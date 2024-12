Retrospectiva do mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul em 2024

podcast correio rural

Entenda como o governo Trump pode influenciar o agronegócio brasileiro, impactando exportações, relações comerciais com a China e políticas ambientais, segundo especialistas do setor

Na recente conversa com o engenheiro agrônomo e analista Alcides Torres, da Scott Consultoria, foi discutido o impacto que o governo Trump pode ter sobre o agronegócio brasileiro.

Segundo Torres, um governo republicano nos Estados Unidos tende a ser mais favorável ao setor agropecuário do Brasil do que uma administração democrata, como evidenciado em gestões anteriores.

A possível intensificação de uma guerra comercial entre EUA e China poderia favorecer as exportações brasileiras de carne, soja e milho, devido ao aumento da demanda chinesa por produtos brasileiros.

A valorização do dólar, que recentemente se aproximou de R$ 6, amplia a competitividade das exportações brasileiras, tornando os produtos nacionais mais acessíveis em relação aos concorrentes.

Em contrapartida, tal cenário onera as importações do Brasil, mas, segundo Torres, esse é um aspecto que beneficia o saldo da balança comercial do setor agrícola brasileiro.

Outro ponto de atenção refere-se à política tarifária. Trump, durante sua campanha, mencionou um possível aumento nas tarifas de importação. Atualmente, a carne bovina brasileira, fora das cotas de importação, já é taxada em 27% ao entrar nos EUA, e a elevação em 10% deste percentual poderia impactar significativamente o setor.

Mesmo assim, os EUA representam uma fatia importante do mercado exportador brasileiro, respondendo por cerca de 8% do volume exportado e até 10% do faturamento.

Quanto ao mercado de combustíveis renováveis, Torres ressalta a possibilidade de uma mudança na política americana em relação aos combustíveis verdes, enfraquecendo o apoio a esta indústria, que foi fortalecido pelo governo democrata. Caso ocorra essa mudança, é provável que ocorra um excedente de oleaginosas como a soja no mercado internacional, afetando diretamente o Brasil.

O produtor rural Pedro de Camargo Neto, ex-secretário de produção do Ministério da Agricultura, pontua que, em um cenário de maior aproximação com a China, o Brasil poderia explorar oportunidades estratégicas, como investimentos em infraestrutura.

Segundo Camargo Neto, no entanto, a falta de uma visão estratégica por parte do governo brasileiro compromete tais negociações, perdendo-se a chance de estabelecer acordos vantajosos.

A questão ambiental também se coloca como um ponto crítico. A postura de Trump frente às mudanças climáticas já foi marcada pelo ceticismo, o que pode gerar tensões em um contexto de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes.

Camargo Neto enfatiza a necessidade de uma liderança brasileira que promova propostas ambientais coerentes e baseadas na ciência, contribuindo para um consenso global. Contudo, ele aponta que falta visão estratégica para que o Brasil assuma tal papel.

Este panorama evidencia a complexidade das relações entre as políticas de um governo estrangeiro e o impacto direto no agronegócio brasileiro, com possíveis desdobramentos tanto para a economia quanto para a política ambiental do país.