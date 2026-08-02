A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia. - Foto: Divulgação

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A Força, Vênus em Libra e Mercúrio em Leão

É a primeira semana completa da temporada de Leão, e seguimos em frente com Mercúrio finalmente livre dos efeitos da retrogradação. Agora, a energia vibrante dessa fase pode ser vivida em todo o seu potencial.

A carta que se revelou como regente da semana foi a Força e dificilmente haveria um arcano mais apropriado para este momento. Afinal, a Força é a carta tradicionalmente associada ao signo de Leão e traduz com perfeição os temas que permeiam o cenário astrológico atual: coragem, autoconfiança, vitalidade, generosidade e a capacidade de liderar a própria vida com equilíbrio e serenidade.

A entrada de Vênus em Libra, no dia 6, favorece relações mais harmoniosas, acordos e reconciliações. Assim como a mulher da carta doma o leão com serenidade, este trânsito mostra que o verdadeiro poder está na diplomacia, na escuta e na capacidade de construir pontes sem abrir mão dos próprios limites. A Força ensina que harmonia não significa evitar conflitos, mas enfrentá-los com maturidade e respeito.

Já Mercúrio em Leão, a partir de 9 de agosto, amplia a criatividade, a confiança e a expressão das ideias. O momento favorece apresentações, negociações e projetos autorais, incentivando cada pessoa a dar voz ao próprio talento. A lição da Força, porém, é lembrar que a autoconfiança se torna ainda mais poderosa quando caminha ao lado da humildade e da sabedoria para ouvir diferentes perspectivas.

A Força: o verdadeiro poder nasce de dentro

À primeira vista, a mensagem da Força parece bastante evidente: ela fala sobre força. Mas não da força física ou da necessidade de dominar pela imposição. Seu verdadeiro significado está no poder que nasce do coração, da mente e do espírito.



A imagem clássica do arcano mostra uma mulher conduzindo um leão apenas com a delicadeza de suas mãos e a coragem de sua presença. Não há correntes, armas ou qualquer demonstração de violência — apenas serenidade, confiança e domínio emocional diante de um desafio que poderia parecer intimidador.



Acima de sua cabeça, o símbolo do infinito representa a fonte inesgotável de força interior que todos carregamos. Mesmo quando acreditamos ter chegado ao limite, A Força nos lembra que sempre existe uma reserva de coragem, resiliência e sabedoria capaz de nos ajudar a seguir em frente.

Este arcano também nos lembra que a maior vitória não acontece sobre o mundo, mas sobre nós mesmos. Ele simboliza a coragem silenciosa, a confiança interior e a capacidade de enfrentar os desafios da vida sem perder a delicadeza.



A verdadeira força não se impõe pela agressividade ou pelo controle, mas pela serenidade de quem conhece o próprio coração.

Fortaleza interior é algo que se constrói todos os dias. Assim como os músculos precisam ser exercitados para permanecer fortes, nossa coragem também precisa ser cultivada continuamente. Cada vez que escolhemos agir em nosso favor, mesmo diante do medo, da insegurança ou dos velhos padrões, fortalecemos quem realmente somos.

Pense por um instante: em que momento da sua vida você se sentiu mais forte? Talvez tenha sido quando precisou recomeçar, superar uma perda, enfrentar uma mudança ou acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Essa pessoa continua existindo dentro de você. Às vezes apenas esquecemos disso.

Todos os dias somos convidados a olhar para nossas sombras, reconhecer nossas fragilidades e escolher, mais uma vez, agir de acordo com nossa essência. A força é uma prática diária, não um destino.

Também é importante compreender que a verdadeira transformação não nasce da culpa ou da vergonha. Mudanças duradouras acontecem quando escolhemos cuidar de nós mesmos com compaixão. Corrigir um comportamento porque nos amamos é muito mais poderoso do que fazê-lo apenas por medo ou autocensura.

Muitas vezes acreditamos que somos definidos pelos nossos erros, pelos nossos medos ou pelos hábitos que repetimos há anos. A Força nos lembra que isso não é verdade. Nenhum comportamento limita quem você realmente é.



Todos os dias existe uma nova oportunidade para fazer escolhas diferentes e conduzir sua vida com mais consciência.

Talvez o primeiro passo pareça difícil. Domar o “leão interior” exige persistência, paciência e confiança. Mas, com o tempo, aquilo que parecia impossível se transforma em uma nova forma de viver. A coragem deixa de ser um esforço e passa a fazer parte da sua natureza.

