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Mato Grosso do Sul acumulou saldo positivo em 2.867 novos postos de trabalho somente no setor industrial, composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, de janeiro a outubro deste ano. O que eleva para 127.319 o número de trabalhadores empregados com carteira assinada, conforme levantamento do Radar Industrial da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

O montante é 2,3% superior aos 124.452 trabalhadores do setor em 2018 e 5,82% maior que os 120.320 de 2017, demonstrando a expansão das contratações pela indústria estadual. Conforme o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, atualmente, a atividade industrial responde por 19,2% de todo o emprego formal existente no Estado.

Segundo o economista a indústria só fica atrás dos setores de serviços, administração pública e comércio.“O setor de serviços emprega 198.014 trabalhadores e tem participação equivalente a 29,8%, a administração pública, que emprega 141.581 trabalhadores e responde 21,3% de todo o emprego formal existente no Estado, e comércio, com 128.456 empregados ou 19,3% da massa trabalhadora sul-mato-grossense”, acrescentou.

O saldo positivo obtido no período de dez meses deste ano é resultado de 50.469 contratações e 47.602 demissões. Os maiores saldos no ano são das indústrias de alimentos e bebidas com mais de 1.286 admissões, da construção (+860), do papel, papelão, editorial e gráfica (+276), de produtos minerais não-metálicos (+178), extrativa mineral (+155), metalúrgica (+132) e química (+122).

Enquanto no intervalo de 12 meses, o setor tem saldo positivo de 442 postos de trabalho, resultado de 57.661 contratações e 57.219 demissões. Os maiores saldos nos últimos 12 meses são das indústrias de alimentos e bebidas (+1.065), de papel, papelão, editorial e gráfica (+251), extrativa mineral (+151) e metalúrgica (+136).

No Estado, entre janeiro e outubro, 126 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 5.287 vagas. Os destaques vão para abate de suínos, aves e outros pequenos animais (+899), abate de reses, exceto suínos (+513), fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (+375) e serviços especializados para construção não especificados anteriormente (+272).

De janeiro a outubro as atividades industriais registraram saldo positivo de contrataçã em 50 municípios , proporcionando a abertura de 4.140 vagas. Entre as cidades, Campo Grande liderou com a criação de 807 postos de trabalho, na sequência vem Dourados (356), Naviraí (354), Itaquiraí (293), Aparecida do Taboado (238), Sidrolândia (225), Coxim (171), Chapadão do Sul (158), São Gabriel do Oeste (158), Iguatemi (153), Três Lagoas (113), Paraíso das Águas (91), Nova Andradina (86), Rochedo (76) e Vicentina (66).