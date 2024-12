Perspectivas do mercado do Boi em Mato Grosso do Sul em 2025

podcast correio rural

Exportações de carne bovina brasileira batem recorde em 2024, com alta de 22,6% na receita e forte demanda da China. Confira os dados do mercado interno e externo!

O mercado da pecuária brasileira segue aquecido, impulsionado tanto pela demanda interna quanto pelas exportações. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), o principal destino da carne bovina nacional é a China, responsável por cerca de 50% das exportações e da receita do setor.

Entre janeiro e outubro de 2024, o país asiático desembolsou US$ 4,8 bilhões para adquirir 1,86 milhão de toneladas de carne brasileira, uma alta de 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados do CEPEA revelam que outubro de 2024 registrou o maior volume mensal já exportado, com um crescimento de 42% em relação ao mesmo mês de 2023 e de 5% em relação a setembro.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, as exportações totalizaram 2,397 milhões de toneladas, um aumento de quase 30% na comparação anual, gerando uma receita superior a US$ 10,5 bilhões — um avanço de 22,6% frente ao mesmo período de 2023.

A receita em dólar das exportações de outubro superou em 45% o valor de outubro do ano passado e registrou alta de 8,5% em relação a setembro. Em reais, os incrementos foram ainda mais expressivos, com aumentos de 47% e 27%, respectivamente.

O preço médio da carne exportada em outubro foi 12,4% maior do que em 2023 e 4,6% superior ao mês anterior.

No mercado interno, indicadores econômicos mostram que o consumo de carne bovina continua robusto, mesmo com os preços elevados. Varejistas intensificaram a formação de estoques para atender à alta demanda prevista para dezembro.

De acordo com o IBGE, o abate de animais no terceiro trimestre de 2024 aumentou 3,7% em relação ao segundo trimestre e 14,3% em comparação ao mesmo período de 2023, totalizando 10,33 milhões de cabeças abatidas.

Esses números destacam a força do setor pecuário no cenário econômico nacional, com reflexos significativos tanto no mercado doméstico quanto no internacional.