Nesta semana, escolha três atitudes que reforcem a sua força interior. Pode ser dizer “não” ao que já não faz sentido, confiar mais em si mesmo, abandonar um hábito que o enfraquece ou dar um passo em direção a um sonho adiado. Pequenas decisões, repetidas diariamente, constroem uma vida extraordinária.

A verdadeira força não está em dominar o mundo. Está em conduzir, com amor e consciência, o leão que habita dentro de nós.

A energia da Força nas áreas da vida

Amor

Nos relacionamentos, a carta da Força convida a substituir reações impulsivas por diálogo, empatia e maturidade emocional. Ela mostra que o amor verdadeiro não nasce da necessidade de controlar o outro, mas da capacidade de acolher, compreender e respeitar as diferenças.



Para quem está solteiro, o arcano sugere fortalecer o amor-próprio antes de buscar uma nova relação. Quanto mais você reconhece o seu valor, mais atrai conexões saudáveis e recíprocas.

A entrada de Vênus em Libra favorece a harmonia, o romance e a aproximação. Seu charme e magnetismo estarão em evidência, facilitando novas conexões e fortalecendo os laços existentes. Aproveite essa fase para viver o amor com mais leveza e equilíbrio.

Trabalho e Carreira

No campo profissional, a carta da Força favorece a perseverança, o equilíbrio e a liderança, mostrando que as maiores conquistas serão alcançadas por quem agir com inteligência emocional, estratégia e diplomacia.



Ao longo da semana, situações desafiadoras, mudanças inesperadas ou conversas delicadas poderão testar sua serenidade, mas manter a calma e confiar na própria capacidade fará toda a diferença.



Mais do que as palavras, será sua postura diante das adversidades que transmitirá segurança, fortalecerá sua credibilidade e abrirá caminho para novas oportunidades.

Dinheiro

Nas finanças, A Força fala sobre autocontrole e disciplina. É um excelente período para rever hábitos de consumo, organizar o orçamento e fazer escolhas conscientes pensando no futuro.



A prosperidade não surge apenas por grandes oportunidades, mas principalmente pela capacidade de administrar recursos com responsabilidade. Dominar os impulsos hoje é abrir espaço para uma estabilidade maior amanhã.

A mensagem da Força

A Força nos lembra que o maior poder não está em vencer batalhas externas, mas em conquistar a nós mesmos. Quando aprendemos a conduzir nossos medos, impulsos e inseguranças com serenidade, descobrimos uma coragem que ninguém pode tirar.



Afinal, como dizia Lao Tsé: "Quem vence os outros é forte; quem vence a si mesmo é invencível."

Todos os dias temos a oportunidade de escolher entre alimentar nossos limites ou fortalecer nosso potencial. Cada decisão tomada com consciência aproxima você da sua melhor versão.

Sob a energia da Força, pergunte a si mesmo: o que você precisa domar dentro de si para crescer, qual medo já não merece conduzir suas escolhas e que atitude pode tomar hoje para fortalecer sua vida, seus relacionamentos, sua carreira e sua prosperidade?

A verdadeira força não faz barulho. Ela se revela nas pequenas escolhas diárias, na persistência, na compaixão e na coragem de continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece desafiador. É assim que, pouco a pouco, o leão interior deixa de ser um adversário e se torna um grande aliado.

Seja qual for a situação que esta semana traga, ela será um convite para reconhecer a sua própria força. Isso significa acreditar em si mesmo e confiar que você possui coragem, sabedoria e recursos para enfrentar até os maiores desafios.

Se a vida parecer colocar sua resistência à prova, encare esse momento como uma oportunidade de permanecer firme, preservar seu equilíbrio e não desistir diante das dificuldades. Em vez de “matar um leão por dia”, aprenda a amar o seu. Acontecimentos positivos também podem surgir para lembrar o quanto você cresceu e se tornou mais forte ao longo da sua jornada.

Em qualquer cenário, mantenha a confiança, enfrente seus medos com serenidade e siga em frente com dignidade e determinação. Nem sempre será possível controlar as circunstâncias ou as atitudes das outras pessoas, mas você sempre poderá confiar na sua capacidade de responder a cada desafio com coragem, equilíbrio e fidelidade a si mesmo.

Como diria Obi-Wan Kenobi, em Star Wars: "Que a Força esteja com você." Neste mês, essa mensagem ganha um significado especial: que a Força do Tarô inspire a força que existe dentro de você.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão