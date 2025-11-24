Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

SUPERENDIVIDADOS

Centenas de servidores caíram em "armadilha" do Banco Master

Banco liquidado deixa calote em fundos de pensão e uma carteira repleta de pessoas insolventes, alvo de juros abusivos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

24/11/2025 - 08h00
Só este ano, pelo menos 270 pessoas, a maioria composta de servidores do município de Campo Grande, ajuizaram processos na Justiça contra o Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central do Brasi na terça-feira, alegando dívidas impagáveis e a condição denominada “superendividamento”, uma insolvência da pessoa física.

Ao longo da semana, depois que o banco foi liquidado e seu presidente, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal (PF), o assunto pairava sobre os credores da instituição bancária – entre eles o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

Logo, o Correio do Estado verificou o outro lado, o dos devedores do Banco Master, e encontrou, só em Campo Grande, um total de 272 ações ajuizadas somente este ano, de pessoas alegando dificuldades em pagar juros abusivos, mostrando dívidas impagáveis e, o pior, uma armadilha que levava o servidor a pensar que estava entrando em um crédito consignado, mas, na verdade, estava sacando dinheiro do cartão de crédito, pagando apenas o valor mínimo descontado em seu salário e vendo essa dívida explodir pelo uso do crédito rotativo do Banco Master.

É o caso da agente comunitária de saúde R. E. S. A., que tem um salário de R$ 3.703,67, mas vinha tendo descontos de R$ 3.157,35, sobrando apenas R$ 546 de seu pagamento à sua disposição.

A maior parte do valor retido pela prefeitura do salário da servidora é pelo Banco Master, que no ano passado, com apoio do próprio Município, ofereceu o produto Credcesta a seus servidores, que não passava de um cartão de crédito comum, cujos descontos poderiam ser feitos diretamente na folha do servidor, mediante juros abusivos.

DENÚNCIA

O Correio do Estado chegou a denunciar a armadilha à qual os servidores do município estavam sendo submetidos em julho do ano passado. A reportagem foi anexada neste processo da servidora, o mais recente do Judiciário de Mato Grosso do Sul de devedores do Banco Master.

Para poder ampliar o número de servidores com acesso à Credcesta, que nada mais era que um cartão de crédito com juros mensais de pelo menos 4,5% ao mês, o Município reajustou no ano passado a margem de empréstimos consignados em 15%.

Com isso, houve uma enxurrada de agentes financeiros oferecendo empréstimos a servidores negativados. Os juros e o status de cartão de crédito eram omitidos. A venda era de um empréstimo consignado, embora o dinheiro vivo que os servidores sacavam nada mais fosse que o limite do próprio cartão.

Para piorar, o desconto consignado em folha é apenas do pagamento mínimo, o que coloca o servidor em crédito rotativo, fazendo sua dívida disparar.

Agora, a servidora está com uma dívida crescente, mesmo depois de a prefeitura ter tornado sem efeito, em maio do ano passado, o convênio firmado em maio de 2023.

Mesmo sem poder utilizar o cartão, a servidora tem descontados todos os meses R$ 385 pelo Banco Master. A dívida desta servidora ainda é baixa diante de outros casos, como o de um servidor que viu uma dívida de R$ 20 mil saltar para mais de R$ 100 mil.

Porém, ela pede a suspensão unilateral do contrato com o Banco Master e o fim do recolhimento pela Prefeitura de Campo Grande, por ultrapassar a margem consignada permitida por lei. Ainda não houve decisão.

“Importante destacar que o cartão Credcesta foi amplamente ofertado aos servidores públicos municipais, sendo a única opção viável de crédito consignado após a restrição imposta pela prefeitura municipal ao acesso a outras modalidades de consignados convencionais. Esse cenário forçou muitos servidores, incluindo a autora, a aderirem ao cartão, sem plena ciência das condições desvantajosas que o contrato impunha”, afirma a advogada da vítima, Laís Fujimori.

A advogada ainda complementa em seu pedido feito ao Judiciário:

“Atualmente, a autora encontra-se em situação de endividamento progressivo e eterno, onde o desconto mensal não reduz a dívida principal, mas apenas cobre encargos financeiros abusivos, mantendo-a aprisionada a um contrato flagrantemente lesivo. A prática da instituição financeira caracteriza abuso de direito, onerosidade excessiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor, tornando imperiosa a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual”.

Assim como essa agente de saúde, outra servidora pública, I. V. S. L., também tem uma dívida crescente, mas apenas atendeu o vendedor e nunca sequer utilizou o cartão. Mesmo sem ter feito saque algum ou qualquer compra, ela tem descontados todos os meses, pelo Banco Master, R$ 265.

Apesar da liquidação do banco, tecnicamente as dívidas impagáveis permanecem. A obrigação desses servidores continua, a não ser que consigam sair na Justiça da armadilha a que foram submetidos.

“A pessoa continua devendo e tendo que pagar a dívida. O banco está em liquidação, e o interventor do Banco Central exigirá o pagamento, como foi contratado”, explicou o advogado André Borges.

OUTRA PONTA

É com os altos juros cobrados de pessoas superendividadas, quase insolventes, que o Banco Master tinha seu rendimento. Do outro lado, oferecia há um ano uma remuneração de até 140% do CDI para captar recursos por meio de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs).

Seria também dos altos juros cobrados desses servidores que o Banco Master também pretendia remunerar os fundos de pensão dos quais captou dinheiro, como o IMPCG.

Há pouco mais de um ano, o instituto aplicou R$ 1,2 milhão em letras emitidas pelo Banco Master e que não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Talvez nunca mais os aposentados de Campo Grande vejam esse dinheiro, muito menos os rendimentos.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 305, sábado (22/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/11/2025 09h15

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 305 da + Milionária na noite deste sábado, 22 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, R$ 25.281,01
  • 4 acertos + 2 trevos - 33 apostas ganhadoras, R$ 2.273,01
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 526 apostas ganhadoras, R$ 142,60
  • 3 acertos + 2 trevos - 727 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo - 5570 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos - 6247 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo - 44776 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 305 são:

  • 47 - 16 - 04 - 10 - 34 - 40
  • Trevos sorteados: 4 e 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 306

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/11/2025 08h45

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2322 da Timemania na noite deste sábado, 22 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 14 apostas ganhadoras, R$ 40.571,42
  • 5 acertos - 561 apostas ganhadoras, R$ 1.446,39
  • 4 acertos - 10.553 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 99.501 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: POUSO ALEGRE /MG - 22.196 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2322 são:

  • 40 - 37 - 72 - 07 - 12 - 27 - 04
  • Time do coração: 63 (Pouso Alegre-MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2323

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 25 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 2323. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

