito Kaiwá uma região pobre com mais de três milhões de hectares sendo um vírgula sete milhão de pastos com baixa fertilidade no noroeste do Paraná em lavouras de grãos com boas produtividade



E deu certo. A Cocamar provou que era possível plantar soja na areia utilizando soja transgênica, plantio direto e a integração lavoura pecuária floresta e LPF conseguiram resolver um problema sério de erosão então isso é uma das marcas da Cocamar uma um dos DNAs da Cocamar é o pianoneirismo e a inovação.

Parabéns Cocamar pelos seus sessenta anos. Aí uma nota importante sobre exportações do agro do CEPEA

depois de apresentar dois anos de forte crescimento o faturamento proveniente das exportações de produtos do agronegócio brasileiro iniciou dois mil e vinte e três em alta mas em ritmo bem menos intenso do que do ano passado janeiro a abril, os primeiros quatro meses, o faturamento externo em dólares somou cinquenta e um bilhões, quatro vírgula três por cento acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

Esse avanço mais limitado esteve atrelado à queda dos preços em dólar, né? De cinco por cento, também

também no primeiro quadrimestre desse ano em relação ao período janeiro, abril de dois mil e vinte e dois.

Na mesma comparação a quantidade escoada no mercado externo cresceu dez por cento, quase dez por cento, nove vírgula oito por ser mais exatos.

