Safra de cana começa com déficit hídrico, diz CTC

A recente tragédia no Rio Grande do Sul, marcada por intensas chuvas e inundações, resultou em perdas significativas para o setor agrícola e pecuário do estado, com prejuízos que já ultrapassam os R$ 500 milhões. Este artigo explora a extensão dos danos e suas repercussões econômicas.

Impacto na Agricultura:

O setor agrícola sofreu um golpe severo, com perdas estimadas em R$ 423,8 milhões. A produção de arroz, um dos principais produtos do estado, que responde por 70% da produção nacional, enfrenta uma redução estimada entre 65 a 67 milhões de toneladas, significativamente abaixo das 75 milhões de toneladas esperadas para este ano. As perdas no cultivo de arroz são projetadas em torno de R$ 68 milhões, representando 10 a 11% do total cultivado.

Danos na Pecuária:

A pecuária não foi poupada, registrando prejuízos na ordem de R$ 83 milhões. A soja e o milho também reportaram quedas significativas, com perdas estimadas entre R$ 125 milhões a R$ 155 milhões para a soja e R$ 7 milhões a R$ 12 milhões para o milho, refletindo respectivamente de 3 a 6% e de 2 a 4% de suas produções totais.

Efeitos na Horticultura e Outras Áreas:

Além dos principais cultivos, a horticultura e outras áreas da agropecuária enfrentam prejuízos vastos e ainda não totalmente quantificados, ampliando o espectro da crise.

Análise de Mercado por Especialistas:

Alcides Torres, engenheiro agrônomo e analista de mercado, comenta que, apesar das adversidades no Rio Grande do Sul, não houve desabastecimento nem impacto significativo nos preços do boi gordo em outras regiões do Brasil. As praças pecuárias, como Mato Grosso do Sul, observaram estabilidade ou até queda nos preços, com exceções pontuais de aumento.

Conclusão:

A catástrofe no Rio Grande do Sul lança um longo sombra sobre a economia do estado, afetando profundamente os setores de base da sua economia. A recuperação demandará esforços coordenados e suporte contínuo para os agricultores e pecuaristas afetados.