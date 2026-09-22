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Bolívia amplia Canal Tamengo e pode dar escala à hidrovia de MS

Projeto prevê dobrar movimentação de cargas e aumentar fluxo pelo corredor hidroviário que passa por Corumbá

Rodolfo César, de Corumbá

22/09/2026 - 07h55
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A Bolívia pretende dobrar a movimentação de cargas pelo Canal Tamengo, na fronteira com Corumbá, em um movimento que pode dar maior escala à Hidrovia do Paraguai e fortalecer o corredor logístico de Mato Grosso do Sul. 

O projeto de concessão prevê elevar de 2 milhões para 4 milhões de toneladas por ano o volume transportado pelo trecho boliviano, com potencial de chegar a 7 milhões de toneladas e garantir navegação durante os 365 dias do ano.

A ampliação da capacidade do canal pode aumentar o fluxo de embarcações, cargas e serviços portuários na região de fronteira e reforçar a importância de Corumbá como ponto estratégico do corredor hidroviário que conecta a Bolívia ao Oceano Atlântico. O Canal Tamengo é ligado ao Rio Paraguai e integra a Hidrovia Paraguai-Paraná, utilizada para o transporte internacional de mercadorias.

O projeto foi levado adiante pela Prefeitura de Puerto Quijarro, município que fica na divisa com o Brasil e abriga duas das principais estruturas portuárias de importação e exportação do país vizinho.

Todas essas medidas que envolvem a concessão no Canal Tamengo em território boliviano avançaram na segunda quinzena deste mês, depois de reunião entre a Prefeitura de Puerto Quijarro e executivos da Agência Nacional de Portos e Navegação (Anpyn), da Argentina.

Esse encontro ocorreu neste mês como uma tentativa de agilizar os trâmites burocráticos e técnicos para conseguir formatar um modelo de negócio a ser implantado no tramo.

O prefeito de Puerto Quijarro, Sócrates Antelo Francoso, ainda confirmou que está em discussão um convênio com a agência argentina para tentar garantir a estruturação de um projeto de concessão do Canal Tamengo nos moldes do que já ocorre naquele outro país.

“Queremos uma ajuda técnica deles para realizar a consultoria e o projeto de concessão. Estamos trabalhando com eles, pois possuem a experiência de atuar em mais de 1,3 mil quilômetros de hidrovia. Quero ter esse material para que seja levado ao governo nacional e subsidiar o debate e permitir que haja a concessão”.

A navegação no Canal Tamengo sofre pressão maior do que no Rio Paraguai. Quando a hidrovia no Brasil acaba tendo o nível reduzido, em média, por três meses no ano de forma a prejudicar a navegação comercial, na Bolívia esses períodos acabam ficando um pouco maiores em razão do fluxo de escoamento da água.

Além dos fatores econômicos, como argumentação que vem sendo tratada no país vizinho, a proposta de concessão tem justificativa pelo fato de que há necessidade de ações de compensação para Puerto Quijarro, e isso envolveria melhorias no trecho de navegação boliviano da Hidrovia Paraguai-Paraná.

“Nós temos os problemas de caminhões usando nossas vias, criando congestionamento no nosso tráfego, causam danos no pavimento. Temos todas essas situações e nenhuma compensação. No caso de outros municípios com exploração mineral [na Bolívia], há um tipo de compensação”, detalhou Sócrates Antelo, em entrevista após ter conversado com o presidente Rodrigo Paz.

O governo nacional da Bolívia, neste ano, tratou sobre a importância de potencializar o acesso ao mar do país via Canal Tamengo. O Ministério da Defesa fez visita técnica a Puerto Quijarro, em março. 

“Com a funcionamento deste porto, começará a crescer toda a atividade econômica. Vão chegar investimentos, comerciantes, barcaças, rebocadores e tudo o que envolve um movimento portuário”, comentou o ministro de Defesa da Bolívia, Marcelo Salinas, na época, via comunicado oficial. O país vizinho não tem saída direta para o mar.

CENÁRIO

As tratativas na Bolívia para a concessão de hidrovia caminham, enquanto do lado brasileiro ainda há várias incertezas sobre o processo. O Tribunal de Contas da União (TCU) cobrou o governo brasileiro de realizar um acordo envolvendo o Paraguai e a Bolívia para garantir alinhamento de uso da hidrovia pelos três países. 

Esse documento ainda não está formatado e o governo brasileiro ainda teve desavenças diplomáticas com o Paraguai depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez comentários sobre a Guerra do Paraguai e a possibilidade de o país vizinho invadir o Brasil.

Além disso, estudos do TCU apontaram que o governo precisa estruturar melhor os dados sobre a hidrovia e seu uso, bem como ter melhor alinhadas as questões ambientais e impactos que o Pantanal sofreria com dragagens do Rio Paraguai.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3011, segunda-feira (21/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/09/2026 08h27

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3011 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 10.804,72)
  • 4 acertos - 656 apostas ganhadoras (R$ 150,58)
  • 3 acertos - 14.097 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 5.186,27)
  • 4 acertos - 1.007 apostas ganhadoras (R$ 98,09)
  • 3 acertos - 18.584 apostas ganhadoras (R$ 2,65)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3011 são:

Primeiro sorteio: 24 - 40 - 17 - 18 - 19 - 29

Segundo sorteio: 50 - 30 - 10 - 19 - 06 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3012

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3012. O valor da premiação está estimado em R$ 5,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2978, segunda-feira (21/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/09/2026 08h26

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 56.477,94)
  • 18 acertos - 49 apostas ganhadoras (R$ 2.881,53)
  • 17 acertos - 466 apostas ganhadoras (R$ 302,99)
  • 16 acertos - 2728 apostas ganhadoras (R$ 51,75)
  • 15 acertos - 12384 apostas ganhadoras (R$ 11,40)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2978 são:

  •  54 - 07 - 71 - 90 - 21 - 85 - 09 - 58 - 30 - 34 - 76 - 92 - 43 - 65 - 60 - 06 - 78 - 22 - 02 - 91 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2979

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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