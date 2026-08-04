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FERROVIA

Apesar do impasse no TCU, governo prevê leilão da Malha Oeste ainda neste ano

Ao Correio do Estado, o ministro dos Transportes, George Santoro, afirma que os 24 questionamentos da Corte já foram respondidos e demonstra otimismo com a retomada da análise do processo de concessão da malha ferroviária

Súzan Benites e Felipe Machado

Súzan Benites e Felipe Machado

04/08/2026 - 07h45
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Mesmo após a suspensão da análise do processo de concessão da Malha Oeste pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou ao Correio do Estado que o leilão da ferrovia deverá ser realizado ainda neste ano.

Em agenda em Campo Grande, na sexta-feira, o titular da Pasta disse que o governo federal já respondeu aos 24 questionamentos apresentados pela Corte e aguarda a retomada da análise técnica.

“A gente já respondeu ao TCU, já estive falando com o ministro Odair [Cunha, do TCU] sobre o projeto. Acredito que o Tribunal vai tomar uma decisão muito grande em breve, analisando todas as novidades que a gente colocou. Foi muita mudança, a gente está propondo aporte público, investimento de recursos cruzados”, disse.

“Então, com essas novidades, o TCU vai ter que deliberar. Deliberando isso, eu não tenho dúvida que a análise digital da Malha Oeste vai ser feita logo. E a gente vai ter esse leilão ainda este ano. Estou muito otimista. É um grande projeto a Malha Oeste”.

Na semana passada, o Correio do Estado revelou que o TCU determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes apresentem uma nova audiência pública, a versão atualizada da modelagem econômico-financeira (MEF) e respostas a outros 22 questionamentos técnicos e financeiros antes de retomar a análise da concessão dos 1.644 quilômetros da Malha Oeste.

Os documentos encaminhados pelo Ministério em junho foram considerados desatualizados e incompletos pela área técnica do Tribunal, o que levou à interrupção da análise no dia 20 de julho.

Sem o aval da Corte, o Ministério dos Transportes não pode dar prosseguimento ao certame, já que a manifestação do TCU é etapa obrigatória do processo. A área técnica dispõe de até 75 dias para analisar a documentação após o recebimento. Como Santoro afirmou que as respostas já foram encaminhadas, a expectativa é de que essa etapa seja concluída até meados de outubro.

“O questionamento do TCU é normal. Você já viu algum projeto de concessão que o Tribunal não fale nada? Não tem”, concluiu o ministro.

LEILÃO

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o governo federal trabalha para realizar o leilão no último trimestre deste ano. O modelo prevê três alternativas de concessão, que serão ofertadas sucessivamente caso não haja interessados na opção anterior.

O primeiro lote (Objeto A) contempla toda a extensão da Malha Oeste, com 1.644 km entre Corumbá e Mairinque (SP). Se não houver propostas, será ofertado o Objeto B, correspondente ao trecho entre Corumbá e Bauru (SP), em bitola larga, com 1.325,5 km.

Persistindo a falta de interessados, será licitado o Objeto C, formado pelo trecho entre Corumbá e Três Lagoas, com 906,98 km. As duas últimas alternativas incluem os segmentos entre Corumbá e Ladário.

A modelagem foi aprovada pela diretoria da ANTT no dia 21 de maio, referendada pelo Ministério dos Transportes no início de junho e encaminhada ao TCU no dia 12 de junho.

O cronograma acelerado buscava compensar o atraso na elaboração dos estudos técnicos, já que diversos pareceres internos só foram concluídos em maio, a poucas semanas do prazo inicialmente previsto para o leilão. Embora o governo pretendesse realizar o certame neste mês, a previsão foi adiada para o último trimestre.

O processo começou a ser analisado pelo TCU no dia 15 de junho. No entanto, no dia 20 de julho, o ministro-relator Odair Cunha interrompeu a tramitação após a área técnica apontar falhas na documentação encaminhada.

Na decisão, o relator destacou que “a ANTT aprovou os estudos técnicos para a concessão, por meio de deliberação da Diretoria Colegiada, com encaminhamento do projeto ao Ministério dos Transportes. Ademais, o Plano de Outorga foi aprovado pelo Ministério por meio da Portaria nº 380, de 8/6/2026”.

Entretanto, o ministro observou que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) constatou que “os documentos técnicos e jurídicos entregues a esta Corte não atendem todas as exigências estabelecidas no art. 3º da IN 81/2018, com vistas a subsidiar a análise da desestatização”.

Entre os principais pontos levantados pelo Tribunal estão a alteração do prazo contratual, a criação dos Objetos A, B e C, a substituição da lógica econômico-financeira baseada em outorga por aportes públicos vinculados, a criação de uma nova governança financeira, o redesenho da matriz de riscos e a elevação da taxa de retorno (WACC) de 10,85% para 14,47%.

O TCU também questionou a decisão de não realizar uma nova audiência pública após a mudança da modelagem, que deixou de ser uma relicitação, prevista na Lei nº 13.448/2017, para se tornar uma concessão de serviço público regida pela Lei nº 8.987/1995.

OUTRO PONTO

Outro ponto levantado envolve a modelagem econômico-financeira. Ao responder aos auditores, a Superintendência de Concessão da Infraestrutura (Sucon) informou que o relatório encaminhado correspondia à versão original e passava por revisão para adequação ao novo modelo.

A Corte, contudo, ressaltou que a análise deve ser baseada em documentos atualizados, evitando o uso de estudos que não integrarão a futura licitação. Segundo a AudPortoFerrovia, o relatório enviado ao Tribunal, publicado em outubro de 2025, ainda se refere ao projeto de relicitação, posteriormente abandonado.

Na avaliação dos auditores, o documento contém premissas incompatíveis com a atual concessão, incluindo diferenças nos valores de investimentos (Capex), no cálculo do gap de viabilidade e nos aportes públicos, comprometendo a consistência dos estudos.

Além disso, o Tribunal solicitou esclarecimentos sobre os impactos da reforma tributária na concessão, a definição da bitola e de suas extensões, bem como a forma de tratamento do material rodante previsto para a operação, entre outros aspectos técnicos.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2991, segunda-feira (03/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

04/08/2026 08h24

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2991 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 460 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 12.180,43)
  • 4 acertos - 267 apostas ganhadoras (R$ 156,41)
  • 3 acertos - 6.170 apostas ganhadoras (R$ 3,38)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 8.221,79)
  • 4 acertos - 266 apostas ganhadoras (R$ 156,99)
  • 3 acertos - 6.027 apostas ganhadoras (R$ 3,46)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2991 são:

Primeiro sorteio: 03 - 27 - 23 - 37 - 38 - 24 

Segundo sorteio: 29 - 01 - 19 - 49 - 44 - 30 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2992

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 2992. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2958, segunda-feira (03/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

04/08/2026 08h17

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2958 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 71.558,30)
  • 18 acertos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 2.981,60)
  • 17 acertos - 619 apostas ganhadoras, (R$ 289,00)
  • 16 acertos - 3923 apostas ganhadoras, (R$ 45,60)
  • 15 acertos - 16157 apostas ganhadoras, (R$ 11,07)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2958 são:

  •  07 - 84 - 92 - 94 - 03 - 33 - 80 - 12 - 88 - 78 - 38 - 74 - 71 - 04 - 21 - 11 - 26 - 95 - 73 - 89 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2959

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 2959. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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