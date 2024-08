BNDES dobra crédito ao setor produtivo de MS em 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dobrou o volume de dinheiro emprestado a tomadores de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2024, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Segundo o banco, as aprovações de crédito para empresas do Estado totalizaram R$ 1,62 bilhão no primeiro semestre deste ano, quantia 109% superior à verificada no mesmo período de 2023.

Em todo o Brasil os empréstimos do banco também aumentaram. As aprovações de crédito superaram os valores dos últimos seis anos, e atingiram R$ 66,5 bilhões, um aumeto de 83% quando comparado ao mesmo período de 2023.

Para onde foi o dinheiro?

Os créditos liberados pelo BNDES em Mato Grosso do Sul, segundo o banco, foram para setores importantes da economia local. Veja a distribuição:

- Indústria: R$ 800 milhões

- Infraestrutura: R$ 330 milhões

- Agropecuária: R$ 370 milhões

- Comércio e Serviços: R$ 120 milhões.

Do número citado acima, somente as micro, pequenas e médias empresas tomaram R$ 690 milhões.

Todos os recursos liberados para a indústria são para uma única empresa, a cooperativa Copasul, de Naviraí.

A empresa vai construir sua primeira indústria de processamento de soja na cidade, distante 350 quilômetros de Campo Grande. Com o investimento de R$ 800 milhões na nova esmagadora de soja, a capacidade de processamento no Estado vai saltar das atuais 14,5 mil toneladas para 17,5 mil toneladas diárias,um incremento de 20%

“O BNDES tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do país. No governo do presidente Lula, nossa atuação objetiva reduzir as desigualdades regionais, fortalecendo as empresas com a ampliação do acesso ao crédito e, com isso, gerar empregos cada vez mais qualificados e renda”, explica o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o BNDES ampliou as aprovações de crédito no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 8,2 bilhões, valor superior ao ano 2023, quando o montante foi de R$ 5,3 bilhões.

Houve incremento das aprovações em todos os setores: R$ 3,7 bilhões para a agropecuária (R$ 3,4 bilhões em 2023), R$ 1,7 bilhão no setor de comércio e serviços (R$ 674,3 milhões em 2023), R$ 1,3 bilhão para a indústria (R$ 683,1 milhões em 2023) e R$ 1,5 bilhão para infraestrutura (R$ 608 milhões em 2023). Na região, as aprovações para as micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 5,5 bilhões, crescimento de 31% em relação a 2023.

