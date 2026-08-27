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Campo Grande deve crescer acima da média de MS e do Brasil em 2026

Projeção para o PIB da Capital é de alta de 2,5%, sustentada por serviços, empregos e avanço das exportações

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

27/08/2026 - 16h30
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A projeção de crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Campo Grande em 2026, adiantada pelo Correio do Estado em matéria publicada ontem (26), é sustentada por uma série de indicadores econômicos que mostram avanço na Capital ao longo do ano. A estimativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades) coloca Campo Grande acima das projeções para Mato Grosso do Sul, de 1,9%, e para o Brasil, de 2%.

A estimativa coloca a economia da Capital 0,6 ponto percentual acima da previsão para o Estado e 0,5 ponto percentual acima da expectativa nacional. Os números, no entanto, ainda são projeções e dependem do desempenho da economia nos próximos meses.

Entre os indicadores que ajudam a desenhar o cenário estão a geração de empregos, o peso do setor de serviços, o avanço da construção civil, o crescimento da base empresarial e o desempenho do comércio exterior.

Os serviços, principal atividade econômica de Campo Grande, respondem por 82,4% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do município. O setor também liderou a criação de empregos formais no primeiro semestre, com saldo positivo de 2.088 vagas.

De janeiro a junho, Campo Grande registrou saldo de 3.541 empregos com carteira assinada, chegando a um estoque de 236.695 vínculos formais. A construção civil aparece como outro destaque, com 1.467 novos postos no período.

A Capital também chegou a julho com 149.147 empresas ativas, número 44,62% superior ao registrado em 2020. Os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte representam 94,55% dos CNPJs ativos no município.

No comércio exterior, as exportações de Campo Grande somaram US$ 462,47 milhões no primeiro semestre, alta de 40,24% em comparação com o mesmo período de 2025. O saldo da balança comercial chegou a US$ 252,23 milhões, segundo o boletim.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Ademar Silva Junior, a previsão para o PIB deve ser analisada em conjunto com os demais dados. “A projeção de crescimento do PIB é um indicador importante, mas precisa ser analisada junto com os demais dados. Temos geração de empregos, crescimento da base empresarial, fortalecimento do setor de serviços e avanços no comércio exterior.”

Apesar do crescimento projetado, os dados não permitem atribuir o avanço da economia diretamente às medidas adotadas pela Prefeitura, como sugere o texto divulgado pela administração municipal. O boletim reúne indicadores econômicos e também lista iniciativas de desburocratização e digitalização, mas não apresenta uma mensuração que estabeleça relação direta de causa e efeito entre essas políticas e a previsão de crescimento de 2,5%.

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2968, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2026 08h44

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2968 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 712,5 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 174.781,39)
  • 18 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 1.883,42)
  • 17 acertos - 495 apostas ganhadoras, (R$ 220,68)
  • 16 acertos - 2613 apostas ganhadoras, (R$ 41,80)
  • 15 acertos - 11059 apostas ganhadoras, (R$ 9,87)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2968 são:

  • 48 - 13 - 92 - 65 - 43 - 05 - 63 - 44 - 60 - 95 - 74 - 56 - 00 - 19 - 30 - 16 - 35 - 02 - 38 - 76

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 891, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2026 08h42

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 891 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 17.398,53)
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$ 1.021,43)
  • 4 acertos - 1.097 apostas ganhadoras, (R$ 67,97)
  • 3 acertos - 10.520 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 891 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 892

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 892. O valor da premiação está estimado em R$ 6,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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