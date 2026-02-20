Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Relação internacional

Brasil e Índia avançam em cooperação agrícola, diz Ministério da Agricultura

De acordo com a pasta, os ministros trataram sobre bioinsumos, mecanização, inteligência artificial aplicada ao campo e complementaridade produtiva entre os países durante agenda

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/02/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o ministro da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores da Índia, Shri Shivraj Singh Chouhan, discutiram nesta sexta-feira, 20, o fortalecimento da cooperação agrícola e a ampliação das relações comerciais entre os dois países, informou o Ministério da Agricultura, em nota.

A agenda integra a missão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova Délhi.

De acordo com a pasta, os ministros trataram sobre bioinsumos, mecanização, inteligência artificial aplicada ao campo e complementaridade produtiva entre os países.

Nessas áreas, a cooperação técnica entre os países deve incluir troca de conhecimento, pesquisa e estímulo a soluções tecnológicas adaptadas às realidades tropicais.

Fávaro afirmou que foi aberto espaço para "avanços concretos" no comércio bilateral de produtos agropecuários.

"Tratamos da ampliação das relações comerciais. O Brasil está pronto para abrir a romã para importar da Índia e também para receber a noz macadâmia produzida aqui. Como contrapartida, buscamos a abertura do feijão-guandu, além de ampliar oportunidades para a carne de frango brasileira e a erva-mate", disse o ministro.

Já Teixeira destacou o potencial de cooperação em melhoramento genético, mecanização e inovação, citando a atuação de empresas brasileiras atuando na área de genética bovina no mercado indiano.

O Brasil exportou 4,814 milhões de toneladas de produtos agropecuários para a Índia em 2025, com geração de receita de US$ 3,210 bilhões, segundo dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.

Atualmente, a pauta é concentrada na comercialização de açúcar, óleo de soja e algodão.

Já as importações brasileiras de produtos agropecuários indianos alcançaram 100,816 mil toneladas no ano passado, com desembolso de US$ 304,487 milhões, em especial de fios, linhas e produtos têxteis de algodão, cebolas secas, óleos vegetais, óleos essenciais e especiarias.

 

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6957, sexta-feira (20/02)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/02/2026 20h00

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6957 da Quina na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6957 são:

  • 74 - 14 - 18 - 67 - 11

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6958

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 21 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6958. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2927, sexta-feira (20/02)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/02/2026 20h00

Compartilhar
Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2927 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2927 são:

Primeiro sorteio

  • 27 - 30 - 24 - 34 - 07 - 19

Segundo sorteio

  • 08 - 44 - 06 - 12 - 09 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2928

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 23 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2928. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2974, quinta-feira (19/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2974, quinta-feira (19/02): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6956, quinta-feira (19/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6956, quinta-feira (19/02): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)

5

Golpe por telefone desvia mais de R$ 600 mil do Sicredi em MS
Crime digital

/ 17 horas

Golpe por telefone desvia mais de R$ 600 mil do Sicredi em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 22 horas

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 1 dia

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 1 semana

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?