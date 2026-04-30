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volta do prejuízo

Ás vésperas de tarifaço no pedágio da BR-163, Motiva anuncia prejuízo

Balanço da Motiva, divulgado nesta quarta-feira (29), revela recuo de 2,6% no movimento e prejuízo de R$ 1 milhão no primeiro trimestre

Neri Kaspary

Neri Kaspary

30/04/2026 - 19h20
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Depois de contabilizar lucro líquido de R$ 21,1 milhões no primeiro trimestre do ano passado, a concessionária Motiva Pantanal fechou os primeiros três meses de 2026 com prejuízo de R$ 1 milhão, conforme balanço do grupo Motiva publicado nesta quarta-feira (29).

O prejuízo foi anunciado às vésperas do provável tarifaço que deve ocorrer depois da relicitação, concluída em leilão da B3 em maio do ano passado.

Uma das explicações para o resultado ruim deste primeiro trimestre é a queda de 2,6% no número de veículos que passaram nas nove praças de pedágio. Nos três primeiros meses do ano passado foram 13,416 milhões de veículos (eixos).

Em igual período deste ano, o total caiu para 13,017 milhões. Por conta disso, o faturamento com a cobrança de pedágio recuou de R$ 108 milhões para R$ 107 milhões.

Esta queda, segundo os dados do balanço do grupo Motiva, poderia ter sido compensada pelo reajuse de 5,53% nas tarifas em meados de junho de 2025. Mas, a partir de agosto, todos os motoristas que utilizam TAG para cobrança automática da tarifa têm direito a 5% de desconto, que entrou em vigor depois da assinatura do contrato de repactuação. 

E por conta deste novo contrato, assinado em agosto, a concessionária retomou os investimentos na principal rodovia de Mato Grosso do Sul, que estavam suspensos havia quase dez anos. Somente no primeiro trimestre foram R$ 119 milhões. 

Eles começaram em julho do ano passado e em meados de abril foi liberado um trecho de quase dois quilômetros de terceira faixa, próximo da divisa com o Paraná, na altura dos quilômetros 7 e 10. O novo contrato prevê ao menos 147 quilômetros de faixa adicional. 

No balanço trimestral a Motiva informa que ao longo do primeiro trimestre fez 160 obras de melhorias, em equipamentos e no ativo financeiro. Próximo Naviraí, Campo Grande, Bandeirantes, Jaraguari e Coxim estão em andamento obras de duplicação.  O contrato prevê que pelo menos 203 quilômetros terão de ser duplicatos. Atualmente, cerca de 150 quilômetros contam com esta benfeitoria.

Até o começo do ano passado os prejuízos faziam parte da rotina dos balanços da CCR MSVia (atualmente Motiva Pantanal). A principal explicação era que  desde meados de 2021 a empresa contabilizava apenas 47,3% daquilo que faturava. O restante era depositado em uma conta separada.

Mas, a partir de dezembro de 2024 passou a ser contabilizado o faturamento real daquilo que era arrecadado nos pedágios e durante todo o ano passado a empresa noticiou lucro liquido de R$ 558,2  milhões. Nos 12 meses de 2024 a empresa reportou aos seus acionista um prejuízo de R$ 376,5 milhões. 

PROVÁVEL TARIFAÇO

Mas, o novo contrato prevê que em meados deste ano ocorra uma espécie de tarifaço na cobrança do pedágio, que hoje está na casa dos R$ 8,20 a cada 100 quilômetros. o contrato de repactuação, assinado em agosto do ano passado, diz que a tarifa poderá dobrar depois que estiveram concluídos os principais investimentos, como duplicações e instalação de terceira faixa. 

Porém, um tereço des percentual poderá ser aplicado já após o primeiro ano do novo contrato. Além disso, a concessionária terá direito à correção anual das tarifas, da ordem de 4,5%. Então, se a empresa tiver feito os investimentos previstos no contrato, o reajuste pode ser da ordem de 35% e o usuário passará a ser obrigado a desembolsar quase R$ 12,00 a cada cem quilômetros. 
 

Luto

Morre Ivan Paes Barbosa, fundador do Grupo REDE MS de Comunicação, aos 92 anos

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense

30/04/2026 17h24

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Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense Divulgação

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O empresário Ivan Paes Barbosa, fundador de um dos maiores grupo de comunicação regional de Mato Grosso do Sul, a Rede MS Integração de Rádio e Televisão, morreu nesta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde residia.

Segundo informações, ele foi vítima de um infarto. Os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Atualmente, a Rede MS é administrada por seus sucessores, Ulisses Serra Netto e Gisele Barbosa, enquanto a direção de Marketing está sob responsabilidade de seu neto, Ulysses de Almeida Serra.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada por superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

Os veículos da Rede MS ganharam notoriedade pelo forte apelo popular e pela inovação na comunicação regional, contribuindo para a integração entre municípios e para a valorização do jornalismo local.

A morte do empresário gerou manifestações de pesar em diversas cidades do Estado. Em nota oficial, a Prefeitura de Bonito destacou o legado deixado por Ivan Paes Barbosa, ressaltando sua contribuição para o fortalecimento da informação regional e da cultura sul-mato-grossense.

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo ainda se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Ivan Paes Barbosa deixa dois filhos e dois netos. Seu legado permanece como um dos pilares da comunicação em Mato Grosso do Sul.

Investigação

Polícia Civil investiga suposta tentativa de sequestro de criança em Naviraí

Polícia ouviu a criança e apura todas as circunstâncias do caso

30/04/2026 17h00

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Foto: Divulgação

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Por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul esclareceu uma ocorrência relacionada à suposta tentativa de sequestro de uma criança de 9 anos, nesta quarta-feira (29), no bairro Jardim Progresso, no município distante 350 km da Capital.

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram a criança caminhando pela via pública e, em determinado momento, correndo, enquanto um veículo trafega normalmente pela rua, sem interação aparente entre ambos.

As investigações partiram da análise das imagens que identificaram o veículo e o motorista mencionado pela criança, devidamente qualificado e ouvido pelos policiais.

Segundo apurado até o momento, as imagens não evidenciaram, inicialmente, a ocorrência de tentativa de sequestro.

"Testemunhas foram ouvidas e a versão apresentada pelo condutor mostrou-se compatível com as imagens analisadas, não confirmando a dinâmica inicialmente relatada", destacou a polícia em nota.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a instauração imediata de inquérito policial para apuração técnica de todas as circunstâncias do caso.

Diante dos elementos reunidos até o momento, não foram constatados indícios suficientes que confirmem a ocorrência do crime de sequestro na forma tentada, sem prejuízo da continuidade das investigações.

Cabe destacar que conforme previsto na Lei nº 13.431/2017, a polícia realizou escuta especializada da criança em ambiente adequado e com medidas de proteção integral.

Paralelamente, a Seção de Investigações Gerais (SIG) realizou diligências, incluindo coleta e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local informado.

A Polícia Civil informa que casos envolvendo crianças são tratados com máxima prioridade e que a apuração seguirá até o completo esclarecimento dos fatos.

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