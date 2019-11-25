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O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e a ministra da Agricultura Tereza Cristina participaram da inauguração do complexo industrial da Coamo, em Dourados, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (25). As indústrias de processamento e refino de soja vão agregar valor à produção de Mato Grosso do Sul e gerar 300 empregos diretos. O investimento foi de R$ 750 milhões.

O convite para que a indústria se instalasse no MS veio da ministra, quando ainda era secretária de agricultura do Estado, em 2003. “Esse é um momento em que o Brasil que exporta, abre mercado, ter mais produtos de valor agregado. A nossa soja em forma de farelo de óleo é importantíssimo. Esse farelo se Deus quiser vai fazer com que a suinocultura, a avicultura daqui da região possa se desenvolver”, afirmou Tereza Cristina.

O governador do Estado comemorou a inauguração do complexo e declarou que o mais importante é que o Estado está passando confiança. “O investidor quando investe é porque ele confia e eu tenho certeza que essa parceria construída com a Coamo vai agregar valor a matéria prima, além de gerar empregos”, afirmou Azambuja.