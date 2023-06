Vazio sanitário em Mato Grosso vai até 15 de setembro

PODCAST CORREIO RURAL

Ouça seu Podcast semanal do Correio rural na voz de Bruno Blecher

Vocês tem ideia de quanto custa um pãozinho francês, na padaria? Eu acabei de voltar aqui da padoca aqui da esquina e paguei um real e cinquenta centavos por um pãozinho francês de setenta e seis grama que vinte vinte e noventa o quilo. Um pãozinho mirradinho aí.

Se eu fosse optar pelo popular pingado que aqui em São Paulo chama-se pingado um café com leite e pão com manteiga eu gastaria três e oitenta, quatro e noventa pelo pão com manteiga e oito e noventa pelo café com leite.

Agora se fosse um pãozinho na chapa né? Que é a preferência aqui é o pãozinho na chapa, o preço subiria a catorze reais e oitenta centavos.

É um preço que dá pra comer um prato feito por um preço desse, né? Um simples pãozinho na chapa com manteiga e café com leite.

Mas entre janeiro de dois mil e vinte e abril de dois mil e vinte e dois o preço do trigo é que a principal matéria-prima aí do pão disparou um no Brasil, volta de cento e trinta por cento por causa da combinação de dois fatores, é a guerra, da Rússia com a ucrânia e a pandemia do coronavírus.



Então em dois mil e vinte e dois os preços do pão francês registraram uma alta de dezoito por cento, a maior desde dois mil e oito.

Agora no acumulado aqui dos últimos doze meses, vindo agora em abril, a alta do pão cedeu pra dez por cento, mas é muito é muito caro ainda, né?

Agora a boa notícia é que o trigo o Brasil pode se tornar em menos de cinco anos autossuficiente em trigo atualmente a gente consome doze milhões de toneladas de cereais, né?

Mais de seis milhões são importadas, a gente gasta dez bilhões de reais com essa importação

mas as pesquisas tão evoluindo aí do trigo tropical, que é o trigo da região central do Brasil, que já representa oito por cento, né?

E também o trigo do sul, né? Que é um trigo porque a maior parte do trigo do sul, noventa e um por cento da safra, provém do trigo do sul.

O trigo tropical, chamado trigo de sequeiro, é hoje uma opção ao milho ao algodão na segunda safra a variedade já resistente a ferrugem e o mosaico, mas o grande desafio é ter um trigo tropical resistente à né?

Mas em menos cinco anos menos de cinco anos a Embrapa acredita aí que o Brasil vai estar produzindo trigo suficiente para o seu abastecimento.

Dois mil e trinta a projeção é de que a gente esteja produzindo vinte milhões de toneladas de trigo. É uma boa notícia a autossuficiência em trigo.

Olha aí uma notícia do CEPEA para os pecuaristas os valores de toda a cadeia pecuária nacional, do bezerro de oito a doze meses, do boi gordo para abate e da carne, da carcaça casada, recuaram com bastante força ao longo do último mês de maio.

Os pesquisadores do CEPEA dizem que esse cenário está atrelado sobretudo a maior oferta de animais nesse final de safra a maior disponibilidade de gado em dois mil e vinte e três especialmente as fêmeas é resultado de investimentos realizados pelo setor pecuário nos últimos anos.

O suíno também não está na grande coisa. Os atuais valores do animal ao vivo, né? Do suíno e da carne suína operam em algumas regiões segundo CEPEA nos menores patamares nominais do ano.



Os pesquisadores do CEPEA indicam que o mês de maio se encerrou com os preços do animal vivo e da proteína em fortes quedas, resultados da demanda enfraquecida tendo em vista a restrição orçamentária de muitos consumidores nesse período do mês e da oferta elevada de animais prontos para o abate, tem muito animal pronto pra bate e a demanda não tá muito não tá muito legal esse cenário também levou frigoríficos a demandarem menos lotes de animais, o que reforçou a pressão sobre os preços.

Esse é um uma notícia do CEPEA, da USP



Durante o show tech que foi realizado aí no mês de maio o André Dobashi que é presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul fez alguns comentários sobre o futuro da soja no Mato Grosso do Sul.

O Estado atingiu quinze milhões de toneladas na produção dessa safra dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três, e ele tem condições de superar essa marca nos próximos anos, né? O incremento de tecnologia.

Então o que diz o Dobashi esse incremento de tecnologia fará com que Mato Grosso do Sul avance e será o que vai separar o médio agricultor aquele que faz arroz com feijão do bom agricultor que está antenado as novidades e a ciência né? Explica o presidente da Aprosoja Mato Grosso do Sul.

Ele diz o seguinte, o bom agricultor vai avançar dentro do portfólio de tecnologias que ele usa.

Identificar o que ele está usando de forma mediana ou ruim.



A partir disso ele poderá incrementar aquela tecnologia.

Não adianta só fazer plantio direto que a gente já sabe que noventa e nove vírgula quatro por cento dos produtores rurais sul-mato-grossenses se fazem o plantio direto está sendo bem feito, ele está deixando uma boa palhada lá dentro esse é a questão, está sendo bem feito, está deixando uma boa palhada?

Não adianta fazer calagem e gessagem e isso segundo é preciso se perguntar estou corrigindo o perfil do solo?

A grande pergunta, estou corrigindo o perfil do solo? Usufruo do ambiente em que estou localizado? Isso tudo mostrará que uma planta bem manejada em um ambiente de produção adequado seja na cultura de soja ou milho, ele vai se expressar todo seu potencial genético e sim e vai sim incrementar a produção.

É o que disse o Dobashi, o André Dobashi, presidente da associação dos produtores de soja de Mato Grosso do Sul APROSOJA Mato Grosso do Sul durante a Showtech.