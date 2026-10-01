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Dinheiro dos aposentados

Campo Grande pode perder dinheiro aplicado no Banco Master

Em petição dura, liquidante pede julgamento antecipado para derrubar retenção milionária dos consignados dos servidores na Justiça, ameaçando a estratégia da prefeitura da Capital e do IMPCG para reaver recursos investidos no banco de Vorcaro

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

01/10/2026 - 06h40
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A tentativa da Prefeitura de Campo Grande e do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) de reaver rapidamente os R$ 1,42 milhão aplicados no Banco Master sofreu uma forte ofensiva na Justiça.

Em petição recente protocolada na 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande, o liquidante da instituição privada endureceu o tom e pediu o julgamento antecipado do mérito para derrubar a retenção de empréstimos consignados obtida pelo Município. Caso a Justiça atenda ao pedido da massa falida, a administração municipal pode perder a garantia cautelar e ir parar no fim da fila do concurso geral de credores, arrastando por anos a recuperação do dinheiro público.

O impasse envolve o montante de R$ 1,42 milhão retido judicialmente no fim de 2025. A quantia refere-se às parcelas de empréstimos consignados descontadas em folha dos servidores e pensionistas municipais que deveriam ter sido repassadas ao banco.

Para evitar o prejuízo decorrente da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025, o Município e o IMPCG obtiveram uma liminar para depositar o valor em conta judicial, buscando compensar as perdas com uma Letra Financeira adquirida em abril de 2024 – investimento original de R$ 1,20 milhão feito na gestão da ex-presidente do instituto e atual vice-prefeita Camilla Nascimento.

No entanto, no pedido mais recente analisado pelo Judiciário, a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda., liquidante do banco de Daniel Vorcaro, sustenta que o abatimento direto fora do procedimento administrativo é inviável. Na peça, a defesa classifica a manobra municipal sem rodeios ao pontuar que “a pretensão dos Autores é manifestamente ilegal, causa enormes prejuízos [que podem se tornar irreversíveis] a todos que foram prejudicados pelo Banco Master e não atende aos interesses dos pensionistas mutuários dos empréstimos consignados”, disse a petição do banco.

Rejeitando a tese da prefeitura de que os valores seriam receitas públicas protegidas por preferência, a representação legal da massa liquidanda sustenta que “simplesmente inexiste direito prévio e preferencial do IMPCG à restituição de qualquer valor”, afirmou o liquidante no documento.

A defesa reforça que não há simetria jurídica entre as partes para autorizar o encontro de contas e que “não há possibilidade de compensação de créditos, seja porque não há simultaneidade de obrigações, seja porque não há identidade entre as figuras de credor e devedor, seja porque os créditos envolvidos são de naturezas diferentes”, atestou a peça defensiva.

A postura intransigente do liquidante acusa diretamente o Município de tentar se beneficiar indevidamente em detrimento dos demais credores da instituição falida. A petição assinala que “não é dado ao pretenso credor – ao arrepio do procedimento de Liquidação Extrajudicial – decidir sponte própria pela existência e classificação de seu crédito como extraconcursal e utilizá-lo para compensação com seus débitos”, enfatizou a defesa do banco. 

O documento ataca frontalmente a estratégia da Procuradoria-Geral do Município de Campo Grande ao declarar que a ação representa uma “tentativa deliberada e consciente de (com o perdão da expressão) atropelar a Liquidação Extrajudicial – violando prerrogativas legais do Liquidante e do Banco Central – sob a falsa premissa de defesa de patrimônio previdenciário”, acusou o liquidante.

Para selar o destino da verba de forma célere, a casa bancária cobrou o encerramento imediato do processo sem produção de novas provas, sustentando que “tratando a lide de matérias exclusivamente jurídicas e que podem ser deliberadas com base no arcabouço fático-probatório já colacionado aos autos, é caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, inciso I, e 356, II, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória”, alegou a petição.

Se o juiz julgar o pedido improcedente, o depósito judicial de R$ 1,42 milhão será revertido para a massa falida. Como as Letras Financeiras não possuem proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), a Prefeitura de Campo Grande perderá o trunfo da retenção e terá de habilitar o crédito na fila geral da liquidação extrajudicial. 

PF investiga o caso; vice-prefeita é alvo 

Paralelamente ao esforço da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do IMPCG em reaver o crédito investido no Banco Master por decisão da ex-diretora do instituto e atual vice-prefeita Camilla Nascimento, há uma investigação da Polícia Federal (PF), da qual Camilla foi um alvo com outras pessoas.

A investigação criminal sobre o aporte efetuado na instituição bancária ganhou força a partir de um relatório de auditoria direta elaborado pela Coordenação-Geral de Auditoria do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (DRPPS), vinculado ao Ministério da Previdência Social. 

O documento oficial apontou indícios de que servidores envolvidos no processo decisório descumpriram normas técnicas e administrativas ao autorizarem a aplicação de R$ 1,20 milhão do Fundo previdenciário municipal em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master, expondo o patrimônio público a riscos desnecessários. 

A PF deflagrou a Operação Presciência no dia 25 de agosto, cumprindo seis mandados de busca e apreensão na sede do IMPCG e executando o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados por determinação da 3ª Vara Federal de Campo Grande.

A investigação mira a sua atuação direta durante o período em que exercia a Presidência do Instituto Previdenciário, momento em que foi autorizada e contratada a aquisição dos títulos do banco de Daniel Vorcaro. As autoridades federais apuram a responsabilidade administrativa e criminal dos gestores da época pela alocação dos recursos públicos sem a observância rigorosa das exigências e salvaguardas regulamentares.

O ex-vereador e sindicalista Marcos Tabosa, na época da operação, adotou postura de otimismo cauteloso frente aos desdobramentos cíveis e criminais. Em declarações recentes concedidas na data da operação da PF, o dirigente procurou distanciar a atual gestão de eventuais ilícitos e afirmou confiar na recuperação integral dos valores investidos. 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 905, quarta-feira (30/09)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/09/2026 20h20

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 905 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 905 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 8
  • Coluna 2: 2
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 7
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 9
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O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 906

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 1 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 906. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3015, quarta-feira (30/09)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/09/2026 20h15

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3015 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 3015 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 18 - 15 - 11 - 29 - 43 

Segundo sorteio

  • 34 - 10 - 07 - 01 - 25 - 27 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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