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Campo Grande cria 3,5 mil empregos e tem o 4º menor desemprego entre capitais

Capital encerra junho com 236,7 mil trabalhadores com carteira assinada, amplia participação dos jovens no mercado e mantém economia impulsionada pelos setores de serviços e construção civil, aponta Boletim Econômico.

Welyson Lucas

05/08/2026 - 17h57
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Campo Grande encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.541 empregos formais e passou a figurar entre as quatro capitais brasileiras com menor taxa de desemprego, segundo o Boletim Econômico da Prefeitura.

Campo Grande encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.541 empregos formais e passou a figurar entre as quatro capitais brasileiras com menor taxa de desemprego, segundo o Boletim Econômico da Prefeitura. - Foto: Divulgação

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Campo Grande consolidou sua posição entre as capitais brasileiras com melhor desempenho no mercado de trabalho ao encerrar o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.541 empregos formais, mantendo uma das menores taxas de desemprego do país.

O resultado elevou para 236.695 o número de trabalhadores com carteira assinada na Capital e colocou o município na quarta colocação nacional entre as capitais com menor taxa de desocupação, atrás apenas de Palmas (TO), Vitória (ES) e Curitiba (PR). 

Os dados constam na 56ª edição do Boletim Econômico de Campo Grande, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que apresenta um panorama da economia local até o fim de junho.

Além do desempenho do emprego, o levantamento aponta expansão da atividade econômica, crescimento do número de empresas, fortalecimento do comércio exterior e avanço da arrecadação municipal. 

De acordo com o estudo, a taxa de desocupação da Capital permaneceu em 4,1% no primeiro trimestre deste ano, repetindo o índice registrado no mesmo período de 2025.

Em números absolutos, Campo Grande contabiliza 21 mil pessoas desocupadas, enquanto a população ocupada alcançou 498 mil trabalhadores, dos quais quase metade atua no mercado formal.

O nível de ocupação chegou a 63,8%, e o contingente de pessoas em situação de subutilização caiu de 43 mil para 38 mil, reduzindo a taxa de subutilização de 8,6% para 7,2% em um ano. 

A prefeita Adriane Lopes afirmou que os indicadores refletem as políticas adotadas pela administração municipal para reduzir a burocracia, atrair novos investimentos e criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo.

Segundo ela, o desempenho de Campo Grande entre as quatro capitais com menor taxa de desemprego do país demonstra o fortalecimento da economia local e a ampliação das oportunidades de trabalho, renda e qualidade de vida para a população.

Serviços lideram geração de vagas

O setor de serviços foi novamente o principal responsável pela criação de empregos formais em Campo Grande. Entre janeiro e junho, o segmento abriu 2.088 vagas, respondendo pela maior parte do saldo positivo do semestre.

A construção civil aparece em seguida, com 1.467 novos postos de trabalho, reforçando o bom momento vivido pelo setor imobiliário e de infraestrutura.

Também contribuíram para o resultado positivo a indústria, com saldo de 350 empregos, e a agropecuária, que gerou 269 vagas. Na contramão, o comércio acumulou fechamento líquido de 633 postos ao longo dos seis primeiros meses do ano. 

Somente em junho, a Capital registrou saldo de 303 empregos formais. Naquele mês, o comércio liderou as admissões líquidas com 265 vagas, seguido da indústria (159), serviços (109) e agropecuária (48). A construção civil foi o único setor a apresentar resultado negativo no período, com fechamento de 278 postos. 

Com o desempenho acumulado do semestre, Campo Grande alcançou 236.695 vínculos formais ativos, número 23,2% superior ao registrado antes da pandemia, em dezembro de 2019, quando o estoque era de 192.055 empregos com carteira assinada.

Na comparação, foram criados 44.640 novos postos formais em pouco mais de seis anos. 

Hoje, o setor de serviços concentra 125.407 trabalhadores formais, seguido pelo comércio (59.817), indústria (26.411), construção civil (18.523) e agropecuária (6.537). 

Jovens puxam as contratações

O boletim também revela que os jovens continuam sendo os principais beneficiados pela expansão do mercado de trabalho.

Das 3.541 vagas abertas entre janeiro e junho, 1.892 foram ocupadas por trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos, faixa etária que liderou as admissões líquidas.

Outros 977 postos foram preenchidos por adolescentes de até 17 anos, enquanto as faixas entre 30 e 39 anos e 40 e 49 anos registraram saldos positivos de 324 e 285 vagas, respectivamente. 

Sob o aspecto da escolaridade, o maior número de oportunidades foi destinado a profissionais com ensino médio completo, grupo que respondeu por 1.847 empregos, seguido pelos trabalhadores com ensino superior completo, que conquistaram 1.060 vagas. 

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, afirmou que os números evidenciam uma economia cada vez mais dinâmica e preparada para gerar oportunidades.

Segundo ele, a expressiva participação dos jovens nas contratações demonstra que o mercado de trabalho está absorvendo novos profissionais e ampliando as perspectivas para quem busca o primeiro emprego, fator que contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico de Campo Grande.

Economia diversificada sustenta crescimento

Segundo o boletim, o desempenho do mercado de trabalho está diretamente relacionado ao fortalecimento da economia local, especialmente do setor de serviços, responsável por 82,4% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do município.

A Semades estima crescimento de aproximadamente 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Campo Grande em 2026, impulsionado também pela construção civil e pelos efeitos da Lei Municipal de Liberdade Econômica, que simplificou a abertura de empresas e reduziu a burocracia para centenas de atividades econômicas. 

O estudo ainda mostra que Campo Grande possui atualmente 149.147 empresas ativas, número 44,6% superior ao registrado em março de 2020, evidenciando a expansão da atividade empresarial na Capital. O setor de serviços concentra quase 59% dos estabelecimentos existentes no município. 

Embora tenha apresentado um dos menores índices de desemprego do país, Campo Grande ocupa a 16ª posição no ranking nacional de geração proporcional de empregos formais entre as capitais, considerando a variação relativa do estoque de trabalhadores.

O levantamento destaca, porém, que a Capital mantém trajetória de crescimento sustentado, apoiada principalmente pelos setores de serviços e construção civil, que continuam liderando a criação de vagas formais em 2026.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 882, quarta-feira (05/08)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

05/08/2026 20h21

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 882 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 882 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

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O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 883

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 7 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 883. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2992, quarta-feira (05/08)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

05/08/2026 20h16

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2989 são:

Primeiro sorteio

  • 16 - 30 - 21 - 10 - 14 - 31 

Segundo sorteio

  • 35 - 34 - 38 - 02 - 48 - 11

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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