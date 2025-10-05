Aposta de MS acerta 5 números e leva R$ 126 mil na Mega Sena

Aposta, de Ponta Porã (MS), acertou cinco números e levou nada mais nada menos que R$126.058,80 na Mega Sena, concurso 2923, deste sábado (4).

A aposta é um bolão, de 20 cotas, feita fisicamente na Lotérica Boa Sorte, em Ponta Porã, município localizado a 314 quilômetros de Campo Grande. Com a divisão do prêmio em 20 partes, cada um leva 6,3 mil.

Ao todo, 49 apostas de Mato Grosso do Sul ganharam prêmios na Mega Sena 2923, sendo uma de R$ 63.029,43, uma de R$126.058,80 e outras 47 de R$1.096,00 cada.

Os municípios de MS premiados são:

Campo Grande, Ponta Porã, Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Coxim, Deodápolis, Dourados, Jardim, Juti, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Confira o resultado da Mega-Sena 2923, deste sábado (4):

39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte (SP) e transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal no canal oficial do Youtube.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43

4 acertos

2.749 apostas ganhadoras, R$ 1.096,01

Próximo sorteio: Mega-Sena 2924

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2924.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).