Janeiro tem baixos preços na pecuária

Vamos começar com o nosso podcast com leite. O preço do leite captado em dezembro e pago aos produtores durante janeiro se manteve praticamente estável na média Brasil que é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, nosso querido CEPEA.

O valor foi de dois vírgula cinquenta e dois, quatorze barra litro, um recuo aí de um pequenininho não pode ser nem recuo de zero vírgula três por cento ante o mês anterior. O CEPEA analisa o seguinte, apesar disso a média desse mês ficou ainda treze vírgula sete por cento acima da registrada em janeiro de dois mil e vinte e dois, em termos reais, sendo também a maior para o mês de janeiro, considerando-se a série histórica do CEPEA, iniciado em dois mil e quatro.

Vale ressaltar, segundo o CEPEA, que os valores médios de Minas do Paraná e de Santa Catarina registraram quedas menores que um por cento em contas de São Paulo e de Bahia apresentaram recursos acima de dois por cento.

Por outro lado as médias em Goiás e no Rio Grande do Sul avançaram mas as variações estiveram abaixo de um por cento.



O CEPEA ainda avalia que os preços aos produtores podem registrar altas a partir desse mês, em fevereiro, com menor produção segundo CPEA, aceleração do movimento de queda do preço, campo que ocorre desde setembro, pode ser explicada pelo momento de transição observada em dezembro, de um lado a demanda na ponta, final da cadeia se manteve enfraquecida e pressionou as cotações dos produtos lácteos, mas de outro a captação ficou mais limitada.

De novembro para dezembro os preços médios negociados pelos leite UHT e pela muçarela entre indústrias e canais de distribuição no estado de São Paulo caíram sete vírgula dois por cento e seis vírgula dois por cento respectivamente.

A demanda seguiu fraca o que pressionou as cotações.



O CEPEA também avaliou o mercado de boi gordo nessa nesse começo do ano, de janeiro.

As médias mensais fechadas com pequenas quedas em relação as de dezembro de dois mil e vinte e um mesmo com registros aí de oscilação dos preços da cadeia pecuária de corte nacional ao longo de janeiro.

Segundo o CEPEA enfraquecimento nos valores esteve atrelado ao crescimento na produção de animais jovens e consequentemente a maior oferta de gado pronto para o abate.

Diante disso no primeiro mês do ano de janeiro o indicador do boi gordo CEPEA B3 estado de São Paulo teve em média de duzentos e oitenta e cinco vírgula nove sete sendo dois vírgula um por cento inferior a de dezembro no caso do bezerro ao Mato Grosso do Sul teve em média aí de dois mil trezentos e noventa e cinco vírgula trinta e dois reais a cabeça em janeiro, repito, no caso do bezerro indicador exalto e BF, Bovespa de Mato Grosso do Sul, teve em média de dois mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois

sentavos a cabeça em janeiro, queda de um vírgula um por cento em relação a do mês anterior, que é da pequena. Com relação a carne negociada no atacado da grande São Paulo a carcaça casada do boi foi comercializada a média de dezoito vírgula noventa e três reais quilos em janeiro, recuo de dois vírgula oito por cento frente ao de dezembro.



São informações que a gente obteve do CEPEA.

E aí a gente tem os números finais das exportações do agronegócio em dois mil e vinte e dois que foram

espetacular, não tem outra outro adjetivo.

Eu tô aqui com um boletim da Agro Global maravilhoso boletim feito aqui pelo pelo nosso amigo Marcos Savaya Tchan que traz aqui um resumo dos principais pontos das exportações do agro em dois mil e vinte e dois.

O valor das exportações do agronegócio atingiu novo recorde nominal somando cento e cinquenta e nove bilhões de reais. Faltou um bilhãozinho aí pra gente chegar no cento e sessenta alta de trinta e dois por cento muito boa em relação ao ano anterior que foi de cento e vinte bilhões de reais.

Nossa, foi praticamente quarenta quase quarenta bilhões a mais e de sessenta por cento olha só em relação a dois mil e vinte eh que foi de cem vírgula oito bilhões de reais não, de dólares, né? Tamos falando em dólares, então foi cento e cinquenta e nove bilhões de dólares que foi uma alta aí de trinta e dois por cento em relação ao ano anterior.

Esse ótimo resultado é segundo o pessoal do Insper se deve ao forte crescimento dos preços internacionais. Os preços internais tiveram uma alta aí de no índice de vinte e três por cento em por dois mil e vinte e um.

E o aumento dos volumes embarcados. Quer dizer, a gente mandou mais mercadoria. Crescimento de sete por cento no índice.

As importações do do setor eh agro também registraram avanço bastante expressivo de trinta e cinco por cento em valores com relação a dois mil e vinte e um.

Puxadas dessa vez pelos insumos agropecuários responderam por dois terços do total importado com destaque para o fertilizante, né? Vamos lembrar aí da guerra Rússia e Ucrânia que mexeu bastante com os preços do fertilizante chegando a assustar o produtor brasileiro.

